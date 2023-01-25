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25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий

25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий

Автор:
25 января 2023 12:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безопасность   и такое бывает   инспекция   ну и ну   опасно   проверка   ремонт дома   строительное   
3057
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Компания Alpha Structural из Лос-Анджелеса занимается проектированием и строительством фундаментов, реконструкцией зданий, восстановлением склонов после оползней и другими ремонтно-строительными работами. А еще у нее отличные аккаунты в соцсетях! Специалисты Alpha Structural с юмором показывают и рассказывают о "чудесах", с которыми им приходится сталкиваться на работе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   безопасность   и такое бывает   инспекция   ну и ну   опасно   проверка   ремонт дома   строительное   
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9  комментариев
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3k
xbrat Полчаса назад
из этого можно сделать вывод.... строят через жопу не только у нас )))
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1k
Dimon 23 минуты назад
Это хорошо, когда все видно ДО покупки. А если "напрямую от застройщика", когда все ещё держится, стоит и висит? Или ещё вариант - "да мы для себя строили, дом уже 50 он стоит, ещё дед своими руками крышу перестилал", тады вообще пиши - пропало!
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30k
Андрей Иванов Полчаса назад
1. Пиндосы
2. Трещины в стене и полах. Всё не так страшно. Это не плита, а стяжка (заливка). Трещина подразбивается и заливается. В стене - надо смотреть, вполне возможно, что это только штукатурка треснула. Когда трещит сама стена, штукатурка, как правило, начинает выпадать кусками. Да и это пиндосский дом, а они в массе деревянные, то есть там либо дерево, либо гипрок, то есть вообще лёгкий ремонт
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1k
sava 47 минут назад
16. куда ехать ? я готов
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