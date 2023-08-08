Как выглядит поездка по горному туннелю, который люди прорубили вручную

Китайцы прорубили туннель в скале ручным инструментом, и дорога стала достопримечательностью.
Самая невероятная дорога была построена в 1970-х годах. Ее уникальность в том, что она полностью создана обычными людьми, буквально пробивавшими себе путь в скалах.
Перед вами туннель Гуолян, который давно стал в Китае популярной достопримечательностью. Знаменитой ее сделало не только живописное месторасположение (туннель проложен прямо в скале), но и то, что прорубили эту дорогу местные жители. До 1970-х годов путь в одноименную деревушку Гуолян лежал по опасным тропам в горах, и местные жители решили это изменить. Пять лет они прорубали дорогу прямо в скале, чтобы соединить свою деревню с внешним миром.
Туннель протяженностью 1,2 км получился довольно узким: по нему может проехать только одна машина. К тому же по нему постоянно гуляют туристы, так что ехать здесь нужно очень аккуратно. Стены туннеля неровные и словно требуют какого-то завершения. Но в этом их особенность: они служат напоминанием о трудолюбии местных жителей. Также в туннеле сделали отверстия-окна, через которые проникает свет. Поездка по этому чуду инженерной мысли и трудолюбия показана на видео.
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