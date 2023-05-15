Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович

Как оказалось, эту необычную причёску Милла сделала себе сама. Об этом актриса рассказала в Instagram*. Она пояснила, что просто захотела перемен в жизни, поэтому взяла ножницы и сделала сама себе стрижку. Она не огорчена потерей волос и уверена, что ничего страшного в этом нет, так как они всегда отрастут.