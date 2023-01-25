25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий

Компания Alpha Structural из Лос-Анджелеса занимается проектированием и строительством фундаментов, реконструкцией зданий, восстановлением склонов после оползней и другими ремонтно-строительными работами. А еще у нее отличные аккаунты в соцсетях! Специалисты Alpha Structural с юмором показывают и рассказывают о "чудесах", с которыми им приходится сталкиваться на работе.

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1. "Я на грани" 0 Источник:

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2. И дом все равно продается за миллион долларов 0 Источник:

3. Санта Клаусу явно нужно озаботиться страхованием жизни 0 Источник:

4. "Нас вызвали, чтобы оценить неисправный настил у дома на берегу океана, но у океана были другие планы" 0 Источник:

5. Кто еще расстроен, что пропустил эту чудесную вечеринку? 0 Источник:

6. Игра в дженгу. Ваш ход! 0 Источник:

7. Этот дом затопило из-за прорыва трубы. Повреждение водой и дополнительное давление, которое она оказала на плиту, вызвали образование серьезной трещины в бетоне по всей длине гостиной 0 Источник:

8. По крайней мере, они подложили под дерево кусок бетона для защиты от термитов. 2 из 10 за старание 0 Источник:

9. Интересная кирпичная кладка дымохода. Кто-то явно фанат контролируемого хаоса 0 Источник:

10. Еще одна игра в дженгу, но на этот раз гигантскую 0 Источник:

11. Влажность под полом - это всегда плохо, так как она вызывает гниение древесины. Это также идеальная среда обитания для грибов и плесени 0 Источник:

12. "Вы видите это? Увеличим... Да вообще не страшно" 0 Источник:

13. "Ерунда. Просто небольшое движение вниз по склону" 0 Источник:

14. Во время грозы на дом упало дерево. К счастью, никто серьезно не пострадал, хотя домовладелец сидел на своем диване, когда потолок рухнул. Диван где-то там внизу под завалами 0 Источник:

15. Колонна выглядит немного изношенной 0 Источник:

16. За 1 миллион долларов вы бы провели ночь в этой комнате? 0 Источник:

17. Конструкция, которая держится на честном слове 0 Источник:

18. Достаточно одного хорошего толчка 0 Источник:

19. Забор уезжает вниз по холму, а вместе с ним и хозяйский двор 0 Источник:

20. "Это строительная пыль. - Хорошо, сэр. Ваш дом стоит на строительной пыли" 0 Источник:

21. Эта подпорная стена требует хорошего ремонта. О, уже поздно! 0 Источник:

22. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это плохо 0 Источник:

23. Иногда бетонные плиты трескаются из-за неправильного монтажа. Их должен осмотреть специалист, чтобы определить причину 0 Источник:

24. Вы уверены, что эта балка действительно прочная? 0 Источник: