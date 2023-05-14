12 забавных фото о народе, у которого женские шляпы дадут фору любым мужским

Уверен, что глядя на первое же фото, вам стало интересно, а где же это и в какие времена дамы носили такие необычные шляпы?
Сразу оговорюсь, что такой головной убор носили не только почтенные старушки, как вы могли подумать, но и вполне себе молодые девушки. Вот к примеру:
А вот у мужчин шляпы были вполне себе обычные.
Ну или, если и похожие на те, что носили дамы, но всё же меньше и другой формы. На следующем кадре это наглядно видно:
Так что же это за шляпы такие и народ, для которого они были в порядке вещей? Друзья мои, это валийцы, а данный головной убор, соответственно, называют валлийской шляпой.
Валлийцы - это, по сути, уэльсцы, то есть жители Уэльса, исторической области на юго-западе Великобритании. Просто в России когда-то топоним Уэльс для простоты и на немецкий манер называли "Валлис", да так и повелось поныне. Ну, а его жители, соответственно, стали валлийцами.
Общая численность этого народа сегодня около 6 миллионов, из которых только 2 проживает непосредственно в Уэльсе. Остальные расселены по миру: США, Канада, Австралия и т.д.
Они потомки тех самых кельтов, у них есть свой валлийский язык, который в настоящее время знает только 19 % населения Уэльса. Когда-то они отделились от бриттов, другого кельтского народа, ранее населявшего территорию современной Великобритании, а ещё веками бились с племенами англосаксов, насаждавших валлийцам свою культуру. Но, в итоге, проиграли.
Валлийская шляпа в каком-то смысле даже стала символом их культурной идентичности. Хотя, по факту, она вошла в традиционный костюм валлийских дам буквально пару веков тому назад.
Что именно повлияло на выбор такой формы и размера до сих пор является предметом споров историков. Кто-то винит некую модницу-аристократку, но так или иначе, к концу 1840-х годов валлийская шляпа стала символом Уэльса.
И в конце повествования добавлю пару слов о человеке, благодаря которому мы с вами увидели эти поистине удивительные отпечатки времени.
Все эти фото, кроме одного, которое подписано отдельно, сделаны валлийским фотографом Джоном Томасом. В 1863 году он начал учиться фотографии, а в через 4 года году основал свой собственный фотобизнес, фотографируя пейзажи и жителей Уэльса.
На снимке выше он в верхнем правом углу (с бородой). Удивительно, но отдельного портрета маэстро не сохранилось. А может быть никогда и не было, хотя его фотонаследие составляеи порядка 3 тысяч негативов, часть из которых вы сегодня посмотрели.
Источник:
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