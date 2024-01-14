Ярче радуги. Разноцветные озера вулкана Келимуту

Цветными водоемами сложно удивить искушенного туриста. Кажется, нет в палитре такой гаммы, которая не нашла бы отражение в водной глади озёр. Розовые, карминно-красные, густые серые, кипящие белые, всех оттенков синего и зеленого, черные, фиолетовые и даже желтые — разнообразию цветов нет предела.
Но из длинного списка ярких достопримечательностей озера вулкана Келимуту, что находятся на острове Флорес в Индонезии, выделяются особенно. Это цветные кляксы, расположенные в трех кальдерах одного вулкана. Две из них разделены тонкой каменной перемычкой, а третье находится чуть поодаль. Мало того, что водоемы непохожи друг на друга цветом воды, так они еще и могут его менять — иногда незначительно, а порой очень радикально. Например, от небесно-голубого до глубокого черного. И это не игра света, как иногда случается с морской гладью. Это результат химических процессов, постоянно идущих в толще горной породы.
Три сопла одного вулкана
Вулкан Келимуту не отличается высоким "ростом" — всего-то 1639 метров. Полноправным членом он входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а следовательно, еще может проявить активность, "жахнув" ввысь струёй пепла и газов. Последний раз это произошло в 1968 году и именно тогда, как пишут в разных источниках, и появились три кальдеры, заполнившиеся со временем водой.
Но это не так. Три необычного цвета озера были известны аборигенам еще в позапрошлом веке. Первый европеец побывал на них в 1915 году, а описали цветные водоемы в 1929-м. Тогда для ученых необычным показалась не палитра цвета, а наличие трех кальдер в тесном соседстве друг с другом. Обычно извержение происходит через одно жерло, и после него остается соответственно одна кальдера. А тут целых три "сопла", имеющих под собой одну общую камеру. Такое нечасто встречается среди вулканов.
После того как Келимуту затих, дождевая вода быстро наполнила кальдеры. Вот так и возникли три озера — достопримечательность для туристов и источник мифов и легенд для местного населения. Это полностью бессточные водоемы, наполнение которых происходит исключительно дождями. Остров Флорес находится в тропическом поясе и влажный сезон тут длится по полгода. Поэтому недостатка в воде озера Келимуту не испытывают. Интересно в них другое. А именно изменение цвета.
Химия, климат и никакой мистики
С тех пор как водоемы стали мониторить ученые, они поменяли свой цвет 12 раз. Бывшее когда-то нежно-голубым озеро Колдунов (о названиях ниже) со временем стало коричнево-красным. А озеро Стариков сперва посветлело, приобретя неестественные желто-зеленые оттенки, а затем стало эбонитово-черным. Лишь находящиеся посередине озеро Молодых осталось верно изначальной палитре и иногда переходит из бирюзы в веселую зелень.
Причем, никто не может предугадать, какого цвета вода будет через год или через два — смена палитры происходит хоть постепенно, но без всякой системы. У ученых есть этому объяснение. Дело в том, что горные породы, из которых состоят стенки кальдер, имеют рыхлую структуру. Вода со временем размывает их, добирается до слоя какого-нибудь минерала и окрашивается в его цвета. Кроме этого химический состав воды сам по себе действует получше иного растворителя, ведь это смесь соляной и серной кислот. Кстати, зелено-голубой цвет — это именно продукт такого смешения.
А когда кислота добирается до железа, марганца или серы, она вступает с ними в реакцию и окрашивается то в красный, то в желтый, а то и в черный цвета. И это еще не всё. Прибавьте к этому климат: так как подпитка озер идет только дождевой водой, то к концу засушливого сезона ее становится существенно меньше, а следовательно концентрация химии меняется. Это влечет за собой очередное изменение цвета.
И третий фактор — подводные фумаролы, из которых в озеро периодически поступает вулканический газ. Он не только поднимает со дна более тяжелые слои воды, меняя при этом цветовую гамму, но и насыщает озеро сероводородом. От этого поверхность двух водоемов иногда выглядит как тихо кипящий на плите холодец — со дна поднимаются ленивые пузырьки и расходятся окружностью по поверхности. Они же служат причиной запаха и ядовитого тумана, иногда окутывающего озера.
Фотография ценою в жизнь
Впрочем, туристам (а их здесь достаточно много) опасности от этого нет никакой. Три озера вулкана Келимуту находятся в котловинах с практически ответными стенками и расстояние от их краев до поверхности воды около 5 метров. Риск тут в другом — ради эффектных кадров отчаянные путешественники иногда пускаются на безрассудные авантюры, стремясь попасть как можно ближе к воде. Ну и платят за это жизнью. Так, в 2015 году в озеро Колдунов сорвался голландский турист. Искать его тело пробовали, но делали это без особого усердия, так как уровень Ph водоема составляет 0,5 единиц, а это примерно соответствует кислотности электролита в аккумуляторе. К тому же кальдера уходит вниз на внушительные 800 метров, так что любые спасательные операции тут бессмысленны.
Дабы исключить несчастные случаи, власти национального парка Келимуту установили железные ограждения и оборудовали площадки, с которых можно безопасно обозревать все три озера. И все равно находятся те, кто перелезает через перила и позирует на фоне черной, красной и зеленой воды.
Пристанище душ
Местные жители относятся к таким с осуждением. Для них цветные озера на вершине вулкана — священные водоемы, у каждого из которых свое предназначение. Стоящее чуть на отшибе называется озером Стариков. Туда после смерти перемещаются души пожилых людей. Они прожили долгую жизнь и обрели мудрость, приходящую только с годами. Поэтому его воды окрашены в глубокий темный цвет. Если озеро Стариков и меняет палитру, то в пределах именно темных оттенков. Иногда оно становится насыщенно красным, иногда темно-зеленым. А в 2013 году, как свидетельствуют мониторинговые записи, озеро Стариков на полгода неожиданно стало беззаботно-голубым, что очень сильно напугало местное население.
Находящийся посередине водоем носит имя озеро Юных душ. Это приют для духов детей, которые преждевременно покинули мир. Его вода обычно светлая, и за историю наблюдений приобретала то зеленоватый, то бирюзовый, то розовый оттенок. Именно здесь цвет меняется наиболее часто, оставаясь при этом в спокойной части спектра.
А вот озеро Колдунов наиболее непредсказуемое из всех трех. По местным легендам оно служит последним приютом для злодеев и грешников. Его цвет в основном кроваво-красный, коричневый или темно-синий. Но в пик дождливого сезона оно может становиться насыщенно серым или мшисто-зеленым. Именно в этот водоем упал голландский турист, погнавшись за красивым кадром. И, кстати, после этого озеро, словно предупреждая живых, в очередной раз поменяло цвет, став из темно-синего пугающе фиолетовым.
Любое изменение цвета местное население трактует как предвестие каких-либо неприятностей. Поэтому чем дольше водоемы остаются в спокойном состоянии, тем лучше. Но ученые вынуждены их разочаровать — недалек тот день, когда тонкая каменная переборка, соединяющая озеро Молодых с озером Колдунов, просто исчезнет. Либо в результате землетрясения, либо ее окончательно "съест" химически активная вода. И тогда по представлению живущих тут людей, души колдунов и злодеев смешаются с юными чистыми сущностями и наступит конец света.
Но пока до него еще далеко, и озёра вулкана Келимуту продолжают притягивать к себе туристов, желающих увидеть радужную палитру необычных водоемов, полюбоваться на ядовитый туман и послушать местные легенды.
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