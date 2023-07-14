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Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы ужасов

Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы ужасов

Автор:
14 июля 2023 11:29
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: достопримечательность   заброшка   интересно   красный треугольник   познавательно   факты   фото   
1069
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В Санкт-Петербурге много примечательных мест, которые негласно считаются народными достопримечательностями. К ним не водят экскурсии (по-крайней мере, легально), их нет ни в одном туристическом путеводителе, однако их облик, их история определенно заслуживают того, чтобы быть увиденными и услышанными.

Одной из таких вот "народных" достопримечательностей Петербурга является завод "Красный треугольник", занимающий огромную территорию между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных. При взгляде на это внушительное строение, состоящее, на секундочку, из 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, в буквальном смысле чувствуешь мощь и силу, которая когда-то в буквальном смысле кипела в многочисленных цехах завода.

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Однако сегодня "Красный треугольник" больше напоминает декорации для фильмов ужасов и постапокалиптических историй. Но что же случилось с некогда процветающим предприятием с мировым именем? И кто довёл его до жизни такой?

К слову, территория, на которой сегодня расположены руины былого величия из красного кирпича, практически всегда носила промышленный характер. После завершения работ по строительству Обводного канала, здесь была обустроена шляпная фабрика купцов Циммерманов, возведён сахарный завод и шпалерная фабрика. А конце 19 века рядом с этими постройками была возведена мануфактура по производству шёлка, шерсти и бумаги.  После смерти Фердинанда Циммермана его шляпную фабрику закрыли, а 150 десятин земли вместе со всеми постройками продали Фердинанду Краузкопфу и Линдерту Смидту.  С этого момента и началась история завода "Красный Треугольник".

Надо сказать, что гамбургский предприниматель Фердинанд Краузкопф ещё до приезда в Россию очень неплохо зарабатывал на продаже американских галош в Европе. Однако, каждый раз посещая нашу страну, он всё больше убеждался в том, что России, с её холодным и дождливым климатом, галоши просто необходимы. Собственно, именно это обстоятельство и подтолкнуло Краузкопфа открыть производство резиновой обуви в России.

В 1859 году предприниматель из Гамбурга вместе со своими компаньонами учредили «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» (ТРАРМ) и открыли «Фабрику галош и других резиновых и гуттаперчевых изделий в Санкт-Петербурге» на Обводном канале. Первоначально галоши на этой фабрике производились на западной технике и силами немцев. Именно они впоследствии обучили русских работе на совершенно новом для них оборудовании. Также свой опыт по изготовлению галош русским рабочим передавали специально приглашенные в Петербург из Англии клейщицы обуви.

Технологию же производства резины предприниматели держали в строжайшем секрете, и даже сотрудники фабрики, работающие на предприятии, не имели ни малейшего понятия, из чего, по сути, сделана выпускаемая ими продукция. Более того, каждый рабочий, техник и инженер, которого брали на работу на фабрику, должны были подписать бумагу о неразглашении информации, касающейся производства резиновой обуви и, в том числе, о способе приготовления состава для выпускаемых изделий.

В 1888 году на подошве галош появилась маркировка - равносторонний треугольник с надписью ТРАРМ внутри. В бумагах, адресованных Министерству финансов, объяснялось, что такой торговый знак был выбран для того, чтобы «легко бросаться в глаза неграмотному покупателю».

И, кстати, по любопытному стечению обстоятельств, и сам участок, на котором располагалась фабрика, если смотреть на него сверху, тоже имел форму треугольника.

Революция 1917 года приостановила работу  Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры. Правда, ненадолго, и всего через 9 месяцев предприятие открылось, но уже под новым названием - "Государственный завод резиновой промышленности № 1". При этом уже ставшее привычным для ленинградцев название «Треугольник», которое мануфактура получила в 1908 году, также сохранилось.

Ежегодно завод выпускал до 100 тыс. пар галош, а также разнообразные технические и бытовые товары:  рукава, клапаны и прокладки, приводные ремни, непромокаемые ткани, игрушки, шины, коврики и многое-многое другое. А в 1922 году «Треугольник» переименовали, добавив в название «красный» в честь пятилетия Октябрьской революции.

В 20-х годах прошлого столетия произошло и ещё одно знаковое для теперь уже "Красного Треугольника" событие: результате испытаний на основе нефти и нефтепродуктов был получен синтетический каучук, из которого и стали  производить автопокрышки. Более того, к 1930-м годам  «Красный Треугольник» оказался единственным в СССР заводом, производившим шины для иностранных авто.

Во время войны «Красный Треугольник» сильно пострадал от бомбежек. Производственные цеха были либо полностью разрушены, либо серьёзно повреждены. Но после снятия блокады «Красный Треугольник» удалось восстановить, и с января 1945-го он снова стал производить галоши, сапоги, гимнастические туфли и другие полезные в быту вещи.

Финал столь замечательной истории оказался печальным. Завод, переживший войны и революции, подкосила переменчивая вторая половина 20 века , когда галоши начали выходить из уличной моды. У "Треугольника" возникли трудности с модернизацией и переходом на выпуск более актуальных на тот момент  изделий. Из-за ограниченной территории некуда было пристраивать новые цеха, а без этого на предприятии невозможно было установить современные станки.

В 1997 году "Красный Треугольник" приватизировали и все корпуса разделили между несколькими десятками собственников. А при Собчаке завод  и вовсе предлагалось снести и застроить жилыми кварталами.

Дальше - хуже. В 2000-х на активы "Красного Треугольника" сперва был наложен арест, а спустя пару лет предприятие и вовсе было признано банкротом. Более 15 лет огромная территория некогда процветающего предприятия оставалась фактически заброшенной, пока в 2018 не началась её консервация.

В настоящее время для описания состояния завода "Красный треугольник" отлично подходит слово "упадок". Предприятие давно не работает по своему прямому назначению: многочисленные цеха либо стоят в полуразрушенном состоянии, либо сдаются под реп.точки или под локации для фотографов. А пару лет назад у одного из зданий обрушилась крыша. Это произошло из-за того, что металлические конструкции, которые ее поддерживали, кто-то срезал на металлолом.

Вот такая грустная история, и о былом величии "Красного Треугольника" сегодня напоминают только архивные снимки.

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Метки: достопримечательность   заброшка   интересно   красный треугольник   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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29k
Serg2001 20 минут назад
Помнится шикарные кеды у них были... Просто писк! Вот еще б чуть-чуть и кроссовки бы получились...)
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Интересное история, а, главное, - уникальная в своём роде.
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174
Уверенный пользователь Полчаса назад
Эх нет в Питере хозяина, Собянин давно бы запустил туда инвесторов и сделал город -сад с лофтами, кафешками, благоустройством и красотой. А Питер все видимо думкой богатеет.
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19k
Bill Полчаса назад
"Ежегодно завод (150 зданий!) выпускал до 100 тыс. пар галош" - то есть, каждое здание производило по две пары калош в день? Маловато будет.
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29k
BuG 41 минуту назад
Господа питерцы, шикарная лока! Энка или Дозор там были?
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