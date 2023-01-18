Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса

Потом военных заказов не стало, как и денег на зарплаты. Чтобы решить вопрос, Россель обошёл несколько инстанций и в конце концов оказался у Чубайса - главного по приватизации в то время. По словам экс-губернатора:

«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае».