19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса

Однако, как правило, в этом нет никакого смысла. Ведь осознать истинную идею попросту не получится. Почему? Возможно, потому что её там просто нет и никогда не было. Предлагаем вам насладиться странненькими, но забавными снимками, которые поднимут настроение и сделают этот день немножко лучше.

Сантехники сжигают метан в водопроводе. Зачем? Закаливают трубы