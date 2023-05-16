Суровые рабочие будни жилищных инспекторов Бостона

Компания Boston Home Inspectors проверяет дома перед продажей на предмет любых несоответствий требованиям, и её сотрудники на своём веку видели многое. Судя по коллекции найденных проблем и неисправностей, скучать жилищным инспекторам Бостона просто некогда! Их работа чем-то напоминает работу детектива или, когда всё совсем плохо, криминалиста.