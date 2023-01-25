25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий

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Компания Alpha Structural из Лос-Анджелеса занимается проектированием и строительством фундаментов, реконструкцией зданий, восстановлением склонов после оползней и другими ремонтно-строительными работами. А еще у нее отличные аккаунты в соцсетях! Специалисты Alpha Structural с юмором показывают и рассказывают о "чудесах", с которыми им приходится сталкиваться на работе.
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4. "Нас вызвали, чтобы оценить неисправный настил у дома на берегу океана, но у океана были другие планы"
7. Этот дом затопило из-за прорыва трубы. Повреждение водой и дополнительное давление, которое она оказала на плиту, вызвали образование серьезной трещины в бетоне по всей длине гостиной
8. По крайней мере, они подложили под дерево кусок бетона для защиты от термитов. 2 из 10 за старание
11. Влажность под полом - это всегда плохо, так как она вызывает гниение древесины. Это также идеальная среда обитания для грибов и плесени
14. Во время грозы на дом упало дерево. К счастью, никто серьезно не пострадал, хотя домовладелец сидел на своем диване, когда потолок рухнул. Диван где-то там внизу под завалами
23. Иногда бетонные плиты трескаются из-за неправильного монтажа. Их должен осмотреть специалист, чтобы определить причину
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Трещины в стене и полах. Всё не так страшно. Это не плита, а стяжка (заливка). Трещина подразбивается и заливается. В стене - надо смотреть, вполне возможно, что это только штукатурка треснула. Когда трещит сама стена, штукатурка, как правило, начинает выпадать кусками. Да и это пиндосский дом, а они в массе деревянные, то есть там либо дерево, либо гипрок, то есть вообще лёгкий ремонт
1. Если стена деревянная, то просто просто дерево пошло, вот штукатурка и затрещала. Печалька, на прочность здания не влияет никак
2. В полах - там, где кипяток - точно только стяжка, в остальных случаях - надо смотреть. Опять же, не факт, что это стяжка на деревянном основании, с учётом того, что Пиндосию строили плотники