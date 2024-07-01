Суровые будни жилищного инспектора: 25 поразительных находок

Инспекторы и оценщики строительных конструкций — это молчаливые герои, которые просто делают свою работу ради безопасности других. В принципе, эти люди привыкли ко всему. Но иногда даже они поражаются увиденному!
Alpha Structural Inc., компания из Лос-Анджелеса, приоткрывает завесу и показывает реальность работы своих сотрудников.
1. Этот дом был построен в конце 1940-х годов человеком, который строил казармы для армии США
Дом стоял на металлических двутавровых балках, которые опирались на большие бетонные сваи. С момента постройки дом не сдвинулся ни на дюйм. Очень интересно и впечатляюще!
Представьте, что вы открываете окно в своем подвале и туда влетает стая летучих мышей. Здесь такого, скорее всего, не случится, но это возможно! Это отличное место, чтобы поставить в угол непослушных детей.
6. Владельцы дома были в отъезде, а их техник по обслуживанию бассейнов оставил воду включенной. В результате бассейн переполнился, что привело к разрушению настила
7. По крайней мере, они положили бетон на грязь, чтобы избежать появления термитов. 2 из 10 за старания
11. Серьезное поражение грибком в подвальном помещении. Количество грибка, распространившегося по балкам и ригелям, потенциально может стать серьезной проблемой для домовладельцев
12. Этот дом испытывает сильное оседание и смещение, о чем свидетельствуют огромные трещины на внешней стороне. Скажем так, изгиб крыши не был задумкой архитектора
15. Фундамент этого дома буквально раскололся пополам, в результате чего произошло сильное смещение всей конструкции
16. Мы любим магические шоу. Этот дом поразил нас плавающими столбами и невидимыми опорами
19. Это результат сползания склона и неглубокого заложения свай. По мере того как склон медленно опускается, бетонные сваи, подпорные стены и их основания начинают опускаться вместе с ним
24. Увидели это во время одной из наших инспекций в Северном Голливуде. Чтобы починить этот дом, понадобится нечто большее, чем клейкая лента
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Заказчикам предлагаю всегда досконально изучать технологию каждого подряда если в Гугле не забанен.
Не увидел в подборке ни одного сколько-нибудь приличного фундамента, впечатление, что дома просто "ставят на землю".
Весь Голливуд стоит на холмах, там почва может запросто поехать.
Естественно, что на неустойчивых почвах всё это плывёт и пол трескается. Фундамент - основа, экономишь на нём - пожалеешь точно и возможно очень скоро.
Но при этом используются относительно дорогие и качественные пиломатериалы. Вижу кедр, сосну и даже дуб кое-где, на двух фото - отличный натуральный паркет.
Да и земля в Голливуде дорогая, чтобы экономить на строительстве..