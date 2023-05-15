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"Роскошная жизнь — не показатель!": Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать свою профпригодность

"Роскошная жизнь — не показатель!": Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать свою профпригодность

Автор:
15 мая 2023 09:20
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Бастрыкин   Жизнь   блогеры   интересное   коучи   профпригодность   роскошная жизнь   фото   
1647
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следует обязать блогеров-коучей, создающих курсы личностного роста, подтверждать свои компетенции.

В интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин заявил, что блогеров-коучей стоит проверять на профпригодность.

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность.

По мнению Бастрыкина, демонстрация роскошной жизни и личный успех не является подтверждением каких-то особых навыков.

Вот тут и возникает вопрос, а насколько компетентны те, кто продает подобные курсы. Ведь когда вы получаете высшее образование или занимаетесь спортом с тренером, предполагается, что вас обучают профессионалы в своей области, применяющие к тому же определенные методики преподавания. А обладают ли подобной компетенцией те блогеры, которые предлагают свои услуги другим людям?

Пока речь идёт о блогерах-коучах, которые показывают свою роскошную жизнь и обещают научить вас жить также. Но среди инфоцыган есть люди опаснее коучей, которым вы доверите не только свои деньги, но и свою жизнь.

Например, специалисты по похудению, разные нутрициологи без образования, фитнес-тренеры, чьи знания заканчиваются информацией из соцсетей. Как ни странно, но почему-то именно таким людям подписчики доверяют свою жизнь и здоровье.

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Метки: Бастрыкин   Жизнь   блогеры   интересное   коучи   профпригодность   роскошная жизнь   фото   
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15  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не пойму, а тем-ли, чем нужно, на своем посту, занимается Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Бред несусветный.
1. Любой блогер-коуч станет работать по фабуле "У меня получилось, потому что я делал(а) вот так, поделюсь секретом за деньги".
2. Контингент балбесов, верящих блогерам-коучам, перестанет платить тем, кто не имеет некоего сертификата?

Но дополнить реальную проблему поводом для насмшек над СК и ГД - получится хорошо.
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−2
макар цыбульский Полчаса назад
это тот клоун, что с лупой ноутбук смотрел?
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31k
Ashabad Полчаса назад
А почему нет? Если у нас декларируется свобода слова, то должен быть формальный признак того, что некая инфоцыганка есть именно инфоцыганка.
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39k
Example 6.2.6 39 минут назад
Вот кто б уже в тряпочку молчал насчёт профпригодности.

А для блогеров, коучей итд, просто надо законодательно закрепить налогообложение, как в любом бизнесе. И ввести ответственность за предоставляемый продукт\услугу. А если продаёшь воздух или курсы успешного успеха, тоже регистрируешься как фокусник, и платишь налог от дохода, как иллюзионисты выступающие на всяких корпоративах. Заодно и публики доверчивой станет меньше, когда смогу через справку узнать, что их успешный блогер зарабатывающий миллиарды-миллиардов (якобы), оформлен в гос реестре как иллюзионист любитель.. может до некоторых дойдёт тогда смысл всех этих марафонов, гивов, подписок и прочих откровенно мошеннических схем, за которыми, по ускользающей от меня причине (взятка), ни налоговые, ни правоохранительные органы последние лет десять не смотрят и никак не реагируют.. Ну тока сейчас начали суетится почему-то, раньше всё было ок, никто ничего не видел :) Цирк с лошадями.
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31
Alex 40 минут назад
Хорошее предложение. Надеюсь госпожа Блиновская подтвердит свой профессионализм и ответит господину Бастрыкину появлением нового курса: "Только у нас! Экспресс курсы инфоцыган! Дипломы государственного образца! "
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192
Raingold Fischer 46 минут назад
блогеров-коучей подтверждать свою профпригодность?????????
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988
asd 54 минуты назад
А что потом?
Обязать руководителей гос предприятий иметь опыт работы в отрасли?
Проверять министров, чтоб они имели профильное образование?
А политиков заставить проходить проверку на адекватность?
"Не надо раскачивать лодку!"
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6k
heta Час назад
Пока не понятно правда, как будет реализовано, но в целом направление здравое.
Всё потихоньку идёт к тому, что рано или поздно интернет будет под контролем в достаточной мере.
Но возникает другой вопрос - если на таком уровне обсуждается вполне здравое, на первый взгляд, дело, то почему до сих пор существут микрофинансовые организации? И мало того, некоторые банки РФ или уже оказывают или собираются оказывать микрофинансовые услуги? Почему это не обсуждается вообще никем и никак?
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Предоставить копию на документ ми.нетчицы 3-го разряда.
Как положено - наименование организации, выдавшей документ, номер удостоверения, ФИО лица, кому выдано удостоверение, (свидетельство, диплом), дата выдачи, срок действия документа, информация о присвоенной квалификации, подпись лица выдавшего документ, печать организации.
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