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Суровые будни жилищного инспектора: 25 поразительных находок

Суровые будни жилищного инспектора: 25 поразительных находок

Автор:
01 июля 2024 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: жилищный инспектор   и такое бывает   инспектор зданий   инспекция   инспекция жилья   ну и ну   провалы   фейлы   
3008
26

Инспекторы и оценщики строительных конструкций — это молчаливые герои, которые просто делают свою работу ради безопасности других. В принципе, эти люди привыкли ко всему. Но иногда даже они поражаются увиденному!


Alpha Structural Inc., компания из Лос-Анджелеса, приоткрывает завесу и показывает реальность работы своих сотрудников.


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Дом стоял на металлических двутавровых балках, которые опирались на большие бетонные сваи. С момента постройки дом не сдвинулся ни на дюйм. Очень интересно и впечатляюще!

Представьте, что вы открываете окно в своем подвале и туда влетает стая летучих мышей. Здесь такого, скорее всего, не случится, но это возможно! Это отличное место, чтобы поставить в угол непослушных детей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жилищный инспектор   и такое бывает   инспектор зданий   инспекция   инспекция жилья   ну и ну   провалы   фейлы   
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9  комментариев
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681
danieldewitte 2 часа назад
Когда за дело берутся рукожопы. Я подобное каждый день в Бельгии вижу с ее высоченными строительными стандартами.
Заказчикам предлагаю всегда досконально изучать технологию каждого подряда если в Гугле не забанен.
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893
Алексей Игошин 5 минут назад
Возможен вариант Как заплачено так и зах...но.
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3k
Ежик 11 минут назад
Комментарий к фото
Нет там 18 сантиметров ни в длину, ни в щирину.
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12k
vasilykopkov 12 минут назад
Рафшаны и джамшуты есть по всему миру и в пиндостане их предостаточно.
Не увидел в подборке ни одного сколько-нибудь приличного фундамента, впечатление, что дома просто "ставят на землю".
Весь Голливуд стоит на холмах, там почва может запросто поехать.
Естественно, что на неустойчивых почвах всё это плывёт и пол трескается. Фундамент - основа, экономишь на нём - пожалеешь точно и возможно очень скоро.
Но при этом используются относительно дорогие и качественные пиломатериалы. Вижу кедр, сосну и даже дуб кое-где, на двух фото - отличный натуральный паркет.
Да и земля в Голливуде дорогая, чтобы экономить на строительстве..
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15k
Artem 17 минут назад
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14k
Djeff Час назад
В лучшем случае ленточный фундамент, а так просто сваи, подпорки. В России так дешёвые дачи строят.
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1k
Тамара Витальевна Час назад
выставка рукожопых....
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867
Игорь Час назад
Везде есть криворукие, а есть и мастера... главное сделать правильный выбор, что не так и просто, учитывая расценки и дефицит мастеров.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1925 постов (1840 в горячем)

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