Как выглядит поездка по горному туннелю, который люди прорубили вручную

Туннель протяженностью 1,2 км получился довольно узким: по нему может проехать только одна машина. К тому же по нему постоянно гуляют туристы, так что ехать здесь нужно очень аккуратно. Стены туннеля неровные и словно требуют какого-то завершения. Но в этом их особенность: они служат напоминанием о трудолюбии местных жителей. Также в туннеле сделали отверстия-окна, через которые проникает свет. Поездка по этому чуду инженерной мысли и трудолюбия показана на видео.