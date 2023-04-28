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15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото

15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото

Автор:
28 апреля 2023 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   кадр   удачный кадр   фото   
1072
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Абсолютно точно животные делают любые фотографии лучше. Но получается ещё круче, когда они делают это внезапно, внедряясь в кадр в самый неподходящий, казалось бы, момент. В итоге на руках мы имеем уникальные и очень смешные снимки, глядя на которые невольно возникает улыбка.


«Ай белив ай кэн флай!»

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«Добрый вечерочек, господа»


Мы с девушкой хотели сделать совместную фотографию, когда эта чайка зафотобомбила нас!


«Не обращайте внимание, я быстренько»


«Что есть жизнь, когда все мы лишь песчинки на бескрайнем пляже Вселенной…»


Японский шпиц Васаби сделал чертовски хорошую фотобомбу 🙂


«Вы тут пейзаж фотографируете, да?»


Лама зафотобомбила мою фотографию Мачу-Пикчу.


«Они принесли в дом этого маленькое двуного! Они принесли его! Он будет есть мою еду!»


«Щастя, здоровя, дятишеков побольше!»


Семья енотов вмешалась в свадебную фотосессию.


«Эй, детка, посмотри сюда! Посмотри сюда, детка!»


«Ну ты ж уже взрослая баба, что ты всё дурью своей с сердечками маешься?!»


«Бросай его! Камушек-то маловат!»


Детёныш бегемотика зафотобомбил помолвку этой пары.


Семейное фото


Сегодня я познакомилась с детёнышем альпака и хотела с ним сфотографироваться, но его гордая мама меня зафотобомбила! 🙂


«Только не говорите, что он сзади!»


«А вот и Джонни!»


Чужой: Мохнатое возвращение


«Они меня не заметят. Они меня не заметят!»

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Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   кадр   удачный кадр   фото   
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27k
Serg2001 Час назад
Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп, достал свою записную книжку и отметил: «Зафотобомбил - непонятная хрень». Рождался первый толковый словарь русского языка.
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Вероника 43 минуты назад
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