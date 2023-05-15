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В Москва-Сити всё по-прежнему

В Москва-Сити всё по-прежнему

Автор:
15 мая 2023 13:30
Метки: голая женщина   москва-сити   фотография   
1472
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1
Рабочие заметили в одном из окон башни "Москва" обнажённую нимфу, которую фотографировали сразу трое.

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Метки: голая женщина   москва-сити   фотография   
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8  комментариев
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3k
Игорь 41 минуту назад
напомнило анекдот про бинокль, шкаф и женскую баню
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281
устал я от вас 9 минут назад
Ну а вид с 70 этажа потом в фотошопе добавят.
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4k
MadShark 37 минут назад
Ну ничесе..
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26k
Федор 41 минуту назад
Обычная лофтовая арт съемка. Я видал и покруче. Десяток голых, зачетных девок на фоне старинных домов и бань, прикольно смотрится))
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193
Raingold Fischer 51 минуту назад
Hебоскрёбы, небоскрёбы а я маленький такой
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