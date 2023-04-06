«Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий

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Глядя на эти снимки невольно думаешь о том, как и почему это произошло. И не получая ответов на свои вопросы, все, что вы можете сделать, это негодовать и снова пытаться разгадать этот логический ребус.
Крысиный король
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Да кому нужны эти яблоки (Apple), когда есть лимоны
Настенное искусство?
Тем временем в Канаде. Да, это нога оленя
Пернат и силён
Одним словом, обезьяны за рулём
Спортивные штаны, которые всегда с тобой
Как романтично!
Как сказать, что это фото из Японии, не говоря, что оно из Японии
Всего лишь эволюция. Ничего необычного
Наше замешательство неизмеримо
На самом деле это инсталляция с выставки современного искусства, которую представила шведка Анна Удденберг.
Выглядит как место, куда в фильмах ужасов обычно не стоит спускаться
Можно получить травмы ног, просто глядя на это
А вот сейчас действительно страшно
Хммм
Мой маленький Дэнни — кукла в виде актёра Дэнни Трехо
Мяу?
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