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16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой

16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой

Автор:
14 октября 2023 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   артефакт   интересно   красота   познавательно   фото   
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Мы любим копаться в прошлом и находить там явные доказательства того, что люди, жившие в прошлых веках, были похожи на нас и жили почти такой же жизнью, за исключением отсутствия высоко технологических «примочек» и брендовой одежды.

Наши предки также ходили в школу, где учитель исправлял их ошибки красными чернилами, носили обувь и одежду, возводили здания и занимались творчеством, создавая вещи, которыми мы восхищаемся до сих пор. Поэтому, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь нашей статьёй, посвящённой артефактам, благодаря которым сегодня можно узнать много новой и полезной информации о прошлом.

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Какой-то запредельный уровень мастерства, как вообще возможно вырезать такое?

Данная пороховница с двумя ответвлениями была искусно вырезана из рога. В центре находится сцена, изображающая либо «Обращение императора Константина в христианство», либо «Обращение святого Павла», вокруг которого расположены четыре меньшие овальные области с изображением всадников, на одной из которых изображен Бог-Отец. Область вокруг них искусно вырезана барельефом с фигурами амуров, масками и листвой

Настоящей сенсацией было обнаружение подземной комнаты, стены которой были сплошь украшены удивительной фреской с изображением летнего сада. На стенах можно видеть изящный забор с нишами, разнообразные фруктовые деревья, птиц и ухоженный газон. Голубизна неба сочетается с зеленью растительности, и все это создает чудесный, успокаивающий пейзаж. Вероятно, во время летних трапез 2000 лет назад (скорее всего, это помещение было столовой, используемой в жаркую погоду) глаза Ливии смотрели на ту же идиллическую картину, которой можно любоваться сегодня в римском Палаццо Массимо

Сандалии, найденные в Куэва-де-лос-Мурсьелагос в Испании, ключевом археологическом памятнике эпохи неолита, 7500–5000 гг. до н.э.

Возраст был определен с помощью анализа методом углерод-14, результаты которого показали, что сандалии из Пещеры летучих мышей в городе Альбуньоле являются старейшими в южной Европе, изготовленными первыми фермерскими общинами эпохи неолита, и, возможно, самой старой обувью в мире. По незнанию многие из этих находок послужили топливом для печей местных жителей, были розданы жителями местности или просто потеряны навсегда

Если вы уже намылились признать тупилаков милыми монстриками, то вам стоит остановиться прямо сейчас. То, что вы видите на фото — это не настоящие тупилаки, а просто фигурки, сделанные ремесленниками (часто для продажи туристам) из моржовой кости или рога северного оленя. Настоящие тупилаки изготавливались шаманами из частей тел мёртвых животных, а иногда даже людей, чтобы вселить в них духа и послать расправиться с заклятым врагом, для чего после изготовления фигуру надо было бросить в воду. Как сообщается, делать тупилаков было запрещено и этот обряд проводился тайно. Так как эти фигуры изготавливались из скоропортящихся материалов, то ни один тупилак не сохранился до наших дней

На фото табличка ученика из Среднего Египта, 1981-1802 гг. до н. э. Учитель исправлял орфографические ошибки красными пометками. Оказывается, исправлениям красной ручкой уже как минимум 4000 лет! Многие императоры и полководцы потеряны в истории, но о египетском двоечнике говорят даже спустя 4000 лет. Ну и какой тут стимул хорошо учиться? 

Рентгеновское исследование портрета выявило призрачный проблеск бородатого художника, пристально смотрящего на зрителя, 1885 год.

