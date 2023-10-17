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В Госдуме предложили проверить: не вывел ли Анатолий Чубайс из России более 100 миллиардов рублей

В Госдуме предложили проверить: не вывел ли Анатолий Чубайс из России более 100 миллиардов рублей

Автор:
17 октября 2023 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Анатолий Чубайс   Госдума   ФСБ   банкротство   вывод денег   коррупция   проверка   роснано   следственный комитет   
1881
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Такой запрос направят в Следственный комитет и ФСБ.

Наверное, Анатолия Чубайса знают все.

Руководил приватизацией, занимал ряд важных постов в правительстве, возглавлял РАО «ЕЭС России» и госкорпорацию «Роснано». В прошлом году улетел за границу.

Ну а недавно выяснилось, что «Роснано» близка к банкротству - на ней висит долг больше 100 миллиардов рублей. Не исключено, что спасать компанию придётся государству и выделять для этого какие-то резервы или бюджетные деньги.

Тут кто-то вспомнит выступление Чубайса на новогоднем корпоративе в 2015 году:

У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию! Которая еще и полностью решила все проблемы, в том числе проблему потенциального финансового провала 17-го года. Его нет. У нас все в порядке. Мы не провалимся в 17-м году.

Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально два часа назад решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверх плана премии по итогам 2015 года направить её значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия помимо первой.

Возможно, о видео вспомнили и в Госдуме: комитеты по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано». Причём за весь период её существования.

И добавили:

Вследствие ряда провальных, а, возможно, и коррупционных проектов бюджетной системе РФ нанесен ущерб в размере более 100 млрд рублей. Высока вероятность банкротства организации. При этом бывший руководитель корпорации свободно выехал за пределы страны.

Отдельно об Анатолии Борисовиче высказался депутат ГД Султан Хамзаев:

Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь в Израиле. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга - это государственная измена.
Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО «ЕЭС России», возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ.


Источник:

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Метки: Анатолий Чубайс   Госдума   ФСБ   банкротство   вывод денег   коррупция   проверка   роснано   следственный комитет   
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42  комментария
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Да нее, 100 миллиардов не выводил!!! Вот 200 вывел а !00 не выводил...
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5k
BenderRodriguez 2 минуты назад
Пусть депутаты заодно и самих себя проверят.
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17k
Toxictofa 4 минуты назад
Эту рыжую суку народ мечтал убить еще с 90-х.
Квачков даже попытался, и его за это посадили.
А рыжий продолжил воровать.
А теперь эта тварь уехала, и ВДРУГ оказалось, что он вор.
И вспомните слова нашего президента:
"Взять, так огульно заявить, что Чубайс что-то украл, - это не по-честному, это неправильно. Мы так делать не будем...Чубайс остается нужной для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится... В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников в 90-е годы работали кадровые сотрудники ЦРУ США..."
Вполне закономерен вывод, что наш пересидент такой же предатель, как и чубайс.
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28k
Lehoia 4 минуты назад
От создателей уголовных дел Васильевой и Сердюкова, новый блокбастер "поймать Чубайса") Позорище.
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302
Виталий Понаморев 6 минут назад
А сразу проверить его слабо было!
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518
Геннадий Хамидулин 10 минут назад
Детский анекдот....Сидят в камере жираф ( Султан Хамзаев ), мартышка и заяц......Заяц жалуется надзирателю - Уберите меня куда угодно, хоть в карцер , но в этой камере сидеть не могу! ....А в чём дело??... - Да утром мартышка анекдоты травит, а ночью жираф( Хамзаев) ржёт........
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72k
ПАРДОНТЕ 11 минут назад
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183
oleg Pesotsky 18 минут назад
Да уж. А некоторые еще над эстонцами посмеиваются. Да по сравнению с российской реакцией на коррупционеров эти гарячие эстонские парни" мыслят мгновенно.
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6k
Трям Полчаса назад
Я даже не знаю, кто бесит больше, вор чубайс или религиозный клоун хамзаев.
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28k
AzuveR Полчаса назад
Смешно читать эти бредовые высеры .Проверят,направят. Хер эта рыжая тварь ложила ,на все проверки и направления. По причине недосягаемости. Что же вы умники его не подвесили за яйца ,когда он был в России? Клоуны .
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10k
hairov 38 минут назад
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273
Абвгд Еёжзиклмн 39 минут назад
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616
Alexander Sar 39 минут назад
Как он вообще на таких должностях оказался... особенно после СШ ГЭС...
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286
EDRENA ZA NOGU 40 минут назад
Не госдума, а молния какая-то! Не успел украсть, уже проверять решили! А что же эти придурки делали с 2008 по 2022 год?
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258
sanichrus 45 минут назад
Ну поиграйтесь !!! Наивные какие.
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1k
Николай 53 минуты назад
Ля... какая интрига))))) Я надеюсь разберутся и чубайс будет оравдан. Пресс-релиз будет типа 99 вывел или 101))) Так что нефига болтать) Невиновен)
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7k
TheDimking 54 минуты назад
хоть одна разработка РосНано существует на рынке?
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2k
Bobbus 59 минут назад
Ну а куда президент смотрел? Неужели не знал? Рука руку моет.
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452
Алексей Бляйбтрой Час назад
а не поздно проверять?
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1k
grigorenko vladislav Час назад
- Чубайс уезжает. Надо бы задержать, проверить... - Не надо. Не пойман - не вор. -...ну всё, уехал... - Далеко? - Да уже не достанешь... - Караул! Держите вора!
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407
orsker Час назад
Эта падла не должен жить.
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