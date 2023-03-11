Земля в Европе, которая никому не принадлежит

Я думаю, многие из вас слышали термин "нейтральные воды" и хотя бы приблизительно понимают его значение. Под нейтральными водами обычно понимается морское пространство, на которое не распространяется суверенитет того или иного государства, или государств.
Всё верно, нейтральная территория, на которой могут находиться абсолютно любые народы на абсолютно равных правах.
А что относительно нейтральной земли? То есть, такой же территории (но уже на суше), которая не принадлежала бы ни одной из известных ныне стран. Скажете, так не может быть? А вот и может... Целых 7 квадратных километров нейтральной земли расположены аккурат между Сербией и Хорватией и, формально, не принадлежит не только ни одной из этих стран, но и никому вообще.
Однако в 2015 году произошло неожиданное.Чех Вит Едличка объявил о создании на данной и, вроде как, ничейной территории нового государства – Либерленда. Объявил, создал и даже провозгласил себя президентом. Но, несмотря на это, за время существования Либерленда ни одна страна мира пока так и не признала новое образование, а Хорватия и вовсе заблокировала туда доступ . Однако Вит Едличка не сдаётся, активно занимается продвижением Либерленда, разрабатывает Конституцию и даже ищет эмиссаров по всему миру.
Либерленд, расположенная на земле между Сербией и Хорватией, имеет относительно небольшие размеры: тем не менее, она в три раза больше королевства Монако. А провозглашение ее независимости состоялось в день рождения Томаса Джефферсона – 13 апреля 2015 года.
По закону земля, на которой было основано новое, хотя ещё никем в мире непризнанное государство, не принадлежала ровным счётом никому. Так сказать, Terra nullius – «ничья земля», ею никто не владел и своего желания владеть не изъявлял. И в первую очередь это касалось Сербии и Хорватии, которым, судя по всему, данный клочок земли в принципе был неинтересен. За него не велись споры, не случалось конфликты, поэтому логично, что в один прекрасный момент эти нейтральные 7 кв.км перешли кому-то третьему. И этим кем-то стал Вит Едличка.
Чех видел два варианта развития событий. Первый - сделать всё по закону, то есть, отправится в международный суд и изъявить желание занимать это землю. Но такой способ занимает много времени, поскольку бюрократия есть бюрократия. И второй - просто создать на ней страну. Что, собственно, он и сделал. Вскоре нашлись люди, которые не только морально поддержали этот замысел, но и решились инвестировать в новую страну и помогать в её развитие.
Более того, всё причастные к созданию Либерленда, категорически не приемлют контроль со стороны Сербии или Хорватии и хотят независимости. И, собственно, пока она у них есть, поскольку, как я уже говорил выше, страна существует только в их собственной Вселенной. Для всего остального мира Либерленд официально - по-прежнему нейтральная земля между Сербией и Хорватией.
В декабре 2015 года Вит Едличка провёл собрание, на котором представил первое временное правительство Либерленда, его министра финансов, министров иностранных и внутренних дел, министра юстиций и двух вице-президентов. Кроме того, у нового государства есть своя Конституция и даже карта кадастра территорий. То есть, как вы видите, настроен Едличка был более чем серьёзно.
А что Сербия и Хорватия? Эксперты в области юриспруденции двух этих стран сходятся во мнении, что авантюра Едлички не имеет правовой основы. К тому же, многие источники подтверждают, что и Хорватия и Сербия все-таки заявляли свои права на землю, которую "захватил" Едличка.
Как Сербия, так и Хорватия отвергают претензии Едлички как несостоятельные, но реагируют на них по-разному. 24 апреля 2015 года Министерство иностранных дел Сербии постановило, что, несмотря на то, что они не воспринимают всю эту затею с Либерлендом всерьёз, «новое государство», тем не менее, не посягает на сербскую границу, которая определяется берегом Дуная.
Хорватия, под управлением которой на данный момент находится спорная территория, постановила, что после международного арбитража спорная территория должна отойти Хорватии или Сербии, но никак не третьей стороне.
К слову, Либерленд так и не получил дипломатического признания со стороны государств - членов ООН. Однако Либерленд установил дипломатические отношения с Сомалилендом, самопровозглашённым государством, которое провозгласило независимость от Сомали в 1991 году. Либерленд и Сомалиленд подписали Меморандум о взаимопонимании в сентябре 2017 года с целью установить более близкие отношения и сотрудничество в областях технологии, энергоснабжения и банковского дела.
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