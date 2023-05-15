В Москва-Сити всё по-прежнему

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Рабочие заметили в одном из окон башни "Москва" обнажённую нимфу, которую фотографировали сразу трое.
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