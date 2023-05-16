FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8198 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса

19 чудных снимков, запечатлевших настоящий праздник хаоса

Автор:
16 мая 2023 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   в мире   забавно   кадр   снимок   фото   хаос   
721
20

Ежедневно в интернете появляется множество загадочных и необъяснимых фото. Некоторые из них оседают в глубинах социальных сетей, а некоторые становятся вирусными и разлетаются по всевозможным пабликам и группам. Можно попытаться рассмотреть их повнимательнее, чтобы понять контекст, который пытались передать авторы этих работ.

Однако, как правило, в этом нет никакого смысла. Ведь осознать истинную идею попросту не получится. Почему? Возможно, потому что её там просто нет и никогда не было. Предлагаем вам насладиться странненькими, но забавными снимками, которые поднимут настроение и сделают этот день немножко лучше.


Сантехники сжигают метан в водопроводе. Зачем? Закаливают трубы

×
×

Ждёт лифт?


Всегда есть какие-то условности


Кусь-кусь


Каждый раз, когда официант подходит к столу, чтобы спросить, не нужно ли мне что-нибудь.


Хлебушек замёрз


Цветная вечеринка


Меня впечатлил парень, читающий книгу и слушающий музыку.

Давно потерянное племя M&M.


Главное, не перепутать


Очки лопнули от удивления


Пернатый пассажир


Современная живопись во всей красе


Паровозик


Эти ребята забыли, как играть в чехарду.


Кажется, они ничего не заподозрили


Знаменитость!

Это похоже на второе пришествие бигля, неудивительно, что они взволнованы!


Ещё немного, и будет мат


Победитель останавливается. Проигравший должен продолжать бежать.


Ему ведь тоже хочется посмотреть

Отсюда обзор лучше

Реми, это ты?

Побег

Вернулся к природе, откуда пришёл.

Выкрутился

Не всё то золото, что блестит

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Прикол   в мире   забавно   кадр   снимок   фото   хаос   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1M
NAZARETH (модер) Час назад
Комментарий к фото
Никогда не понимал этих дебильных приколов над хлебом!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Lexx 57 минут назад
Смесь СН4, СО, СS2 и всяких органических примесей. Попадается в артезианских скважинах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

378468



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
Набирающие популярность в сообществах
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
До и после «Джунглей»
До и после «Джунглей»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#интересно#машина#СССР#картинки#Индия#подборка
#Юмор#история#Россия#дтп#США#аварии#авто аварии#факты#Приколы#природа
#Прикол#в мире#автомобили#забавно#автомир#позитив#Жизнь#драка#смешно#Москва
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили 15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им столько лет 15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им... Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков 15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото 15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото 18 уникальных фотографий под непривычным углом 18 уникальных фотографий под непривычным углом «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий

На что жалуетесь?

Вернуться