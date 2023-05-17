"Клизма красоты" – картины рассказывают о необычной французской моде 16-го века

Запоздало спросим: не надо же никому объяснять, как делается клизма? С помощью этой процедуры промывается толстая кишка, обычно необходимость такая возникает именно во время запоров, проще говоря, когда человек не может сходить в туалет.

Сейчас часто причиной запора называют малоподвижный образ жизни, ненатуральную еду, газированные напитки, большое количество употребляемого сахара и т.д.

В старые времена, конечно, еда была более натуральной, но причины отчасти схожи, к примеру, в плане малоподвижного образа жизни – для высшего света, где физические нагрузки явно не были в приоритете.

И тут нужно сказать следующее – немало исторических свидетельств говорит о том, что клизмы человечество начало использовать очень давно.