FISHKINET
Сообщество Юмор 16857 постов • 3560 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 ужасных коллег, с которыми неприятно работать

25 ужасных коллег, с которыми неприятно работать

Автор:
03 мая 2023 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   коллеги   люди странные   на работе   ну и ну   случаи на работе   странные люди   ужасные коллеги   
3611
26

Приятная дружеская атмосфера на работе очень важна. Хорошо, когда сотрудники ладят — тогда и рабочий процесс идёт как надо! К сожалению, иногда встречаются коллеги, с которыми даже самому терпеливому человеку трудно находиться рядом, очень уж они бесят.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   и такое бывает   коллеги   люди странные   на работе   ну и ну   случаи на работе   странные люди   ужасные коллеги   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Shtoppi 2 часа назад
такая ослоебь называется не "коллеги", а "КАЛлеги".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Vadim Минуту назад
Комментарий к фото
Такого коллегу неплохо бы самого пятаком там же к асфальту приклеить и ржать, когда бездомные будут на его очке отыгрываться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инженер 2 минуты назад
Американцы живут слишком хорошо, слишком, незаслуженно хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
924
tuka 20 минут назад
а к кофейной кружке то почему домахались, подумаешь трехлетний кофейный налет, так это только в плюс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 42 минуты назад
Хули жаловаться на долбоjобов? Уйдите от них. Не можете уйти - не жалуйтесь. Может у долбоjобов к вам тоже претензии, что вы - недостаточный долбоjоб, и по этому им, долбоjобам с вами из-за этого тоже не комфортно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 46 минут назад
это не коллеги - это свиньи и сволочи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Желание враг мудрости 48 минут назад
Где-то так и выглядит безнаказанность для свиней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
дмитрий 49 минут назад
клава 350р стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 50 минут назад
Уроды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
710
Andrew 52 минуты назад
Всегда использую свою клавиатуру... и забираю с собой при увольнении. "Подставочная" всегда где-то пылится... собственно, как и мышь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Ну, свиньи есть везде. Не везде есть люди, которые могут привести их в чувство. Допустим, если б в моей машине коллега начал ноги на торпедо закидывать, я б его попросил этого не делать.. попросил бы с интонацией, чтоб было понятно -что не стоит так делать. Иначе придётся надрать ему уши, раз мама этого не делала с ним в детстве.
Что да инструмента, так это расходный материал - он портиться, ломается.. такое бывает с любым. Тут вопрос как часто твой конкретный коллега что-то ломает. Я ломал чужой инструмент, и возмещал его стоимость потом. От этого не застрахуешься.
А с велосипедом я не очень понял.. если человек кидает свой велосипед, в местах где это не предназначено - ему довольно мягко про это намекнули, просто обмотав плёнкой и повесив листик с предупреждением. Что тут такого? Он хотел чтоб анонимно колёса спустили или погнули спицы? твой велик - твои проблемы - паркуй его там где это уместно. Храни в гараже, завози в велобокс, разбирай по частям и домой заноси на ночь.. кого колышет что ты с ним будешь делать? У меня в падике, один велосипедист - повадился своего коня на лестничной клетке ставить, пристегнув велозамком к перилам. Ходить, особенно с пакетами и багажом - люто неудобно. Я ему в дверь позвонил и сказл, чтоб он своё двух колёсное произведение искусства парковал где-нить в другом месте а не на лестничной клетке, иначе у нас будут проблемы, которые неизбежно будут выплёскиваться на сам велосипед, или на соседа. Человек адекватный, всё понял - ставит велосипед в 500 метрах от дома, на специальную велопарковку возле гипер маркета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
995
Kra Час назад
И не только коллеги, но и соседи.
У нас какой-то умник бросает свой мусор в коробку для газет и рекламного мусора. Очень хочется на него посмотреть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
dm.star2011 Kra 50 минут назад
меня "очень радуют" те,что не доносят мусор др помойки и запихивают его в урну у подъезда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov Час назад
8. Ох, не руки он там моет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
А чё такова? Не нравица не смотри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Timofey Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 Час назад
"В каждом коллективе найдется такой долб@б... Если вам кажется, что такого нет, то у меня для вас плохие новости" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr Час назад
20.
А что не так? Это инвентарь для литрбола...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
speaktr-st Час назад
Свиньи заполонили мир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Boka Час назад
вот твари!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Маслов 2 часа назад
ААААААААААААААААААААА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган
МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими...
Набирающие популярность в сообществах
Когда могут оштрафовать за остекление балкона
Когда могут оштрафовать за остекление балкона
Что такое Е175⁠⁠
Что такое Е175⁠⁠
Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет
Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#машина#дтп#подборка#полиция#Еда#люди#картинки
#Юмор#животные#автомир#в мире#позитив#шоу бизнес#улыбнуло#забавно#США#Приколы
#Прикол#интересно#история#аварии#авто аварии#факты#кот#знаменитости#знакомства#соцсети
Будь человеком! Будь человеком! 25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз 25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз 25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий 25 кошмаров и чудес, замеченных во время инспекции зданий 25 забавных фотографий из серии "Очень плохой день" 25 забавных фотографий из серии "Очень плохой день" 20 напоминаний о том, как важно сначала думать и только потом делать 20 напоминаний о том, как важно сначала думать и только потом делать Правила безопасности? А что это? Правила безопасности? А что это?

На что жалуетесь?

Вернуться