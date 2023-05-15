FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7556 постов • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей

Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей

Автор:
15 мая 2023 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крид   Разговоры о важном   деньги   интересное   урок   фото   школа   шоу бизнес   
1245
2
1

В январе Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В ролике он рассказал, что такое скам в интернете, и заодно прорекламировал свой канал и пригласил школьников на свои концерты. Как оказалось, сделал он это не бесплатно.

В двухминутном ролике Крид рассказывает детям о том, что никому нельзя скидывать свои личные данные и номера карточек, даже если человек представляется любимым артистом, другом или мамой, а потом начинает рекламировать свои продукты. Он пригласил школьников на свои концерты и в Телеграм-канал.

Ролик показали во всех школах страны в рамках урока "Разговоры о важном". 14 мая стало известно, что за обучающее видео, которое началось со слов : "Не знаю, чему вас обучит это видео — скорее всего, ничему", Крид получил 4,5 миллиона рублей, сообщает Gazeta.

Позже Telegram-канал Super сообщил, что представители Егора Крида опровергают информацию о том, что артист получил несколько миллионов рублей за двухминутный ролик. По их словам, он выступал перед школьниками бесплатно.

Верим?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Крид   Разговоры о важном   деньги   интересное   урок   фото   школа   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Copycat 2 часа назад
НЕ верю) я очень хорошо знаю блогеров - это зачастую очень лживые и алчные люди

вот это моё личное дело и я лично не верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин 16 минут назад
А кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lena 18 минут назад
ППЦ, чему научит детей это патлатое косноязычное нечто с керамическими зубами? Как факи показывать? На какие части тела лучше набивать татухи и какие сейчас в моде? Позор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 59 минут назад
Если его обоссать на камеру, он всем скажет, что его поливали лимонадом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
Набирающие популярность в сообществах
15 жутких фотографий, которым так и не нашлось объяснения
15 жутких фотографий, которым так и не нашлось объяснения
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Пионер - это навсегда...!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#факты#картинки#Великобритания#подборка#интересное
#интересно#Юмор#в мире#животные#Москва#Приколы#природа#красота
#история#СССР#США#Индия#драка#познавательно#Россия
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет "Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы "Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам" Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет... До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы...

На что жалуетесь?

Вернуться