«А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США связано с появлением там Анатолия Борисовича

Причем тут они?

Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано

«Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз...

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали...

Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа