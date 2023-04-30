Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?

Я стал "копать" дальше. Но держать интригу дальше уже не получится, так как, конечно же, ничего особенно секретного в этой истории не оказалась. Профессия коновала в Российской Империи неоднократно упоминается даже в классических литературных произведениях.

Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: вёснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни.

М. А. Шолохов, «Тихий Дон»

В общем, коновал в царской России - это по сути своей врач-ветеринар. Только без специального образования, доморощенный, так сказать. Что и как они лечили расскажу ниже, а пока пара слов о внешних признаках типичного коновала.

Как вы уже наверняка заметили, у всех мужчин на фото выше на поясе висит специальная кожаная сумка, на которой виднеется латунная или медная пряжка, на которой изображены 3 человека и конь. Два по бокам, а один верхом.

На примере ниже одна из самых детально проработанных таких пряжек. Большинство сохранившихся в музеях и частных коллекциях попроще, но суть одинаковая: