FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7020 постов • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США связано с появлением там Анатолия Борисовича

«А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США связано с появлением там Анатолия Борисовича

Автор:
15 марта 2023 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Анатолий Чубайс   Вячеслав Володин   Госдума   Дональд Трамп   США   банки   банкротство   великая депрессия   
867
5
2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что всё не просто так.

На днях в США обанкротились Silicon Valley Bank и Signature Bank. Шухер поднялся на всю страну, Джо Байдену даже пришлось обратиться к нации:

Это не помогло, акции банков сразу упали:

Потом подросли, выровнялись, снова упали. В общем, на рынке начались «качели». Правда эксперты говорят, что всё не так уж страшно, всё можно исправить и система выдержит. Ну а экс-президент Дональд Трамп с ними не согласен:

Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство банки уже начали банкротиться.

А в Госдуме уже нашли причину - Анатолий Борисович Чубайс.

Теперь всё становится понятней…

Но если серьёзно, то наши аналитики считают, что даже ряд банкротств в США - как банков, так и компаний, не может негативно повлиять на Россию. Сейчас не 2008 год и ситуация другая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Анатолий Чубайс   Вячеслав Володин   Госдума   Дональд Трамп   США   банки   банкротство   великая депрессия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 50 минут назад
Поправьте меня, если я неправильно понял. Спикер Госдумы, шутит как дегенерат-солдафон из анекдотов, на тему того, что из страны позволили тихо сбежать преступнику, нанесшему стране многомиллирадный убыток, и не понесшему никакое наказание?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Леонид 21 минуту назад
Вот не смешно , не испытываю симпатий к Володину , но даже он понимает кто такой Чубайс , и понимает весь урон который он нанёс государству , и вот законный вопрос - Почему он до последнего был у кормушки, почему его не ликвидировали по тихому ( если к примеру он обладал компроматом на на кого либо или была полосатая крыша)? И ещё много почему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 36 минут назад
да срать что там происходит на земле гейпарадов и трансгендерного счастья, ссут в уши. как будто кому то от этих новостей на территории бывшего СССР легче жить станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 51 минуту назад
А кто его привел к власти, кто ему дал обворовать всех нас на триллионы, и кто выпустил?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#аварии#позитив#забавно#США#шоу бизнес#Жизнь#отношения
#фото#животные#Прикол#автомобили#авто аварии#Мемы#картинки#познавательно#собака#дети
#интересно#машина#дтп#люди#в мире#Приколы#кино#подборка#драка#знаменитости
Причем тут они? Причем тут они? Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз... Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали... Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа

На что жалуетесь?

Вернуться