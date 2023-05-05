Странные вещи, которые делали наши предки

Если вы думаете, что в сравнении с современными людьми наши предки вели себя менее эксцентрично, то вы просто мало знаете о традициях и обычаях, которые были приняты раньше. Но мы поможем восполнить вам этот пробел, рассказав о 9 странных вещах, которые делали наши предки.
Первый и второй сон
В Средние века европейцы практиковали так называемый двухфазный сон. Они ложились спать с заходом солнца, спали до полуночи, затем просыпались и 2-3 часа бодрствовали. Кто-то проводил это время за чтением, кто-то - в общении семьей, ну а кто-то шел в гости к соседям. А затем все ложились спать во второй раз, и спали до восхода солнца.
Живой будильник
С середины 18 века до конца 1950-х годов существовала профессия нокера-апа. В его обязанности входило будить людей, которым нужно было рано вставать. Нокер-апы использовали для этого палки, которыми стучали в верхние окна, или духовые трубки, из которых стреляли горохом.
Платья для мальчиков
С 16 века по 1920-е года мальчиков возрасте от 4 до 8 лет было принято одевать … в платья. Причина этого, возможно, крылась в высокой стоимости одежды - если ребенок вырастал из платья, его было проще переделать. Эта традиция не была чужда даже королевским семьям. На этом фото вы видите царевича Алексея, сына Николая 2-го, в окружении его сестер. Все они одеты в одинаковые платья.
Чопины
Чопины, также цокколи, пьянелле – это что-то вроде обуви на платформе высотой 50 см. Неудивительно, что тем, кто носил их, чтобы они не пали жертвами моды, требовалась помощь слуг. Но чопины носили не ради красоты, а из практических целей – чтобы не запачкать подол одежды уличной грязью.
Отсутствие гигиены
В некоторых странах люди верили, что вода - это источник болезней, а вши – это божьи жемчужины, поскольку они несли в себе «христианскую кровь». А не мыться всю жизнь было признаком особой святости. К примеру, испанская королева Изабелла Первая Кастильская очень гордилась тем фактом, что за всю жизнь помылась всего лишь дважды – сразу после рождения и непосредственно перед свадьбой.
Радиоактивные косметические средства
В начале 20 века в радиации не видели ничего дурного. В то время можно было без труда купить богатые радием и торием еду, напитки и косметические средства, радиоактивные сувениры, и даже средства для радиоактивного облучения воды.
Курение на борту самолетов
Всего каких-то 50-60 лет назад курение не считалось вредной привычкой. Люди не отказывали себе в этом сомнительном удовольствии даже во время полетов. Однако сегодня курение на борту запрещено, но в некоторых странах (например в Иране), этот запрет не действует.
Купальные машины
В отличие от нас, люди, живущие в 18 и 19 веках, не могли просто так позволить себе пойти на пляж и начать купаться. Для этого они требовались купальные машины – специальные повозки, выглядевшие, как кабинки для переодевания. Такие повозки с помощью лошадей спускались в воду, после чего люди выходили из низа и начинали плавать, не опасаясь, что привлекут чье-то внимание. Причем купальные машины для женщин устанавливались поодаль от купальных машин для мужчин.
Источник:
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1. Это всё не наши предки!
2. Платья для мальчиков. «Причина … крылась в высокой стоимости одежды».
Кроме цесаревича и дворянских детей, никто на Руси мальчиков в платья не наряжал.