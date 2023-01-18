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Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса

Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса

Автор:
18 января 2023 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анатолий Чубайс   губернатор   приватизация   свердловская область   танки   уралвагонзавод   уралмаш   эдуард россель   
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Анатолий Борисович посчитал, что один из крупнейших производителей танков в мире «не нужен».

В 1990-х годах Эдуард Россель возглавлял Свердловскую область. Какое было время - всем известно.

Экс-губернатор выступал перед студентами Уральского института управления РАНХиГС и рассказал, как могла бы сложиться судьба «Уралвагонзавода». Предприятия, где трудилось 60 тысяч человек и которое до 1990-х выпускало тысячи боевых машин.

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Потом военных заказов не стало, как и денег на зарплаты. Чтобы решить вопрос, Россель обошёл несколько инстанций и в конце концов оказался у Чубайса - главного по приватизации в то время. По словам экс-губернатора:

«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае».

После этих слов глава области ушел не попрощавшись. Больше он с Чубайсом не встречался. А предприятие удалось вытащить из ямы - в конце концов пошли заказы и деньги от Минобороны.

Кроме этого, Россель рассказал о судьбе другого крупного производителя - «Уралмашзавода». Предприятие выпускает оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики:

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных и в это время ваучерная приватизация».

Хотя и и его удалось отстоять, но ценой огромных усилий. В целом, подводя итог работе Анатолия Чубайса, Россель заявил:

«Нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа».

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Метки: Анатолий Чубайс   губернатор   приватизация   свердловская область   танки   уралвагонзавод   уралмаш   эдуард россель   
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8  комментариев
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24k
Serg2001 Полчаса назад
Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу остановить коммунизм. Эту задачу мы решили.

Мы не могли выбирать межу "честной" и "нечестной" приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом.

Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. (с) Чубайс

Для него уже давно отдельный котел в аду приготовлен.
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59k
Парагвайский шпион 3 минуты назад
Уже все говорят о необходимости ДЕ-приватизации, а точнее - Национализации, преступным образом, приватизированных активов СССР. Всем ясно, что главной целью было разграбление СССР. Все важные активы оказались в руках "олигархов", руками которых активы и средства выводились на запад. Да и до сих пор продолжают выводиться. Национализация.
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12k
Ivan 21 минуту назад
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29k
Владимир Полчаса назад
Так у нас много чего не нужно как оказалось. Совсем недавно Сердюков вон заявлял, что нам ВПК вообще не нужен, за рубежом все купим. Кстати до сих пор не сидит почему то, на повышение пошел. А армия как была в жопе, так и осталась, мы теперь зэками боевыми воюем, на которых откуда то деньги берутся.
Ну так то да, подумаешь армия, кому она нахрен нужна, право слово..
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8k
SuperTroll Полчаса назад
И по итогу рыжего ублюдка, таки отпустили с миром за кардон
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