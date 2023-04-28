15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото

Абсолютно точно животные делают любые фотографии лучше. Но получается ещё круче, когда они делают это внезапно, внедряясь в кадр в самый неподходящий, казалось бы, момент. В итоге на руках мы имеем уникальные и очень смешные снимки, глядя на которые невольно возникает улыбка.
«Ай белив ай кэн флай!»
«Добрый вечерочек, господа»
Мы с девушкой хотели сделать совместную фотографию, когда эта чайка зафотобомбила нас!
«Не обращайте внимание, я быстренько»
«Что есть жизнь, когда все мы лишь песчинки на бескрайнем пляже Вселенной…»
Японский шпиц Васаби сделал чертовски хорошую фотобомбу 🙂
«Вы тут пейзаж фотографируете, да?»
Лама зафотобомбила мою фотографию Мачу-Пикчу.
«Они принесли в дом этого маленькое двуного! Они принесли его! Он будет есть мою еду!»
«Щастя, здоровя, дятишеков побольше!»
Семья енотов вмешалась в свадебную фотосессию.
«Эй, детка, посмотри сюда! Посмотри сюда, детка!»
«Ну ты ж уже взрослая баба, что ты всё дурью своей с сердечками маешься?!»
«Бросай его! Камушек-то маловат!»
Детёныш бегемотика зафотобомбил помолвку этой пары.
Семейное фото
Сегодня я познакомилась с детёнышем альпака и хотела с ним сфотографироваться, но его гордая мама меня зафотобомбила! 🙂
«Только не говорите, что он сзади!»
«А вот и Джонни!»
Чужой: Мохнатое возвращение
«Они меня не заметят. Они меня не заметят!»
Источник:
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