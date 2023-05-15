"Роскошная жизнь — не показатель!": Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать свою профпригодность

В интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин заявил, что блогеров-коучей стоит проверять на профпригодность.

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность.

По мнению Бастрыкина, демонстрация роскошной жизни и личный успех не является подтверждением каких-то особых навыков.