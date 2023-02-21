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Израильские спасатели контрабандой вывезли из Турции уникальный свиток - часть Торы

Израильские спасатели контрабандой вывезли из Турции уникальный свиток - часть Торы

Автор:
21 февраля 2023 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   ZAKA   Израиль   Тора   Турцмя   контрабанда   прихватизировали   свиток   спасатели   украли   
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Турецкие СМИ, не церемонясь, заявляют, что не вывезли, а украли.

После первого землетрясения в Турцию направились поисково-спасательные отряды из многих стран. При разборе завалов обнаруживали не только людей, но и ценные вещи, деньги. Так, российская команда, убирая обломки дома в Кахраманмараше, нашла кастрюлю с крупной суммой ($150). Разумеется, все банкноты были отданы под опись турецкой полиции. А в городе Газиантеп рядом с мужчиной под завалами жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat турецкие спасатели нашли около двух миллионов долларов. Впрочем, деньги - ничто по сравнению с историческими ценностями.


Именно такую находку посчастливилось обнаружить спасателям из Израиля, которые, работая на завалах в Антакье, нашли уникальный свиток Эстер (Эсфирь) — одну из частей Торы.


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Сами спасатели из команды ZAKA рассказывают свою версию произошедшего. Якобы к ним подошёл пожилой еврей и, прослезившись, передал командиру группы, майору Хаиму Отмазгину два столетних свитка. Ранее они хранились в местной синагоге, и теперь старик опасается, что рукописи пропадут, если произойдет новое землетрясение или какая-нибудь другая беда, учитывая близость к Сирии. Майор Отмазгин не смог отказать пожилому человеку, рукопись взял и отправил её в Израиль.

С этой версией событий абсолютно не согласны турки, которые считают, что спасатели попросту украли ценнейший артефакт, переправив его контрабандой в Израиль, т.к. турецкие власти и СМИ узнали о происходящем после публикаций в израильской прессе.

После небольшого, но внушительного скандала еврейская община Турции заявила, что израильтяне отдали свиток назад, и он вернётся в синагогу Антакьи после ремонта.

Недоумевающие пользователи Сети интересуются, разве можно заниматься такими провокациями и где гарантии, что отданный назад свиток подлинный?


Ну и, конечно, всё хорошее, что сделали для Турции израильские спасатели, после этой истории было забыто.



В общем, перефразируя поговорку, можно сказать, что ложки вернули, а осадочек остался...

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Метки: Ynews   ZAKA   Израиль   Тора   Турцмя   контрабанда   прихватизировали   свиток   спасатели   украли   
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10  комментариев
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3k
poбт 40 минут назад
вот же е'бло у него крысиное
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15k
ss 10 минут назад
"Турецкие СМИ, не церемонясь, заявляют, что не вывезли, а украли."
_
Называть вещи своими именами, не значит что-то заявлять не церемонясь.
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44k
Цыц тут у меня 10 минут назад
Тихо спи..дил и ушел называется нашел.
Евреи не считают иноверцев за людей, поэтому по отношению к любому не еврею не действуют никакие моральные нормы - не еврея можно убить, обмануть, ограбить, да все что угодно.
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28k
Ваня 17 минут назад
чем просить и унижаться,
лучше спистить и съипаться...
(с) еврейская мудрость...

и я почему-то этому не удивлен...
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2k
ChePaev 23 минуты назад
как обычно: жиды помогли, но осадочек остался))
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Воровство и грабеж - одни из самых древних человеческих привычек. Во время войны 1812 войска мрази Наполеона ограбили Москву. Во время ВМВ немцы ограбили всю Европу. Маршал Геринг был большим почитателем искусств - произведения искусства со всех музеев Европы свозили ему в замок. Во время колониальной войны в Ираке американские войска ограбили центральный банк и археологичский музей в Багдаде. Все золото и древности были демократизированы. Ну а чем евреи хуже цивилизованных европейцев?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
такое же ворье и убийцы..как пиндосня епливая.
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2k
Андрей Полчаса назад
кто чего . а "богоизбранные" по карманам шарить
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28k
Ego sum qui sum Полчаса назад
как то в школе мой сосед "контрабандой переправил" красивую ручку с другой парты. Владелец ручки сказал, что "контрабандой переправлять" не хорошо и дал ему леща
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10k
Shtoppi 37 минут назад
одно слово - "евреи". спи_дили и рады.
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