15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им столько лет

Возраст — это всего лишь цифра, но, к сожалению, многие продолжают использовать его в качестве одного из главных критериев для оценки других людей.
Но наша сегодняшняя статья не о том, как принять свои года, а о людях, глядя на которых никогда не дашь им их возраст — и здесь есть как чересчур молодо выглядящие люди зрелого возраста, так и довольно юные особы, похожие на 40-летних. Так что смотрим и удивляемся!
«Со мной постоянно не считаются во время разговоров, потому что я выгляжу на 13. На самом деле мне почти 30»
Получается, что когда ей будет 50 лет, то она будет выглядеть на 33! Пользователи предположили, что во всем могут быть виноваты её большие очки, подростковая стрижка, отсутствие макияжа и рубашка, застёгнутая на верхнюю пуговицу.
«Очень похоже на 9-летнего ребёнка, который надел очки, чтобы выглядеть старше», — пошутили в комментариях.
«Фотография моего отца из его паспорта, когда ему было 22 года, но он выглядел на все 30»
Как уточнил автор фото, этот снимок был сделан в 1969 году. Пользователи предположили, что настолько зрелый вид мужчине придаёт мощная шея.
«Как кто-то в водолазке и с такой причёской может выглядеть настолько устрашающе?», — шутили в комментариях.
35-й президент США Джон Кеннеди в возрасте 10 лет
Забавно, что в детстве он выглядел старше, чем во взрослом возрасте. Пользователи сравнивали 10-летнего Джона Кеннеди с: куклой чревовещателя, про́клятым манекеном, продавцом подержанных автомобилей и куклой Аннабель.
Федеральный судья из Бразилии
Неужели в 15 лет можно быть федеральным судьёй в Бразилии? На фото действительно федеральный судья Бразилии по имени Матеус Понталти и сейчас ему 28 лет. Послужной список, который Матеус указал на своей странице: федеральный судья, бывший прокурор Национального казначейства, автор руководства по налоговому законодательству.
«В середине 90-х мне было 19 лет, но я выглядела намного старше»
На вопрос, всегда ли женщина на фото так одевалась, та ответила: «Я собиралась идти играть на органе на свадьбе друга. Это был первый раз когда я надела этот наряд, но, к сожалению, не последний. Это была моя "униформа церковного органиста" на нескольких свадьбах и похоронах в том году».
«Боже, ты выглядишь так, как будто пришла на вечеринку по случаю выхода на пенсию после долгой карьеры юриста», — написал один из пользователей.
«Я показал своей девушке эту фотографию, скрыл название и спросил, сколько лет, по её мнению, этой женщине. Она сказала: "Либо 50, но с отличной кожей, либо 20, но с ужасным вкусом в моде"», — написал другой.
Бывший боец смешанных единоборств Крис Городецки
Если вам кажется, что этому парню не больше 13-ти, то на самом деле этому уроженцу Канады 35 лет. Интересно, перед боем у него не спрашивали письменное разрешение от родителей на драку? Как сообщается, из-за его польских корней его прозвали «Польский молот» («Polish Hammer») и он не участвует в боях с 2016 года.
21-летний Теодор Рузвельт в 1879 году, Гарвард
Если бы нам сказали, что это фото со съёмок старого чёрно-белого фильма про оборотня, то мы бы даже и не подумали спорить. Пользователи также сравнивали его с Россомахой. Как сообщается, на этом фото «Тедди» в одежде для гребли тех лет.
«В его тестостероне есть следы крови», — шутили пользователи.
Политический кандидат в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Такое ощущение, как будто кто-то попросил нейросеть создать политическую рекламу. Должно быть его родители довольно религиозны, потому что они назвали ребёнка Ной, когда его фамилию можно перевести как «корабль». Пользователи согласились, что он выглядит довольно по-шекспировски.
Несмотря на то, что он реальный кандидат, нам не удалось найти в Сети ни одного упоминания о его возрасте или дате рождения.
«В возрасте 12 лет я выглядела как очень успешный агент по недвижимости»
Тяжело быть подростком. Особенно когда ты менеджер. Пользователи предположили, что, в добавок ко всему остальному, возраста и схожести с агентом по недвижимости прибавляет брошь на блузке.
«Я даже не могу подсчитать, сколько раз в моей жизни мне говорили: "Ты похожа на мою тетю"», — написала женщина на фото (автор).
Нереально сложно поверить, но этому парню 15 лет
«Я встретил его, когда он был первокурсником, а я был старше, и я не мог поверить своим глазам. Он мог отращивать бороду с 13 лет», — написал автор фото. Лучше иметь бороду на первом курсе, чем залысины. Как сообщается, парни, которые уже в подростковом возрасте могут отращивать бороды, часто рано лысеют.
«Я тоже мог отращивать бороду с 13 лет, вероятно, благодаря моим нордическим предкам. Когда я встретил своего тренера на первом курсе, он спросил, не на стероидах ли я. Думаю, что он пошутил только наполовину», — поделился своей историей один из комментаторов.
Джон Леннон превратился из внука в дедушку всего за 1 год, 1966 и 1967 год
На левом фото ему 25 лет, а на правом — 26. Причины, по которым он стал выглядеть гораздо старше: отрастил усы, надел очки и «бабушкину блузку», сделал гримасу, подняв брови и закусив губу, принял сгорбленную позу, похудел. Пользователи также винили в этом вещества, которые, по их мнению, музыкант принимал в изрядных количествах.
Милли Бобби Браун — 19-летняя девушка или 40-летняя женщина?
Мы не знаем почему, но звезда сериала «Очень странные дела» как будто специально постоянно пытается накинуть себе к возрасту лишних лет 10. Милли родилась 19 февраля 2004 и сейчас ей 19 лет. Вероятно, она хочет выглядеть более зрелой для серьёзных ролей в кино или из-за того, что у неё есть собственная линейка косметики Florence by Mills.
Как сообщается, она родилась с частичной глухотой и постепенно теряет слух на одном ухе.
«Это были 70-е. Диско был на пике моды, а я была его атласной, блестящей королевой!»
На вопрос, когда это фото было сделано, женщина (автор фото) ответила: «Кажется, я была в пятом классе или около того». «Понятно, но что именно ты преподавала», — пошутил один из пользователей.
Пользователи были в диком восторге от этого фото, называя его «самым лучшим неловким фото всех времён».
«Школьное фото, на котором я похожа на 60-летнего библиотекаря в кардигане, водолазке и толстых очках»
Женщина (автор фото) рассказала, что дата съёмки фотографии и её возраст на нём неизвестны, но уточнила, что она 89-го года рождения. «Я думаю, что мне было около 6 или 7 лет на фото», — добавила она.
На вопрос, что заставляло её так одеваться, женщина ответила: «По всей видимости, меня одевали родители. Я не уверена, но, наверное, водолазки и кардиганы были в моде?» .
БОНУС: «Мой близнец и я весело проводим День Благодарения»
«Вы, ребята, выглядите одновременно молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. Я в замешательстве», — прокомментировал один из пользователей. Сразу снимем один из вопросов, эти близнецы — женщины.
«Когда мой брат показал нам эту фотографию, мы все смеялись над тем, какими старыми и злыми мы выглядели», — написала одна из женщин на фото, которая также рассказала, что им с сестрой по 21 году, и что они родились 20 марта 2002 года.
Источник:
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Ну-ну.