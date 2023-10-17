В Госдуме предложили проверить: не вывел ли Анатолий Чубайс из России более 100 миллиардов рублей

Такой запрос направят в Следственный комитет и ФСБ.
Наверное, Анатолия Чубайса знают все.
Руководил приватизацией, занимал ряд важных постов в правительстве, возглавлял РАО «ЕЭС России» и госкорпорацию «Роснано». В прошлом году улетел за границу.
Ну а недавно выяснилось, что «Роснано» близка к банкротству - на ней висит долг больше 100 миллиардов рублей. Не исключено, что спасать компанию придётся государству и выделять для этого какие-то резервы или бюджетные деньги.
Тут кто-то вспомнит выступление Чубайса на новогоднем корпоративе в 2015 году:
У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию! Которая еще и полностью решила все проблемы, в том числе проблему потенциального финансового провала 17-го года. Его нет. У нас все в порядке. Мы не провалимся в 17-м году.
Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально два часа назад решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверх плана премии по итогам 2015 года направить её значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия помимо первой.
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Возможно, о видео вспомнили и в Госдуме: комитеты по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано». Причём за весь период её существования.
И добавили:
Вследствие ряда провальных, а, возможно, и коррупционных проектов бюджетной системе РФ нанесен ущерб в размере более 100 млрд рублей. Высока вероятность банкротства организации. При этом бывший руководитель корпорации свободно выехал за пределы страны.
Отдельно об Анатолии Борисовиче высказался депутат ГД Султан Хамзаев:
Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь в Израиле. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга - это государственная измена.
Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО «ЕЭС России», возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ.
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Квачков даже попытался, и его за это посадили.
А рыжий продолжил воровать.
А теперь эта тварь уехала, и ВДРУГ оказалось, что он вор.
И вспомните слова нашего президента:
"Взять, так огульно заявить, что Чубайс что-то украл, - это не по-честному, это неправильно. Мы так делать не будем...Чубайс остается нужной для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится... В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников в 90-е годы работали кадровые сотрудники ЦРУ США..."
Вполне закономерен вывод, что наш пересидент такой же предатель, как и чубайс.