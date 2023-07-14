Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы ужасов

К слову, территория, на которой сегодня расположены руины былого величия из красного кирпича, практически всегда носила промышленный характер. После завершения работ по строительству Обводного канала, здесь была обустроена шляпная фабрика купцов Циммерманов, возведён сахарный завод и шпалерная фабрика. А конце 19 века рядом с этими постройками была возведена мануфактура по производству шёлка, шерсти и бумаги. После смерти Фердинанда Циммермана его шляпную фабрику закрыли, а 150 десятин земли вместе со всеми постройками продали Фердинанду Краузкопфу и Линдерту Смидту. С этого момента и началась история завода "Красный Треугольник".