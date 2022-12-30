Журналиста Парфенова проверяет полиция из-за израильского паспорта

Сейчас он живёт в Грузии и снимает там цикл передач про 1930-е годы. Возвращаться в Россию пока не планирует. По его словам, он уехал из страны на следующий день после начала СВО:

«Я уехал 25 февраля. У меня были желтые карточки, всякие предупреждения от Роскомнадзора про контент... и я понимал, что красная может очень быстро прилететь», — сказал он и пояснил, что опасался статьи о распространении фейков о вооруженных силах.



