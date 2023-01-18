Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса

Анатолий Борисович посчитал, что один из крупнейших производителей танков в мире «не нужен».
В 1990-х годах Эдуард Россель возглавлял Свердловскую область. Какое было время - всем известно.
Экс-губернатор выступал перед студентами Уральского института управления РАНХиГС и рассказал, как могла бы сложиться судьба «Уралвагонзавода». Предприятия, где трудилось 60 тысяч человек и которое до 1990-х выпускало тысячи боевых машин.
Потом военных заказов не стало, как и денег на зарплаты. Чтобы решить вопрос, Россель обошёл несколько инстанций и в конце концов оказался у Чубайса - главного по приватизации в то время. По словам экс-губернатора:
«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае».
После этих слов глава области ушел не попрощавшись. Больше он с Чубайсом не встречался. А предприятие удалось вытащить из ямы - в конце концов пошли заказы и деньги от Минобороны.
Кроме этого, Россель рассказал о судьбе другого крупного производителя - «Уралмашзавода». Предприятие выпускает оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики:
«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных и в это время ваучерная приватизация».
Хотя и и его удалось отстоять, но ценой огромных усилий. В целом, подводя итог работе Анатолия Чубайса, Россель заявил:
«Нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа».
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Мы не могли выбирать межу "честной" и "нечестной" приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом.
Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. (с) Чубайс
Для него уже давно отдельный котел в аду приготовлен.
Ну так то да, подумаешь армия, кому она нахрен нужна, право слово..
Это ФАКТ.