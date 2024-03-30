15 фотографий, на которые надо взглянуть дважды, чтобы понять, что происходит

Ещё до изобретения нейросети в интернете распространялись фотографии, которые вводили всех в заблуждение. Удачно пойманный момент и ракурс могли превратить обычный снимок в головоломку. Сейчас популярность таких фотографий не спадает.
Нет, это два разных дома, один из которых находится позади другого.
На самом деле, если присмотреться, то здесь просто миниатюрная прихожая, длиной с коврик на полу, а дверь расположена по всем правилам — в стене, а не на пустом месте.
Эта фотография могла бы стать мемом: «Когда при всём классе напомнил учителю про домашнее задание».
Посмотрите, он завёл одну ногу за другую.
Его просто прислонили к бордюру, который сделан из того же материала, что и дорога.
Мужчина купил зеркало и присел на остановке.
Сначала чертовски сложно понять, как детский квадроцикл левитирует, но если увидеть под ним серое ведро, всё становится на свои места.
На самом деле это автобусная остановка рядом с морем.
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