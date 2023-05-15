Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович

У 47-летней актрисы Миллы Йовович есть поклонники по всему миру. Миллионы людей восхищались красотой Миллы, пока в сети не появились фотографии папарацци. На них Милла сверкает залысинами по всей голове.
Как оказалось, эту необычную причёску Милла сделала себе сама. Об этом актриса рассказала в Instagram*. Она пояснила, что просто захотела перемен в жизни, поэтому взяла ножницы и сделала сама себе стрижку. Она не огорчена потерей волос и уверена, что ничего страшного в этом нет, так как они всегда отрастут.
В фотографии на личной страничке нет ничего странного. Но фотожурналисты смогли заснять Миллу Йовович на улицах Лос-Анджелеса и её причёска заиграла новыми красками.
Часть головы Миллы была словно выбрита. Оставшиеся волосы между тем были спутаны в колтуны. Волосы неаккуратно торчат в разные стороны, а в залысинах не прослеживается никакой логики и намёка на причёску.
Подписчики актрисы оказались взволнованы. Многие сочли что такая резкая смена имиджа может говорить о том, что сейчас Милла проживает не лучшие времена.
Фанаты вспомнили историю Бритни Спирс, которая тоже несколько раз брила себя налысо. Правда, у Бритни вто время были нервные срывы. Очень надеемся, что в случае Миллы это просто неудачная причёска.
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