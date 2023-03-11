Земля в Европе, которая никому не принадлежит

А что относительно нейтральной земли? То есть, такой же территории (но уже на суше), которая не принадлежала бы ни одной из известных ныне стран. Скажете, так не может быть? А вот и может... Целых 7 квадратных километров нейтральной земли расположены аккурат между Сербией и Хорватией и, формально, не принадлежит не только ни одной из этих стран, но и никому вообще.