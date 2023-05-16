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Суровые рабочие будни жилищных инспекторов Бостона

Суровые рабочие будни жилищных инспекторов Бостона

Автор:
16 мая 2023 13:00
Сообщество : Строитель
Метки: жилищная инспекция   жилищный инспектор   и такое бывает   инспекторы Бостона   инспекция   ну и ну   проверка домов   суровые будни   
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Компания Boston Home Inspectors проверяет дома перед продажей на предмет любых несоответствий требованиям, и её сотрудники на своём веку видели многое. Судя по коллекции найденных проблем и неисправностей, скучать жилищным инспекторам Бостона просто некогда! Их работа чем-то напоминает работу детектива или, когда всё совсем плохо, криминалиста.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жилищная инспекция   жилищный инспектор   и такое бывает   инспекторы Бостона   инспекция   ну и ну   проверка домов   суровые будни   
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8  комментариев
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6k
vasilykopkov 59 минут назад
К последнему фото какие претензии?
Все нормально подключено, гидрозатвор организован, посудомойка там слева стоит.
Хомуты? Дык они нержавеющие, а кроме того там давления нет, это канализация.
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9k
Мариус 19 минут назад


Запрашиваю пояснительную бригаду!!!
Мне кажется, здесь всё логично
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8k
Trenzel2003 50 минут назад
Если захотеть, то такое или подобное реально найти даже у пингвина в берлоге. Или у медведя в гнезде.
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