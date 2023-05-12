Стоимость работы сценаристов в России и США

В России вроде бы тоже есть профсоюзы, но их влияние условно, начиная с юридических вопросов. Но они всё равно стараются устанавливать какие-то единые минимальные тарифы и продакшены их стараются придерживаться. Вот только, в отличие от Америки, за нарушение тарифной сетки не будет никаких серьёзных последствий. Как это часто бывает в России, всё обычно держится на вась-вась, устных договорённостях и прочем. Отсюда, кстати, периодически и возникают съёмочные смены по 23-25 часов.



Но самым главным отличием стала прозрачность: тарифы зарубежных сценаристов лежат в открытом доступе, а российские нет. Цены приведены примерные и они отличаются, в зависимости от продакшена.



