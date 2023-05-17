"Клизма красоты" – картины рассказывают о необычной французской моде 16-го века

"Клизма – удел богатых" – звучит странно, согласитесь. Но именно такой вывод можно сделать, если говорить о Франции 16-го века (и позже), а также о тех следах в искусстве, которые оставила эта процедура. Сейчас для нас клизма – скорей слово из медицинской темы, тогда это было вполне обычное и даже модное решение соответствующих проблем.
Когда мы сейчас используем клизму? Для решения проблем с запорами у маленьких детей, наверное – и всё. Хотя ещё несколько десятилетий назад клизма была в каждом доме и использовалась по назначению даже взрослыми. С появлением всякого рода таблеток, способных решить проблему, клизмы – и как предмет, и как процедура – стали почти неактуальными.
А вот во Франции 16-го века таких лекарств не было, но никто "мучиться животом" не хотел, да и все прекрасно понимали, что от качества пищеварения зависит их внешний вид, красота кожи, стройность фигуры в конце концов.
Да, стоит отметить, что процедура эта была популярна больше именно среди женщин – можно сказать, такие "клизмы красоты" по аналогии с современными "уколами красоты".
Запоздало спросим: не надо же никому объяснять, как делается клизма? С помощью этой процедуры промывается толстая кишка, обычно необходимость такая возникает именно во время запоров, проще говоря, когда человек не может сходить в туалет.
Сейчас часто причиной запора называют малоподвижный образ жизни, ненатуральную еду, газированные напитки, большое количество употребляемого сахара и т.д.
В старые времена, конечно, еда была более натуральной, но причины отчасти схожи, к примеру, в плане малоподвижного образа жизни – для высшего света, где физические нагрузки явно не были в приоритете.
И тут нужно сказать следующее – немало исторических свидетельств говорит о том, что клизмы человечество начало использовать очень давно.
Они были в Древнем Вавилоне и Древнем Египте, ими активно пользовались те, кого мы сейчас называем индейцами – причём, там в жидкость, используемую для клизмы, даже добавляли всякие "добавки", позволявшие "выйти за пределы сознания"...
Сам "аппарат" изготавливался, соответственно, из того, что было доступно в том или ином регионе – полые бамбуковые трубки, выдолбленные кости и рога, удерживающие воду мешки из тканей вроде шёлка, и даже свиные пузыри и другие части животных. Состав вводимой жидкости тоже варьировался – от капустного сока и ослиного молока до уксуса и свиной желчи.
В общем, традиции, как говорится, уходят корнями в глубь веков. Но, судя по всему, только во Франции в 16-м веке клизма стала именно модной.
Моде этой способствовало распространяемое убеждение, что хорошая клизма может не только обеспечить облегчение здесь и сейчас, но и является чуть ли не лучшим способом борьбы со старением.
Понятно, что многие – особенно женщины – решили, что им тоже обязательно надо. Среди французской аристократии шли споры скорей о количестве необходимых процедур – хватит ли 4 раза в день, к примеру (именно 4 клизмы в день в какой-то момент считали оптимальным количеством, да) – благо, и времени свободного у аристократии было на это хоть отбавляй.
Разумеется, самая высшая знать в лице короля тоже следовала моде. Говорят, что Людовику XIV за время его правления поставили более 2000 клизм.
С учётом далеко не интимного отношения к этой процедуре – об этом не стыдились говорить и даже хвастались и делились ощущениями – осталось много визуальных свидетельств, то есть картин.
Да, многие художники той эпохи, похоже, были рады запечатлеть "ритуал" – или же заказчики сами просили их написать именно такие "портреты". Так или иначе, но подобных "шедевров" дошло до нашего времени много – вы можете видеть некоторые из них в качестве иллюстраций к этой статье.
Разумеется, кем-то и тогда такая мода высмеивалась. В этом наше общество не сильно изменилась: кто-то идёт "накачивать губы" – кто-то откровенно стебётся над такой нелепой погоней за красотой; кто-то следует советам из серии псевдонародных методов (вроде уринотерапии) – кто-то в ответ недоумённо крутит пальцем у виска.
Поэтому быстро тема стала поводом для сатиры – от уличных приколов до карикатур и театральных комедий.
Наверное, с определённого ракурса картина сама по себе выглядела смешной – ведь в процедуре обычно участвовало минимум двое, скажем, дама высшего света и её гувернантка или аптекарь (которые тогда, кстати, ходили по улицам с клизмами через плечо, предлагая свои услуги – настолько популярной была услуга).
Но есть и печальные аспекты такой моды – скажем, имели место убийства с помощью клизм, ведь в раствор легко добавить яд.
Говорят, Людовик XIV даже был вынужден создать специальную оперативную группу, предназначенную для защиты аристократии от ядовитых клизм. Тем более, что иногда такие последствия возникали не от чьих-то злых намерений – просто могли перестараться с рецептурой...
Говорят, это пуговица с изображением Людовика XIV, получающего клизму – видимо, сделана для самого короля
В общем, понемногу мода, растянувшаяся на несколько веков, стала уходить, к тому же поменялось отношение к процедуре – она стала более интимной. Возможно, повлияло то, что придумали более удобные и компактные клизмы, которые человек уже мог делать себе сам (какими были эти приспособления, вы как раз можете видеть на иллюстрациях).
По крайней мере, картины на данную тему, которые появлялись даже ещё в начале 19-го века, затем писать перестали, да и сама тема ушла из "модной повестки". Считается, что уже к 20-му веку клизма стала исключительно медицинской процедурой – о "клизмах красоты" забыли.
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