Уехавший в Турцию Чубайс не унывает и встречается с актрисами

Случайный прохожий «застукал» Анатолия Борисовича с Паулиной Андреевой.
Чубайс улетел, но обещал вернуться - так говорят его знакомые. Если не вернётся, то никто расстраиваться не будет, хотя он, похоже, и не собирается. Чубайсу и в Турции хорошо.
Сегодня появилось фото, на котором Борисыч вместе со своей супругой Дуней Смирновой отдыхают в ресторане.
Это актриса и жена Фёдора Бондарчука.
Видимо, она тоже засиделась на родине и решила отправиться в «отпуск» за границу. Так сейчас обычно говорят.
Ранее Андреева уже работала со Смирновой (та ведь режиссёр как-никак), так что предполагают, что они обсуждали творческие планы.
Сейчас ведь самое время обсуждать творчество, сидя в Стамбульском ресторане, верно? И ещё вопрос: кто им даст деньги на их фантазии? Хотя о чём это мы… они ж с Чубайсом сидят)
Источник:
АНТИФИШКИ
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-Турция напряглась и занервничала.
Ну ох*еть теперь...Чубайс с женой сходил в ресторан - и что теперь, обоcpaться?
Я понимаю ещё - "Пьяный Чубайс в ночном клубе совал в трусы стриптизёрше акции Роснано!!! Чубайс стал советником Эрдогана по экономике. В Турции дефолт!!!".
А так - хepня какая-то.
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари бывшего главу “Роснано”, российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье площадью в 27 акров в графстве Стаффордшир.
Как сообщает The Times, соседом Чубайса в Стаффордшире стала экс-глава МВФ Кристин Лагард, владеющая 23-акровым участком с двумя домами, с которой российского экс-чиновника связывают долгие дружественные отношения. Неподалёку также живут сооснователь Microsoft Пол Аллен и дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин.
Посвящение россиянина в рыцари вызвало вопросы у британских обозревателей – так, церемония прошла по правилам для британских подданных, в то время как Чубайс, по официальным данным, является гражданином России. Во-вторых, его наградили с необычайно сжатой формулировкой “за неоценимые заслуги перед британской короной” без любых подробностей. Для сравнения, когда в прошлом году был посвящён в рыцари профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, официальный перечень его заслуг занял две печатных страницы. В Букингемском дворце отказались отвечать на вопросы прессы.