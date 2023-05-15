Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей

В двухминутном ролике Крид рассказывает детям о том, что никому нельзя скидывать свои личные данные и номера карточек, даже если человек представляется любимым артистом, другом или мамой, а потом начинает рекламировать свои продукты. Он пригласил школьников на свои концерты и в Телеграм-канал.