19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса

Ежедневно в интернете появляется множество загадочных и необъяснимых фото. Некоторые из них оседают в глубинах социальных сетей, а некоторые становятся вирусными и разлетаются по всевозможным пабликам и группам. Можно попытаться рассмотреть их повнимательнее, чтобы понять контекст, который пытались передать авторы этих работ.
Однако, как правило, в этом нет никакого смысла. Ведь осознать истинную идею попросту не получится. Почему? Возможно, потому что её там просто нет и никогда не было. Предлагаем вам насладиться странненькими, но забавными снимками, которые поднимут настроение и сделают этот день немножко лучше.
Сантехники сжигают метан в водопроводе. Зачем? Закаливают трубы
Ждёт лифт?
Всегда есть какие-то условности
Кусь-кусь
Каждый раз, когда официант подходит к столу, чтобы спросить, не нужно ли мне что-нибудь.
Хлебушек замёрз
Цветная вечеринка
Меня впечатлил парень, читающий книгу и слушающий музыку.
Давно потерянное племя M&M.
Главное, не перепутать
Очки лопнули от удивления
Пернатый пассажир
Современная живопись во всей красе
Паровозик
Эти ребята забыли, как играть в чехарду.
Кажется, они ничего не заподозрили
Знаменитость!
Это похоже на второе пришествие бигля, неудивительно, что они взволнованы!
Ещё немного, и будет мат
Победитель останавливается. Проигравший должен продолжать бежать.
Ему ведь тоже хочется посмотреть
Отсюда обзор лучше
Реми, это ты?
Побег
Вернулся к природе, откуда пришёл.
Выкрутился
Не всё то золото, что блестит
Источник:
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К тому же воды в скважинах обычно находятся на глубине сотен метров, это очень глубоко для свалок.