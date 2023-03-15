«А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США связано с появлением там Анатолия Борисовича

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что всё не просто так.
На днях в США обанкротились Silicon Valley Bank и Signature Bank. Шухер поднялся на всю страну, Джо Байдену даже пришлось обратиться к нации:
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Это не помогло, акции банков сразу упали:
Потом подросли, выровнялись, снова упали. В общем, на рынке начались «качели». Правда эксперты говорят, что всё не так уж страшно, всё можно исправить и система выдержит. Ну а экс-президент Дональд Трамп с ними не согласен:
Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство банки уже начали банкротиться.
А в Госдуме уже нашли причину - Анатолий Борисович Чубайс.
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Теперь всё становится понятней…
Но если серьёзно, то наши аналитики считают, что даже ряд банкротств в США - как банков, так и компаний, не может негативно повлиять на Россию. Сейчас не 2008 год и ситуация другая.
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