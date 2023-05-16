Суровые рабочие будни жилищных инспекторов Бостона

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Компания Boston Home Inspectors проверяет дома перед продажей на предмет любых несоответствий требованиям, и её сотрудники на своём веку видели многое. Судя по коллекции найденных проблем и неисправностей, скучать жилищным инспекторам Бостона просто некогда! Их работа чем-то напоминает работу детектива или, когда всё совсем плохо, криминалиста.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: жилищная инспекция жилищный инспектор и такое бывает инспекторы Бостона инспекция ну и ну проверка домов суровые будни
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Все нормально подключено, гидрозатвор организован, посудомойка там слева стоит.
Хомуты? Дык они нержавеющие, а кроме того там давления нет, это канализация.
Запрашиваю пояснительную бригаду!!!
Мне кажется, здесь всё логично