Автопортрет Ван Гог, вероятно, создавал в решающий период своей карьеры, когда он познакомился с французским импрессионизмом в Париже. Импрессионизм оказал глубокое влияние на творчество Винсента, вдохновив его на более красочный и выразительный стиль живописи. Как сообщается, художник мог позже нарисовать автопортрет на обратной стороне уже использованного холста и оставил его незавершенным, а затем некто принял решение прикрыть автопортрет и разместить только портрет женщины

Зачем заморачиваться с поиском металла, его добычей, обработкой, плавлением, ковкой и заточкой, когда можно просто прикрепить чужие острые зубы на плоскую деревяху. По всей видимости, именно такой логике следовали жители экваториального государства в центральной части Тихого океана Кирибати. Несмотря на наше шуточное (но справедливое) описание, оружие выглядит очень даже грозно, однако создавалось оно больше для устрашения. Дело в том, что в традиционной культуре Кирибати человек, лишивший кого-то жизни (даже в честном бою) платил своим самым ценным ресурсом — своей землей. Поэтому вместо летального исхода, воины стремились только ранить и унизить своего врага

Пользователи отметили, что у скульптуры довольно странные пальцы, и решили, что скульптор больше внимания уделил лицу. В настоящее время скульптура хранится в Лувре, Париж

Узор инкрустации и крупные украшения в мочках демонстрируют боевую раскраску лица и украшения жителей Новой Джорджии, крупнейших островов Западной провинции Соломоновых Островов в южной части Тихого океана. Волосы, вставленные в эту крупномасштабную работу, возможно, были получены в результате охоты за головами. Кстати, светлые волосы на бюсте обусловлены вовсе не выгоранием, а тем, что Соломоновы Острова имеют одну из немногих популяций естественного блондинизма за пределами Европы. В настоящий момент бюст хранится в Ньюаркском музее искусства (The Newark Museum of Art), Ньюарк, штат Нью-Джерси, США

Вошедшие ароматы: шипр, амбра, гелиотроп, роза, жасмин, мимоза, ландыш, сирень, фиалка и цветок боярышника. Забавно, что с такой формой в духах нет ни одной цитрусовой ноты, конечно, кроме шипра. Очевидно, что некоторые ароматы смешивались, так как флаконов всего 8, а заявленных ароматов — 10

Храм был построен в 1577 году после основания в Венеции греческой колонии. Большая часть денег на постройку церкви была предоставлена греческой общиной всего города, но часть также финансировалась Венецией, за счет налогов на все суда, прибывающие из православных областей

Основной декор гребня составляют два льва, обращённые мордами друг к другу и вырезанные греческие орнаменты. Гребень был создан в Неаполе, Италия, но в настоящее время выставлен в Уолтерс Арт Музеум (The Walters Art Museum), Балтимор, штат Мэриленд, США

На верхней части сумки на латыни написано «Помни меня», а на нижней изображена Святая Троица. На сумке можно видеть следы ремонта, сделанного путем обшивания одного из нижних углов. На данный момент эта сумка хранится в Библиотеке и музее Моргана, Манхэттен, Нью-Йорк, США

В одной из вилл Геркуланума (древнеримский город в итальянском регионе Кампания, рядом с современным городом Эрколано) был обнаружен портрет рыжеволосой женщины. Черты её лица, королевская тиара и прическа, украшенная крохотными заколками с жемчугом, наводят на мысль о посмертном образе Клеопатры VII

Этот костюм называется «камисимо» (камишимо), что буквально переводится как «верх и низ». Японская двойка! Данный костюм хранится в музее Виктории и Альберта, Лондон. Верхняя часть является историческим предметом одежды, в то время как тёмное кимоно — современное, и было добавлено работниками музея, чтобы показать, как всё это выглядело в сборе

Это похоже на ту картину Христа, которую пыталась отреставрировать одна женщина, но в итоге все испортила. Многие пользователи рассмотрели в этой маске Марка Цукерберга.

Данная маска выполнена из гипса и раскрашена широко использующимися в те времена в Египте красками

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Метки: Вещи   Прошлое   артефакт   интересно   красота   познавательно   фото   
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Lexx Полчаса назад
Макуавитль - дубина с обсидиановыми вставками, оружие ацтеков. Задолго до Кирибати.
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iskra 39 минут назад
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
Если уж речь идет об удивительных артефактах,я бы добавил шары дьявола. Если че, такие есть в московском музее востока. Там вообще много всяких штук,которые поражают трудоемкостью,вроде инкрустации перламутром и изделий из цельного куска очень твердого камня.Кстати,есть китайский самовар..
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
Комментарий к фото
какого черта она хранится в Лувре..у лягушачьих пособников ИГИЛовцев?
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