Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей

В январе Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В ролике он рассказал, что такое скам в интернете, и заодно прорекламировал свой канал и пригласил школьников на свои концерты. Как оказалось, сделал он это не бесплатно.
В двухминутном ролике Крид рассказывает детям о том, что никому нельзя скидывать свои личные данные и номера карточек, даже если человек представляется любимым артистом, другом или мамой, а потом начинает рекламировать свои продукты. Он пригласил школьников на свои концерты и в Телеграм-канал.
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Ролик показали во всех школах страны в рамках урока "Разговоры о важном". 14 мая стало известно, что за обучающее видео, которое началось со слов : "Не знаю, чему вас обучит это видео — скорее всего, ничему", Крид получил 4,5 миллиона рублей, сообщает Gazeta.
Позже Telegram-канал Super сообщил, что представители Егора Крида опровергают информацию о том, что артист получил несколько миллионов рублей за двухминутный ролик. По их словам, он выступал перед школьниками бесплатно.
Верим?
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вот это моё личное дело и я лично не верю