16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой

Это похоже на ту картину Христа, которую пыталась отреставрировать одна женщина, но в итоге все испортила. Многие пользователи рассмотрели в этой маске Марка Цукерберга.

Данная маска выполнена из гипса и раскрашена широко использующимися в те времена в Египте красками