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Осторожно, дикие официантки: странные дорожные знаки мира

Осторожно, дикие официантки: странные дорожные знаки мира

Автор:
15 мая 2023 14:54
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: дорожное движение   дорожные знаки   дорожные знаки Австралии   дорожные знаки стран Африки   дорожные знаки стран Европы   интересное   
881
26
В каждой стране свои особенности. Где-то есть риск повстречаться с вомбатами, а где-то и с официантами. Необычные запреты и странные предупреждения. От дискриминации до маразма.
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Метки: дорожное движение   дорожные знаки   дорожные знаки Австралии   дорожные знаки стран Африки   дорожные знаки стран Европы   интересное   
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2  комментария
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М С 13 минут назад
13. Странный знак на Фолклендах. Что, мины перебегают дорогу? И зачем ехать медленнее? По идее, там должен быть знак, запрещающий съезжать на обочину...
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Chupa_Ka_Bra

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