Израильские спасатели контрабандой вывезли из Турции уникальный свиток - часть Торы

После первого землетрясения в Турцию направились поисково-спасательные отряды из многих стран. При разборе завалов обнаруживали не только людей, но и ценные вещи, деньги. Так, российская команда, убирая обломки дома в Кахраманмараше, нашла кастрюлю с крупной суммой ($150). Разумеется, все банкноты были отданы под опись турецкой полиции. А в городе Газиантеп рядом с мужчиной под завалами жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat турецкие спасатели нашли около двух миллионов долларов. Впрочем, деньги - ничто по сравнению с историческими ценностями.





Именно такую находку посчастливилось обнаружить спасателям из Израиля, которые, работая на завалах в Антакье, нашли уникальный свиток Эстер (Эсфирь) — одну из частей Торы.



