Странные вещи, которые делали наши предки

В отличие от нас, люди, живущие в 18 и 19 веках, не могли просто так позволить себе пойти на пляж и начать купаться. Для этого они требовались купальные машины – специальные повозки, выглядевшие, как кабинки для переодевания. Такие повозки с помощью лошадей спускались в воду, после чего люди выходили из низа и начинали плавать, не опасаясь, что привлекут чье-то внимание. Причем купальные машины для женщин устанавливались поодаль от купальных машин для мужчин.