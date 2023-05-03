25 ужасных коллег, с которыми неприятно работать

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Приятная дружеская атмосфера на работе очень важна. Хорошо, когда сотрудники ладят — тогда и рабочий процесс идёт как надо! К сожалению, иногда встречаются коллеги, с которыми даже самому терпеливому человеку трудно находиться рядом, очень уж они бесят.
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2. «Моя мама попросила коллегу не парковаться так близко. Та не только не исправилась, но теперь специально притирается как можно ближе и издевается, уверяя, что между машинами есть пространство»
3. «Одолжил коллеге свою отвертку (личную, не конторскую) буквально на день, и вот в каком виде получил её обратно»
6. «У меня есть коллега, который приклеивает долларовые купюры и монеты (или фальшивые монеты) и ржёт над бездомными, которые пытаются их оторвать»
9. «Менеджер отдела сделал это с моим велосипедом, когда я оставил его на заднем дворе всего на один день»
«Это не твой дом. Забирай свои пожитки с собой, когда идёшь домой!»
12. «Так выглядит микроволновка на общей кухне с тех пор, как к нам наняли толпу невоспитанных 15-леток»
14. «Я парикмахер. Попросила коллегу подстричь меня. Не знаю, чем я так перед ней провинилась…»
17. «Мои коллеги открывают бутылку с водой, отпивают и просто ставят ее обратно в холодильник без маркировки»
18. «Клавиатура, которую я должен использовать, была передана мне предыдущим техническим специалистом»
20. «Я (30-летний мужчина) участвовал в шоу «Тайный Санта на работе», просил спортивный инвентарь, а получил это»
24. «Вымыл эту машину 3 недели назад с низу до верху. Вот в таком виде мой коллега оставил её, когда уехал в отпуск»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор и такое бывает коллеги люди странные на работе ну и ну случаи на работе странные люди ужасные коллеги
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Что да инструмента, так это расходный материал - он портиться, ломается.. такое бывает с любым. Тут вопрос как часто твой конкретный коллега что-то ломает. Я ломал чужой инструмент, и возмещал его стоимость потом. От этого не застрахуешься.
А с велосипедом я не очень понял.. если человек кидает свой велосипед, в местах где это не предназначено - ему довольно мягко про это намекнули, просто обмотав плёнкой и повесив листик с предупреждением. Что тут такого? Он хотел чтоб анонимно колёса спустили или погнули спицы? твой велик - твои проблемы - паркуй его там где это уместно. Храни в гараже, завози в велобокс, разбирай по частям и домой заноси на ночь.. кого колышет что ты с ним будешь делать? У меня в падике, один велосипедист - повадился своего коня на лестничной клетке ставить, пристегнув велозамком к перилам. Ходить, особенно с пакетами и багажом - люто неудобно. Я ему в дверь позвонил и сказл, чтоб он своё двух колёсное произведение искусства парковал где-нить в другом месте а не на лестничной клетке, иначе у нас будут проблемы, которые неизбежно будут выплёскиваться на сам велосипед, или на соседа. Человек адекватный, всё понял - ставит велосипед в 500 метрах от дома, на специальную велопарковку возле гипер маркета.
У нас какой-то умник бросает свой мусор в коробку для газет и рекламного мусора. Очень хочется на него посмотреть...
А что не так? Это инвентарь для литрбола...