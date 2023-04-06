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«Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий

«Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий

Автор:
06 апреля 2023 08:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   в мире   забавно   люди   странности   фото   
1292
18

Глядя на эти снимки невольно думаешь о том, как и почему это произошло. И не получая ответов на свои вопросы, все, что вы можете сделать, это негодовать и снова пытаться разгадать этот логический ребус.

 

Крысиный король

×
×

 

Да кому нужны эти яблоки (Apple), когда есть лимоны

 

Настенное искусство?

 

Тем временем в Канаде. Да, это нога оленя

 


 

Пернат и силён

 

Одним словом, обезьяны за рулём

 

Спортивные штаны, которые всегда с тобой

 

Как романтично!

 


 

Как сказать, что это фото из Японии, не говоря, что оно из Японии

 

Всего лишь эволюция. Ничего необычного 

 

Наше замешательство неизмеримо

На самом деле это инсталляция с выставки современного искусства, которую представила шведка Анна Удденберг.

 

Выглядит как место, куда в фильмах ужасов обычно не стоит спускаться

 


 

Можно получить травмы ног, просто глядя на это

 

А вот сейчас действительно страшно

 

Хммм

 

Мой маленький Дэнни — кукла в виде актёра Дэнни Трехо

 

Мяу?

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Метки: Прикол   Юмор   в мире   забавно   люди   странности   фото   
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6  комментариев
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59k
pynh Полчаса назад
Комментарий к фото
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2k
Pioner76 6 минут назад
С коровой фотошоп, нет?
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169
Maikl Полчаса назад
Комментарий к фото
И что эта "игрушка" в детях должна развить ? трэш ёпрст
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20k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Он 4 минуты назад накурился
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503
adssaf afasffdsga 48 минут назад
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То, что современное калометание, понятно. Означать оно что должно? Яйца, прибитые к мостовой - это я знаю, это протест. А вот это чего?
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