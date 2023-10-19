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Саудовская Аравия представила новый инфраструктурный проект

Саудовская Аравия представила новый инфраструктурный проект

Автор:
19 октября 2023 09:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Саудовская Аравия   в мире   город будущего   инфраструктурный проект   туристы   удивительно   фото   
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Агентство развития территории Neom объявило о создании новейшего туристического комплекса «Лейя» (Leyja). Он расположится на западе, от побережья Акабского залива, и будет простираться вглубь Саудовской Аравии.

Новый комплекс будет включать три отеля, спроектированных ведущими мировыми архитектурными бюро. Там создадут 120 элегантных бутик-номеров и люксов, поделенных поровну, по 40 номеров в каждом отеле.

По завершении строительства гостям предложат большой выбор изысканных развлечений и мероприятий, в том числе в ресторанах со всемирно известными шеф-поварами. Отличительными особенностями всех трех объектов станут оздоровительные комплексы и панорамные бассейны на крышах.

Туристов ждут увлекательные пешеходные маршруты среди впечатляющих горных ландшафтов долины, а любители острых ощущений смогут порадовать себя прогулками на горных велосипедах и скалолазанием.

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Метки: Видео   Саудовская Аравия   в мире   город будущего   инфраструктурный проект   туристы   удивительно   фото   
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