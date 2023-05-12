Стоимость работы сценаристов в России и США

С 2 мая в США продолжается забастовка Гильдии Американских Сценаристов. Они требуют не только повышения зарплат и улучшения условий труда, но и прозрачности. Особенно важно последнее, так как именно из-за его отсутствия, платформы стриминга отчисляют сценаристам меньше денег.
Поскольку до конца непонятно, сколько человек увидели сериал или фильм, то сценаристов метут одной метлой и платят минимум. Что, разумеется, абсолютно несправедливо. Но сколько вообще зарабатывают в кино те, кого мы не видим на экранах, но без кого не состоится ни один кинопроект.
Начать стоит с профсоюзов, которые есть и в Америке, и в России, однако выглядят они совершенно по-разному.
Вся работа сотрудников кино в США, включая зарплаты, регулируется профсоюзами. Говорить стоит именно про минимальную оплату труда, так как верхнего порога нет - чем именитее и талантливее человек, тем больше он получит.
В США больше 25 профсоюзов и они активно отстаивают права участников, ведут переговоры с другими объединениями, предоставляющими уже интересы киностудий.
В России вроде бы тоже есть профсоюзы, но их влияние условно, начиная с юридических вопросов. Но они всё равно стараются устанавливать какие-то единые минимальные тарифы и продакшены их стараются придерживаться. Вот только, в отличие от Америки, за нарушение тарифной сетки не будет никаких серьёзных последствий. Как это часто бывает в России, всё обычно держится на вась-вась, устных договорённостях и прочем. Отсюда, кстати, периодически и возникают съёмочные смены по 23-25 часов.
Но самым главным отличием стала прозрачность: тарифы зарубежных сценаристов лежат в открытом доступе, а российские нет. Цены приведены примерные и они отличаются, в зависимости от продакшена.
Оригинальный сценарий полнометражного фильма стоит от 81 тысячи долларов до 153 тысяч долларов.
Сценарий-адаптация стоит от 71 тысячи до 132 тысяч долларов.
Если тритмент (режиссерский сценарий или экспликация) сериала уже есть, то сценарий может стоить от 54 тысяч до 111 тысяч долларов.
Сценаристы могут получать от 2% до 3% от бюджета картины, а в контракте очень часто прописывается 5% от чистой прибыли, получаемой фильмом. Вот только студии обычно идут на всё, чтобы их фильм с юридической точки зрения, никогда не демонстрировал чистую прибыль, пусть даже это и будет самый успешный фильм в мире.
Самые дорогие голливудские сценарии:
"Дежавю" (2006)
Сценаристы Билл Марсили, Терри Россио
5 миллионов долларов.
"Рики Бобби: Король дороги" (2006)
Сценаристы Уилл Фаррелл, Адам МакКей.
4 миллиона долларов.
"Евротур" (2004)
Сценаристы Дэвид Мэндел, Алек Берг, Джефф Шаффер
4 миллиона долларов.
"Долгий поцелуй на ночь" (1996)
Сценарист Шейн Блэк.
4 миллиона долларов.
"Основной инстинкт" (1992)
Сценарист Джо Эстерхаз
3 миллиона
Такого детального отчёта в России нет, так как нет прозрачности, однако есть общие цифры. Полный метр стоит от 800 тысяч рублей до 3 млн рублей. Если сценарист уже проверенный и с именем, то может доходить и до 5 млн. Но опять же - потолка нет, однако разница между заработком голливудских сценаристов и российских - существенна. Сценаристы могут также включать в договор процент от проката.
Вместо профсоюза права сценаристов часто отстаивают их агенты.
Поскольку сериалы уже во многом перестали быть чем-то мыльным, а периодически это уже многосерийные полноценные фильмы, то и сценарии для них стали дороже.
Нижняя планка у платформ, где меньше 20 млн подписчиков.
Получасовой сериал. Для телевидения сценарий+история стоит 28 тысяч долларов за серию, а для стримингов - от 16 до 28 тысяч долларов.
Часовой сериал. Телевидение+история+сценарий - 42 тысячи долларов за серию, а для стриминга - 30-41 тысяча долларов.
Относительная стабильность прослеживается на дневных сериалах, потому что это конвейр, который выдаёт от 50 до 100 эпизодов в год.
24-минутная серия стоит от 80 тысяч рублей до 100.
Предпраймовые сериалы, где серия около 50 минут, могут стоит от 250 тысяч до 350.
А вот в ситкомах цены гуляют как хотят. Бюджет серии может сильно разниться и если проект становится успешным, то сценаристы абсолютно законно требуют увеличения бюджета, потому что производство со второго сезона превращается в бизнес.
Ситком, серия 24 минут, первый сезон - 150 тысяч - 450 тысяч рублей.
Ситком, серия 24 минуты, следующие сезоны - 600 тысяч - 800 тысяч.
Драматический сериал, 48-минутная серия - от 200 тысяч до 600 тысяч.
Большой проект, 48-минутная серия - от 400 тысяч до 1 млн рублей.
На первый взгляд, кажется, что в развлекательной индустрии кино крутятся огромные деньги. И это действительно так.
Но именно благодаря сценаристам кино и сериалы становятся смотрибельными, захватывающими и дающими повод для размышлений. Работа их должна оплачиваться и оплачиваться высоко. Потому что актеры и режиссёр могут быть бесконечно талантливы, но если их диалоги нелогичны, а ветвь сюжета скучна, то спасти проект им удастся вряд ли. Бывает и наоборот, когда изначально хороший проект из-за провалов в сценарии становился плохим. Яркий тому пример "Игра престолов" - как только сюжет прекратил идти по книгам Джорджа Мартина, то он сразу утратил уникальность и логику.
Напишите в комментариях, какие сериалы и кино вам кажутся очень удачными со сценарной точки зрения, давайте сделаем подборку качественных проектов, за которыми интересно следить.
Давайте начну: сценарно я могу отметить "Во все тяжкие". Конечно там заслуга и режиссера, и актёров, и шоураннеров (исполнительный продюсер), но именно большая и профессиональная команда сценаристов смогла создать те напряжённые диалоги и внезапные сюжетные повороты, благодаря которым сериал смотрится на одном дыхании.
Источник:
- 8 событий из исторических фильмов, которые произошли на самом деле
- Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни
- Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин
- Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой
- Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре