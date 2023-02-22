Как люди осваивают и разрушают планету

Экологические бедствия и архитектурное наследие прошлого на фотографиях со спутника.
Снимки Земли из космоса не только показывают, насколько прекрасна наша планета. Они и обнажают проблемы: вырубку леса, стихийный рост городов, интенсивное земледелие, загрязнение окружающей среды и природные бедствия. В своей новой книге «Земля из космоса» французский фотограф и экологический активист Ян Артюс-Бертран показывает, как люди осваивают с виду непригодные для жизни места и зачастую разрушают местные экосистемы. Look At Me публикует снимки, которыми он иллюстрирует проблемы, игнорируемые многими.
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Изображение дельты реки Миссисипи, сделанное NASA через два месяца после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Красным цветом обозначен растительный покров, голубым — вода, белым — нефтяные пятна.
Слева запечатлена скала Улуру (Эрс-Рок) в Австралии длиной 3,6 километров, шириной 3 километра и высотой 348 метров. Хотя это и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и расположен он в национальном парке, сотни тысяч туристов, которые ежегодно там бывают, нарушают спокойствие уникального в своей биологической вариативности участка.
Толстая линия, которая проходит по снимку, — это великая китайская стена, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и крупнейший памятник архитектуры в мире. С ней связано распространённое заблуждение, что её якобы можно увидеть из космоса, хотя без оптических приборов это невозможно. В июне 2012 года власти Китая заявили, что протяжённость стены — 21 196 километров, хотя ранее называли другое число — 6 499 километров.
Оазисы к югу от столицы саудовской аравии эр-рияд, где используют как современные, так и традиционные способы орошения. Его зоны обозначены кружками, также на снимке видны остатки пальмовых лесов.
Залив Бубметука на Мадагаскаре — устье реки Бецибука. Красным обозначены мангровые леса, но большая их часть вырублена и занята плантациями.
На снимке изображён аллювиальный конус между горными хребтами Алтынтаг и Куньлунь на юге пустыни Такла-Макан в Китае. Западную часть конуса подвергают орошению, благодаря чему на северо-западе видна растительность, обозначенная красным. Там же обосновались фермеры, ведущие небольшие хозяйства.
Долина Вади-ас-Сир в Саудовской Аравии. Последние тридцать лет власти страны бурили там скважины, чтобы найти воду. Снимки разных годов показывают, как фермеры осваивали регион. Зелёным цветом обозначены недавно возделанные участки, красно-оранжевым — засохшая растительность и невспаханные почвы, розовым и жёлтым — пустыня. Никто точно не знает, сколько под землёй находится воды, но, по оценкам гидрологов, её хватит не более чем на 50 лет.
Город Ин-Аменас в Алжире. В январе 2013 года исламисты захватили заложников на газовом месторождении неподалёку. Этот снимок сделан за неделю до инцидента. Слева виден бывший нефтеперерабатывающий завод, по центру — группа построек компании Sonatrack (осваивает месторождение), выделенная чёрным цветом, справа — аэродром в виде буквы Y.
Комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, занесённом в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, когда-то жили более 1 миллиона человек. Сейчас от заброшенного столичного района бывшей Кхмерской империи остались храмы, а также разветвлённая сеть каналов, декоративных озёр и плотин.
На этом снимке сетка из полей и пастбищ совмещена с витиеватой рекой Миссисипи, воды которой загрязняют сельскохозяйственными стоками.
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Хватит уже мотать сопли на кулак, по-поводу "невинно убиенной человеком планеты". Нихрена с ней, в обозримом будущем, не будет.
Ангкор-Ват - это прямоугольник в нижнем правом углу.