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Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?

Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?

Автор:
30 апреля 2023 09:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: валять коней   интересно   люди   познавательно   профессия   факты   фото   
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9 наглядных фото про популярную профессию прошлого.

Для меня слово "коновал" всегда означало что-то вроде плохого невежественного доктора, которому лучше не доверять из-за его халатности или глупости. Однако же, как-то попалась мне на глаза вот такая чудесная старинная фотография:

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Подписана она была так:

Коновал. Костромская губерния, Солигаличский уезд, 1914 г.

Мужчина на снимке ничем не напоминал даже самого захудалого доктора и я решил при случае разобраться с этим вопросом. Стал ворошить интернет-архивы и вуаля - нашёл еще более интересное фото по заданной теме. Точнее, даже не фото, а гравюру:

Увидев явное сходство, так сказать, "экипировке" изображённых на фото и гравюре людей, я понял, что наткнулся на целый пласт русской народной культуры, который в настоящий момент оказался почему-то забыт.

И сегодня, друзья, мы с вами восполним этот пробел. Признаюсь, что моя первая мысль была про то, что коновал - это что-то типа кузнеца, который куёт подковы и подковывает ими лошадей. Однако старинная открытка 1913 года явно разделяла эти профессии на две отдельные:

Я стал "копать" дальше. Но держать интригу дальше уже не получится, так как, конечно же, ничего особенно секретного в этой истории не оказалась. Профессия коновала в Российской Империи неоднократно упоминается даже в классических литературных произведениях.

Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: вёснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни.

М. А. Шолохов, «Тихий Дон»

В общем, коновал в царской России - это по сути своей врач-ветеринар. Только без специального образования, доморощенный, так сказать. Что и как они лечили расскажу ниже, а пока пара слов о внешних признаках типичного коновала.

Как вы уже наверняка заметили, у всех мужчин на фото выше на поясе висит специальная кожаная сумка, на которой виднеется латунная или медная пряжка, на которой изображены 3 человека и конь. Два по бокам, а один верхом.

На примере ниже одна из самых детально проработанных таких пряжек. Большинство сохранившихся в музеях и частных коллекциях попроще, но суть одинаковая:

Что же было внутри коновальской сумки? Обычно это небольшой острый нож, оселок для его заточки и, конечно, различные снадобья. А ещё часто там лежала некая "магическая книга" с особыми заговорами.

Отдельные коновалы использовали в своей работе молитвы, сродни народным знахарям и бабкам-повитухам, другие же, пользуясь неграмотностью населения, носили с собой книгу на французском, немецком или даже татарском языках и бормотали откровенно бессвязный заученный набор фраз. Небольшая цитата для понимания:

На последней странице книжки корявым почерком было написано по- русски что-то совершенно непонятное. Мы с трудом разобрали этот текст: «Резюме, кансоме, абракадарба, сильвупле… Аллилуйя…» и далее «Милостивый конный заступник Фрол и Лавер заступи, сохрани и помилуй, лошадушку в работу, а мне, рабу Божьему коновалу, рупь серебром за заботу…»

Итак, коновальством на Руси занимались ходившие по деревням крестьяне, а также отдельные кочевые цыгане. То есть промысел был отхожим и в поисках своей "клиентуры" они перемещались по стране по нескольку месяцев в году. Н.С. Лесков писал:

"Обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку, и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью".

Не очень лестного мнения о коновалах был и Даль. В своём словаре он дал им такое определение:

Коновалъ м. простой, неученый конскій лекарь; коновальствомъ, ремесломъ этимъ, промышляютъ цыганѣ и другіе тунеядцы.

Но чтобы у читателя не сложилось ложного ощущения, что все коновалы были сплошь шарлатанами, добавлю, что кое-что они всё же делать умели. И речь сейчас даже не о том, чтобы подменить при случае кузнеца и подковать лошадь.

Нет, речь о так называемом охолащивании. Именно коновалы занимались этой деликатной работой, превращая жеребцов в меринов, быков в волов и т.д. Теперь вы поняли, для чего в их сумке всегда был острый нож?

Сохранились документальные данные, что в 70-х годах XIX века в Ярославской губернии коновалы просили за охолащивание жеребца 1-5 руб., быка - 15-40 коп., поросенка - 5-25 коп., барана - 2-5 коп.

Почему за жеребца так дорого? - спросите вы. Видимо потому, что двух-трехлетнее крупное животное действительно нужно было для начала свалить на землю и для этой процедуры нужно было 2-3 помощника.

Но, безусловно, кое-какие болезни у животных коновалы всё таки лечить умели. По крайней мере, нюансы, рецепты снадобий, свойства лекарственных трав и прочий опыт они передавали друг другу по наследству. Были и целые деревни в разных регионах Империи, где почти всё мужское население промышляло коновальством, разбредаясь в сезон по российским городам и весям. Они же вставляли кольца быкам в нос, отпиливали при необходимости рога и копыта и т. д.

Остаётся добавить к моему рассказу только две вещи. Фотоснимок ниже, часто публикуемый в интернете, обычно подписывают так "группа поморов, конец XIX века".

На самом же деле, вы теперь и сами видите по сумкам с медной накладкой и верёвкам через плечо, что это группа коновалов. Потомственное семейство или, как вариант, даже артель.

Ну и, конечно, я не могу не вспомнить своего ротного майора в учебке по фамилии Коновалов. Да и вы тоже наверняка знаете кого-то с этой довольно распространенной русской фамилией.

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Метки: валять коней   интересно   люди   познавательно   профессия   факты   фото   
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4  комментария
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64k
doker 2 часа назад
Спасибо за информацию!
Теперь буду знать: если речь человека изобилует такими словами, то это простой коновал со своим колдовским заговором...

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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коновалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Коновал
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6k
sedoisever 2 часа назад
При чём тут "валять", когда - "валить"?
Они не "коневалятели"...
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