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Малоизвестные факты о Чикатило

Малоизвестные факты о Чикатило

Автор:
12 мая 2023 18:04
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   СССР   интересное   маньяк   преступления   убийство   факты   чикатило   
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Советский маньяк, который признался в 55 жестоких и совершенно бесчеловечных убийствах.

Имя Андрея Чикатило уже стало нарицательным. Его часто называют зверем, но, по мнению автора, считать его животным - это оскорблять животных. Чикатило больше подходит архаичное сегодня слово "нелюдь".

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Очень часто маньяков считают необразованными, тупыми, из "рискованной" социальной прослойки, ведь образованный человек не может творить что-то подобное тому, что творил Чикатило. Этот миф крайне ошибочен, и чем изощрённее преступления, тем скорее, что совершивший его человек, весьма умён.
Чикатило был очень эрудирован, он отлично разбирался в истории и литературе. В 1954 году он пытался поступить на юридический в МГУ, но не сдал экзамены. !955 году закончил училище связи, потом будущий маньяк два года перед армией учился в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Заочно закончил филфак Ростовского государственного университета (РПГУ), а в 1970 году завершил заочное обучение в Университете марксизма-ленинизма при РГПУ.
Как видите, у него было техническое и гуманитарное образование.


Этот миф почему-то укоренился у многих, а ведь это было совершенно не так. Преступления, совершаемые маньяком, требовали недюжинной силы.
Рост Чикатило - 180 см, у него были крепкие жилистые руки. Возможно, миф появился из-за неуклюжей походки - сказывалась травма коленных суставов. Да и общий вид забитого интеллигента - очки, шляпа, сутулость.
Также он не был нелюдимым и скромным, ведь работая в снабжении, он мог раздобыть для своего предприятия все необходимые детали или материалы, причём в довольно короткий срок. Именно за общительность и пробивной характер его очень ценили на службе. И эти же качества, кстати, помогали маньяку налаживать с жертвами контакт.

Почему-то принято преподносить жену маньяка по имени Фаина как тихую и молчаливую женщину, не ведавшую, что творит её муж.
Знать может и не знала, а вот тихоней не была точно. Соседи отзывались о ней, как об очень решительной и властной женщине, которая легко могла наброситься на мужа со скалкой. Например, когда тот поздно приходил домой.

Известный факт, который Чикатило рассказывал на суде: будто бы его родного брата Стёпу съели соседи во время голода в 1930-е.
Вот только нет никаких подтверждённых фактов того, что Степан вообще существовал. Их пытались найти как советские (позже и российские), так и американские исследователи и журналисты. Есть подозрение, что маленького Андрея мать таким образом запугивала, чтобы он не убегал со двора.
Мальчик действительно был очень напуган этим рассказом.

Известную рубашку "Олимпиада-80" Чикатило получил в СИЗО и в ней же его сфотографировали для хроник судебных заседаний. Яркая одежда стала чем-то вроде фирменного знака. Как полосатый свитер Фредди Крюгера. Кстати, похожую или такую же рубашку сейчас можно купить во всяких интернет-магазинах. Обычно её надевают на какой-нибудь Хэллоуин и прочие тематические вечеринки.

Неизвестно, что это такое было, но в середине своей "карьеры" Чикатило умудрился заработать себе срок и не за убийства. Он украл в 1984 году аккумулятор с работы. И заодно 7 метров линолеума. У него была просто безупречная репутация коммуниста и зачем ему понадобился этот дурацкий аккумулятор? Но, возможно, это было сделано для того, чтобы уйти от возможного преследования за свои более страшные деяния.
Тюрьма дала ему возможность отлежаться и потом оставаться на свободе ещё шесть лет. Кстати, если бы он после отсидки не продолжил убивать, то его бы не поймали никогда.

Долгая поимка Чикатило с середины и до конца 1980-х обошлась государству в действительно круглую сумму - 10 млн рублей. Во время операции "Лесополоса" милиционеры вместе с дружинниками несколько лет прочёсывали все скверы, леса и парки.

С особым цинизмом в дружинники подался и Чикатило. Получил документ, получал информацию о том, как идет следствие, и отсутствовал дома по ночам на абсолютно законных основаниях.

Парадоксально, но ещё накануне своего расстрела Чикатило был уверен, что его оставят в живых и дадут пожизненное. А там и амнистия может случиться.
Он писал президенту апелляции и очень рассчитывал на мораторий на смертную казнь, который должны были вот-вот ввести.
14 февраля 1994 года Андрея Чикатило казнили выстрелом в голову.
Мораторий на смертную казнь вступил в силу в 16 апреля 1997 года.

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   маньяк   преступления   убийство   факты   чикатило   
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6  комментариев
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Дмитрий Полминуты назад
Да собственно это и так известно было. Ни чего нового.
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107k
parallax 42 секунды назад
Представляете, по сенодняшним законам этот упырь остался бы жив до естественой смерти.
Верните вышку для серийных убийц, маньяков и рецидивистов.
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393
Olldd 6 минут назад
Автор: Галочка, которая умерла
>>Советский маньяк....
-За такие слова можно и по морде схлопотать.
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30k
Владимир Полчаса назад
"и отсутствовал дома по ночам на абсолютно законных основаниях"
==========
Если я дома не ночую, это незаконно что ли?
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257
Dima Владимир 18 минут назад
Если ты маньяк, да, незаконно
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Галочка, которая умерла

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