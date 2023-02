Как люди осваивают и разрушают планету

Снимки Земли из космоса не только показывают, насколько прекрасна наша планета. Они и обнажают проблемы: вырубку леса, стихийный рост городов, интенсивное земледелие, загрязнение окружающей среды и природные бедствия. В своей новой книге «Земля из космоса» французский фотограф и экологический активист Ян Артюс-Бертран показывает, как люди осваивают с виду непригодные для жизни места и зачастую разрушают местные экосистемы. Look At Me публикует снимки, которыми он иллюстрирует проблемы, игнорируемые многими.

Изображение дельты реки Миссисипи, сделанное NASA через два месяца после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Красным цветом обозначен растительный покров, голубым — вода, белым — нефтяные пятна.