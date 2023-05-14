12 забавных фото о народе, у которого женские шляпы дадут фору любым мужским

Валлийцы - это, по сути, уэльсцы, то есть жители Уэльса, исторической области на юго-западе Великобритании. Просто в России когда-то топоним Уэльс для простоты и на немецкий манер называли "Валлис", да так и повелось поныне. Ну, а его жители, соответственно, стали валлийцами.

Общая численность этого народа сегодня около 6 миллионов, из которых только 2 проживает непосредственно в Уэльсе. Остальные расселены по миру: США, Канада, Австралия и т.д.