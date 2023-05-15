"Роскошная жизнь — не показатель!": Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей подтверждать свою профпригодность

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следует обязать блогеров-коучей, создающих курсы личностного роста, подтверждать свои компетенции.
В интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин заявил, что блогеров-коучей стоит проверять на профпригодность.
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность.
По мнению Бастрыкина, демонстрация роскошной жизни и личный успех не является подтверждением каких-то особых навыков.
Вот тут и возникает вопрос, а насколько компетентны те, кто продает подобные курсы. Ведь когда вы получаете высшее образование или занимаетесь спортом с тренером, предполагается, что вас обучают профессионалы в своей области, применяющие к тому же определенные методики преподавания. А обладают ли подобной компетенцией те блогеры, которые предлагают свои услуги другим людям?
Пока речь идёт о блогерах-коучах, которые показывают свою роскошную жизнь и обещают научить вас жить также. Но среди инфоцыган есть люди опаснее коучей, которым вы доверите не только свои деньги, но и свою жизнь.
Например, специалисты по похудению, разные нутрициологи без образования, фитнес-тренеры, чьи знания заканчиваются информацией из соцсетей. Как ни странно, но почему-то именно таким людям подписчики доверяют свою жизнь и здоровье.
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1. Любой блогер-коуч станет работать по фабуле "У меня получилось, потому что я делал(а) вот так, поделюсь секретом за деньги".
2. Контингент балбесов, верящих блогерам-коучам, перестанет платить тем, кто не имеет некоего сертификата?
Но дополнить реальную проблему поводом для насмшек над СК и ГД - получится хорошо.
А для блогеров, коучей итд, просто надо законодательно закрепить налогообложение, как в любом бизнесе. И ввести ответственность за предоставляемый продукт\услугу. А если продаёшь воздух или курсы успешного успеха, тоже регистрируешься как фокусник, и платишь налог от дохода, как иллюзионисты выступающие на всяких корпоративах. Заодно и публики доверчивой станет меньше, когда смогу через справку узнать, что их успешный блогер зарабатывающий миллиарды-миллиардов (якобы), оформлен в гос реестре как иллюзионист любитель.. может до некоторых дойдёт тогда смысл всех этих марафонов, гивов, подписок и прочих откровенно мошеннических схем, за которыми, по ускользающей от меня причине (взятка), ни налоговые, ни правоохранительные органы последние лет десять не смотрят и никак не реагируют.. Ну тока сейчас начали суетится почему-то, раньше всё было ок, никто ничего не видел :) Цирк с лошадями.
Обязать руководителей гос предприятий иметь опыт работы в отрасли?
Проверять министров, чтоб они имели профильное образование?
А политиков заставить проходить проверку на адекватность?
"Не надо раскачивать лодку!"
Так можно дойти до привлечения к уголовной ответственности избираемых должностных лиц за невыполнение обещаний.
Всё потихоньку идёт к тому, что рано или поздно интернет будет под контролем в достаточной мере.
Но возникает другой вопрос - если на таком уровне обсуждается вполне здравое, на первый взгляд, дело, то почему до сих пор существут микрофинансовые организации? И мало того, некоторые банки РФ или уже оказывают или собираются оказывать микрофинансовые услуги? Почему это не обсуждается вообще никем и никак?
Как положено - наименование организации, выдавшей документ, номер удостоверения, ФИО лица, кому выдано удостоверение, (свидетельство, диплом), дата выдачи, срок действия документа, информация о присвоенной квалификации, подпись лица выдавшего документ, печать организации.