Ярче радуги. Разноцветные озера вулкана Келимуту

Но из длинного списка ярких достопримечательностей озера вулкана Келимуту, что находятся на острове Флорес в Индонезии, выделяются особенно. Это цветные кляксы, расположенные в трех кальдерах одного вулкана. Две из них разделены тонкой каменной перемычкой, а третье находится чуть поодаль. Мало того, что водоемы непохожи друг на друга цветом воды, так они еще и могут его менять — иногда незначительно, а порой очень радикально. Например, от небесно-голубого до глубокого черного. И это не игра света, как иногда случается с морской гладью. Это результат химических процессов, постоянно идущих в толще горной породы.

Три сопла одного вулкана

Вулкан Келимуту не отличается высоким "ростом" — всего-то 1639 метров. Полноправным членом он входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а следовательно, еще может проявить активность, "жахнув" ввысь струёй пепла и газов. Последний раз это произошло в 1968 году и именно тогда, как пишут в разных источниках, и появились три кальдеры, заполнившиеся со временем водой.

Но это не так. Три необычного цвета озера были известны аборигенам еще в позапрошлом веке. Первый европеец побывал на них в 1915 году, а описали цветные водоемы в 1929-м. Тогда для ученых необычным показалась не палитра цвета, а наличие трех кальдер в тесном соседстве друг с другом. Обычно извержение происходит через одно жерло, и после него остается соответственно одна кальдера. А тут целых три "сопла", имеющих под собой одну общую камеру. Такое нечасто встречается среди вулканов.