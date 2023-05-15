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Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович

Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллу Йовович

Автор:
15 мая 2023 08:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   интересное   мила йовович   папарацци   причёска   странности   фото   шоу бизнес   
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У 47-летней актрисы Миллы Йовович есть поклонники по всему миру. Миллионы людей восхищались красотой Миллы, пока в сети не появились фотографии папарацци. На них Милла сверкает залысинами по всей голове.

Как оказалось, эту необычную причёску Милла сделала себе сама. Об этом актриса рассказала в Instagram*. Она пояснила, что просто захотела перемен в жизни, поэтому взяла ножницы и сделала сама себе стрижку. Она не огорчена потерей волос и уверена, что ничего страшного в этом нет, так как они всегда отрастут.

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В фотографии на личной страничке нет ничего странного. Но фотожурналисты смогли заснять Миллу Йовович на улицах Лос-Анджелеса и её причёска заиграла новыми красками.

Часть головы Миллы была словно выбрита. Оставшиеся волосы между тем были спутаны в колтуны. Волосы неаккуратно торчат в разные стороны, а в залысинах не прослеживается никакой логики и намёка на причёску.

Подписчики актрисы оказались взволнованы. Многие сочли что такая резкая смена имиджа может говорить о том, что сейчас Милла проживает не лучшие времена.

Фанаты вспомнили историю Бритни Спирс, которая тоже несколько раз брила себя налысо. Правда, у Бритни вто время были нервные срывы. Очень надеемся, что в случае Миллы это просто неудачная причёска.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: внешность   интересное   мила йовович   папарацци   причёска   странности   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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21k
Davy Jones Час назад
Махоуни опять проказничает, инфа 100%

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2k
bosayk 11 минут назад
и чо)
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9k
krivsan 17 минут назад
продолжайте наблюдение
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 17 минут назад
Можно вывезти девушку из украины , но вывести украину из девушки - никогда ...
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859
Лютый вам Бетховен 18 минут назад
Так же возможна попытка скрыть онкогическое заболевание.
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5k
Кистень 20 минут назад
Б.л.я.д.и.н.а у.ё.б.и.щ.н.а.я.
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656
adssaf afasffdsga 22 минуты назад
Человеку просто по***, что скажут люди, позовут ли в следующий фильм и тд и тп. Определённо это лучше, чем какой-то писец от профессиональных барберов(или грумеров. Хер знает в этом новоязе).
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Наркотики?
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0
User_1925794 38 минут назад
Зае@али эти Климактички! Лишь бы на себя Внимание обратить. Они после 30 лет Реально На@уй даже мигрантам не нужны ... Слишком Много Прав у Детородных Устройств! От того и Семья сейчас - почти Анохранизм!
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28k
EvilHomer 53 минуты назад
А может это такая же Милка, как этот Володька?
Ссылка www.youtube.com
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17k
sonic24a 58 минут назад
да и хрень
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2k
Оксид Бетона 59 минут назад
Да это он к новой роли готовится. "Обитель зла - 7". Там она уже на стороне зомби будет.
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5k
мемфрид Час назад
Крыша поехала, делов-то
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6k
perekrestok Час назад
жаль если крыша у нее поехала. Надеюсь просто решила похулиганить.
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Милка! А скворечник точно не прохудился? )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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