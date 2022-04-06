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Уехавший в Турцию Чубайс не унывает и встречается с актрисами

Уехавший в Турцию Чубайс не унывает и встречается с актрисами (5 фото)

Автор:
06 апреля 2022 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бондарчук   Турция   актриса   отпуск   паулина андреева   режиссер   смирнова   чубайс   
362
5

Случайный прохожий «застукал» Анатолия Борисовича с Паулиной Андреевой.

Чубайс улетел, но обещал вернуться - так говорят его знакомые. Если не вернётся, то никто расстраиваться не будет, хотя он, похоже, и не собирается. Чубайсу и в Турции хорошо.

Сегодня появилось фото, на котором Борисыч вместе со своей супругой Дуней Смирновой отдыхают в ресторане.

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А компанию им составляет Паулина Андреева.

Это актриса и жена Фёдора Бондарчука.

Видимо, она тоже засиделась на родине и решила отправиться в «отпуск» за границу. Так сейчас обычно говорят.

Ранее Андреева уже работала со Смирновой (та ведь режиссёр как-никак), так что предполагают, что они обсуждали творческие планы.

Сейчас ведь самое время обсуждать творчество, сидя в Стамбульском ресторане, верно? И ещё вопрос: кто им даст деньги на их фантазии? Хотя о чём это мы… они ж с Чубайсом сидят)

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бондарчук   Турция   актриса   отпуск   паулина андреева   режиссер   смирнова   чубайс   
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7  комментариев
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26
Olldd 11 минут назад
>>Чубайсу и в Турции хорошо.
-Турция напряглась и занервничала.
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−5
Thomsen 3 минуты назад
<Сегодня появилось фото, на котором Борисыч вместе со своей супругой Дуней Смирновой отдыхают в ресторане>

Ну ох*еть теперь...Чубайс с женой сходил в ресторан - и что теперь, обоcpaться?
Я понимаю ещё - "Пьяный Чубайс в ночном клубе совал в трусы стриптизёрше акции Роснано!!! Чубайс стал советником Эрдогана по экономике. В Турции дефолт!!!".
А так - хepня какая-то.
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 8 минут назад
Казалось бы, ему бы ответить за свои действия "на благо" нашей страны. Ан нет, Турция, актрисульки и отдых от трудов праведных.
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9k
Uron 13 минут назад
а по сетям уже вторую неделю разгоняют такую дурь
:
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари бывшего главу “Роснано”, российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье площадью в 27 акров в графстве Стаффордшир.
Как сообщает The Times, соседом Чубайса в Стаффордшире стала экс-глава МВФ Кристин Лагард, владеющая 23-акровым участком с двумя домами, с которой российского экс-чиновника связывают долгие дружественные отношения. Неподалёку также живут сооснователь Microsoft Пол Аллен и дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин.
Посвящение россиянина в рыцари вызвало вопросы у британских обозревателей – так, церемония прошла по правилам для британских подданных, в то время как Чубайс, по официальным данным, является гражданином России. Во-вторых, его наградили с необычайно сжатой формулировкой “за неоценимые заслуги перед британской короной” без любых подробностей. Для сравнения, когда в прошлом году был посвящён в рыцари профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, официальный перечень его заслуг занял две печатных страницы. В Букингемском дворце отказались отвечать на вопросы прессы.
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6k
maclay 15 минут назад
Ну а почему бы нет, у него же две волги с ваучера (каждого россиянина), может гульнуть !
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64
хитрый особист 15 минут назад
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