Осторожно, дикие официантки: странные дорожные знаки мира

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В каждой стране свои особенности. Где-то есть риск повстречаться с вомбатами, а где-то и с официантами. Необычные запреты и странные предупреждения. От дискриминации до маразма.
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2. Австралийский знак, призывающий снизить скорость. В этой местности (Квинсленд) обитают шлемоносные казуары
3. Также квинслендский знак, означающий высокую вероятность повстречать казуаров на проезжей части
5. Новый Южный Уэльс. Риск повстречать на дороге коалу. В Квинсленде есть подобный знак, но коала прорисована белым
10. Дорожный знак, запрещающий въезд в Мекку немусульманам. Знак расположен в Саудовской Аравии
21. Итальянский знак "цепи противоскольжения обязательны". В странах Евросоюза встречается довольно часто
22. Дорожный знак в Нидерландах предупреждающий водителей остерегаться официанток, переходящих дорогу
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