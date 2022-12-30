Журналиста Парфенова проверяет полиция из-за израильского паспорта

Он получил его ещё в 2017 году, но не сообщил об этом властям.
Леонид Парфенов был ведущим на НТВ, автором проекта “Намедни” и исторических передач. В 2018 году завёл канал на Ютубе, назвал его “Парфенон” и активно его развивал. Сейчас Парфенову 62 года, а выглядит лет на 45.
По предварительным данным, он получил израильский паспорт в 2017 году и обязан был сообщить об этом властям. Но ничего подобного не сделал. Теперь ему может грозить уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей.
Сейчас оперативники разбираются с этим делом и проверяют журналиста. В последнее время Парфенов много критиковал российские власти и СВО, но историю с израильским паспортом пока никак не комментирует. Ранее он говорил, что никакого паспорта и гражданства у него нет.
Сейчас он живёт в Грузии и снимает там цикл передач про 1930-е годы. Возвращаться в Россию пока не планирует. По его словам, он уехал из страны на следующий день после начала СВО:
«Я уехал 25 февраля. У меня были желтые карточки, всякие предупреждения от Роскомнадзора про контент... и я понимал, что красная может очень быстро прилететь», — сказал он и пояснил, что опасался статьи о распространении фейков о вооруженных силах.
Источник:
- "Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки
- Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой
- «Шатается из стороны в сторону»: ветераны России потребовали запретить двойное гражданство для Ксении Собчак и других медийных и известных персон
- Украинцы раскритиковали «нового гражданина» их страны - иноагента Александра Невзорова
- Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Маленькая собачка до старости щенок!
Работал, так сказать, в условиях, максимально приближенных к боевым ))
Под трамвай еврей попал.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
2. Вошёл в трамвай антисемит -
Слева жид и справа жид.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
3. Говорят, Хемингуэй
По анкетам был еврей...
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
4. Говорят, что и в хоккее
Появляются евреи...
Посмотри на вратарей -
А что ни маска, то еврей...
5. А генерал Пындыхуэй
Так тот у прынципе еврей...
6. Вот и Евгений Петросян -
Отец армян и мать армян.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
7. Писатель Горький Алексей
Был остроумнейший еврей...
8. Пастернак и сельдерей,
А что ни овощ - то еврей...
9. А в зоопарке у зверей
Слон - чуваш, а вот лев - еврей...
10. А ты, Московский, не робей
Сознавайся, что еврей...
Евреи ведь, евреи, кругом одни евреи...
11. Пришёл к врачу лечить чирей,
Сам еврей и врач еврей.
Принёс к врачу свой геморрой,
Врач - жид первый, я - второй.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
12. Скажем, взять зубных врачей -
Тут еврей и там еврей.
Да, не будь таких жидов,
Все б ходили без зубов.
13. Спутник мчится по орбите
С перигея в апогей.
В нём кронштейн висит прибитый -
Первый в космосе еврей...
14. Да и у леди Чаттерлей
Любовник тоже был еврей...
15. Взял у соседа 5 рублей -
Содрал проценты, как еврей...
16. Захожу я в "Бакалею" -
Новый русский там с евреем.
А где же весь рабочий люд?
Им, бля, зарплату не дают...
17. А если в кране нет воды -
Воду выпили жиды.
Если ж в кране есть вода -
Значит, жид нассал туда.
Словом, евреи, евреи, кругом одни евреи...
18. Счастье как-то улыбнулось
Мне в одну из лотерей.
Выграл рубль я, ну а "Волгу"
Выграл мой сосед, еврей...
19. А Будённый и Никита
Обожали инкогнито
Кукурузную мацу.
Ламца-дрица им к лицу...
20. Лёня Брежнев, слава Богу,
Тоже бегал в синагогу.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
21. Да и отец моих идей,
Карл Маркс - и тот еврей...
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
22. Даже наш чудесный МХАТ
Стал чуть-чуточку пархат...
23. Вот если не было бы бога -
Не была бы синагога,
Не была бы Божья мать
И не было б куда послать
Еврея, еврея, пархатого еврея.
24. Вот "Спартак" - команда так,
Один еврей и тот мудак.
Весь "Черноморец" из жидов -
Вот пример для мастеров!
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
25. Средь учёных и врачей
Каждый пятый - не еврей,
Ну, остальные ж евреи...
Кругом одни евреи.
26. От Курил и до Карпат
Еврей еврею друг и брат:
Ведь у совейского народа
Крепка еврейская порода.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
27. Говорят, Борис Брунов
Родом тоже из жидов,
Он такой же иудей,
Как вот Райкин, не еврей...
28. Де Голль с трона уходил,
Об одном народ просил,
Чтобы вместо "се ля ви"
Говорили "Тель-Авив"...
29. Если только он еврей,
То не дворник, не лакей,
Он повсюду рулевой,
Жид пархатый с головой.
Евреи, евреи, ну и умные ж евреи...
30. Климент Ефремыч, между прочим,
До лошадок был охочим,
Но и он из всех коней
Выбирал, чтоб был еврей...
31. Вот Ванька-сторож у дверей.
Какой на хер он еврей -
Он курносый, [мат]...
Впрочем, ша! Типичный жид!
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
32. Говорят, из Мавзолея
Тоже вынесли еврея,
Но один ещё лежит -
Говорят, что тоже жид!
33. В Третьяковке старый жид
Молодому говорит:
"Видишь трёх богатырей?
В центре Муромец - еврей, да!
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
34.В жаркой Африке народы
Есть и простенькой породы,
Ну, к примеру, вот пигмей -
Очень махонький еврей.
35. Док Барнард у негра Мэя
Вынул сердце из грудей,
По нему узнал, что Мэй
Просто чёрный был еврей...
Евреи, евреи, кругом, бля, одни евреи...(с)
А.Северный