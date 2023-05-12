Малоизвестные факты о Чикатило

Долгая поимка Чикатило с середины и до конца 1980-х обошлась государству в действительно круглую сумму - 10 млн рублей. Во время операции "Лесополоса" милиционеры вместе с дружинниками несколько лет прочёсывали все скверы, леса и парки.

С особым цинизмом в дружинники подался и Чикатило. Получил документ, получал информацию о том, как идет следствие, и отсутствовал дома по ночам на абсолютно законных основаниях.