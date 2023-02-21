Израильские спасатели контрабандой вывезли из Турции уникальный свиток - часть Торы

Турецкие СМИ, не церемонясь, заявляют, что не вывезли, а украли.
После первого землетрясения в Турцию направились поисково-спасательные отряды из многих стран. При разборе завалов обнаруживали не только людей, но и ценные вещи, деньги. Так, российская команда, убирая обломки дома в Кахраманмараше, нашла кастрюлю с крупной суммой ($150). Разумеется, все банкноты были отданы под опись турецкой полиции. А в городе Газиантеп рядом с мужчиной под завалами жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat турецкие спасатели нашли около двух миллионов долларов. Впрочем, деньги - ничто по сравнению с историческими ценностями.
Именно такую находку посчастливилось обнаружить спасателям из Израиля, которые, работая на завалах в Антакье, нашли уникальный свиток Эстер (Эсфирь) — одну из частей Торы.
Сами спасатели из команды ZAKA рассказывают свою версию произошедшего. Якобы к ним подошёл пожилой еврей и, прослезившись, передал командиру группы, майору Хаиму Отмазгину два столетних свитка. Ранее они хранились в местной синагоге, и теперь старик опасается, что рукописи пропадут, если произойдет новое землетрясение или какая-нибудь другая беда, учитывая близость к Сирии. Майор Отмазгин не смог отказать пожилому человеку, рукопись взял и отправил её в Израиль.
С этой версией событий абсолютно не согласны турки, которые считают, что спасатели попросту украли ценнейший артефакт, переправив его контрабандой в Израиль, т.к. турецкие власти и СМИ узнали о происходящем после публикаций в израильской прессе.
После небольшого, но внушительного скандала еврейская община Турции заявила, что израильтяне отдали свиток назад, и он вернётся в синагогу Антакьи после ремонта.
Недоумевающие пользователи Сети интересуются, разве можно заниматься такими провокациями и где гарантии, что отданный назад свиток подлинный?
Ну и, конечно, всё хорошее, что сделали для Турции израильские спасатели, после этой истории было забыто.
В общем, перефразируя поговорку, можно сказать, что ложки вернули, а осадочек остался...
Источник:
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Называть вещи своими именами, не значит что-то заявлять не церемонясь.
Евреи не считают иноверцев за людей, поэтому по отношению к любому не еврею не действуют никакие моральные нормы - не еврея можно убить, обмануть, ограбить, да все что угодно.
лучше спистить и съипаться...
(с) еврейская мудрость...
и я почему-то этому не удивлен...