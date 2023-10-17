В Госдуме предложили проверить: не вывел ли Анатолий Чубайс из России более 100 миллиардов рублей

Тут кто-то вспомнит выступление Чубайса на новогоднем корпоративе в 2015 году:

У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию! Которая еще и полностью решила все проблемы, в том числе проблему потенциального финансового провала 17-го года. Его нет. У нас все в порядке. Мы не провалимся в 17-м году.

Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально два часа назад решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверх плана премии по итогам 2015 года направить её значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия помимо первой.