15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им столько лет

На вопрос, всегда ли женщина на фото так одевалась, та ответила: «Я собиралась идти играть на органе на свадьбе друга. Это был первый раз когда я надела этот наряд, но, к сожалению, не последний. Это была моя "униформа церковного органиста" на нескольких свадьбах и похоронах в том году».

«Боже, ты выглядишь так, как будто пришла на вечеринку по случаю выхода на пенсию после долгой карьеры юриста», — написал один из пользователей.

«Я показал своей девушке эту фотографию, скрыл название и спросил, сколько лет, по её мнению, этой женщине. Она сказала: "Либо 50, но с отличной кожей, либо 20, но с ужасным вкусом в моде"», — написал другой.

Бывший боец смешанных единоборств Крис Городецки