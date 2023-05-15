В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут заразить человека чумой

Ученые Тюменского медицинского университета сделали важное открытие — описали три новых вида клещей. Первого клеща обнаружили ещё в 2020 году в заспиртованных сборах Зоологического музея МГУ, на тушке летучей мыши. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу, сообщает РИА Новости.