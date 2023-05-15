В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут заразить человека чумой

Ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые паразитируют на летучих мышах. Эти клещи широко распространены в Сибири и могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Ученые Тюменского медицинского университета сделали важное открытие — описали три новых вида клещей. Первого клеща обнаружили ещё в 2020 году в заспиртованных сборах Зоологического музея МГУ, на тушке летучей мыши. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу, сообщает РИА Новости.
После изучения огромного количества литературы, в том числе на китайском и японском языках, ученые заявили о своём открытии, опубликовав результаты исследований в Persian Journal of Acarology.
Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума, – рассказала кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.
Последние десять лет научный коллектив ведёт исследование летучих мышей Сибири и Дальнего Востока. До недавнего открытия учёные считали, что фауна паразитов летучих мышей была изучена довольно хорошо. Дальнейшая цель научного коллектива – сотрудничество с китайскими специалистами.
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Был маленьким - ходил по лесам, полям и ничего боялся. Сейчас вырос и уже какой-то фоб стал. Боюсь на лужайку выйти )