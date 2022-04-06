Уехавший в Турцию Чубайс не унывает и встречается с актрисами

Видимо, она тоже засиделась на родине и решила отправиться в «отпуск» за границу. Так сейчас обычно говорят.

Ранее Андреева уже работала со Смирновой (та ведь режиссёр как-никак), так что предполагают, что они обсуждали творческие планы.

Сейчас ведь самое время обсуждать творчество, сидя в Стамбульском ресторане, верно? И ещё вопрос: кто им даст деньги на их фантазии? Хотя о чём это мы… они ж с Чубайсом сидят)