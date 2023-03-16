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Победители британского конкурса фотографий дикой природы British Wildlife Photography Awards 2023

Победители британского конкурса фотографий дикой природы British Wildlife Photography Awards 2023

Автор:
16 марта 2023 22:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   красота   природа   фотография   фотоконкурс   
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Организаторы ежегодного фотоконкурса British Wildlife Photography Awards (BWPA) выбрали лучшие снимки из 13 000 работ как профессиональных фотографов, так и любителей.

Абсолютным победителем конкурса стал Чарли Пейдж с фотографией рыжей лисицы на фоне промышленного района. Среди молодежи победил Билли Эванс-Фреке за очаровательное фото совёнка, отдыхающего на дереве.

«Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, предоставили нам уникальную возможность заглянуть в природу Британии, — говорит Уилл Николлс, директор BWPA. — Это важное напоминание о дикой природе и диких местах, которые все еще остаются в Великобритании и нуждаются в нашей заботе и защите».

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Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Парк Ли Вэлли, Англия.

«Я знал, что в этом районе водятся лисы, и хотел сделать снимок на промышленном фоне. Однажды, пока я настраивал камеру с дистанционным спуском затвора, слева подошла лиса. Не зная, что делать, я замер, и на удивление лиса остановилась прямо в кадре. Я сделал снимок, но недоумевал, почему она подошла так близко. Оглядываясь назад, можно сказать, эта встреча, пожалуй, рассказывает больше, чем сама фотография. Дикая природа привыкла к тому, что мы вторгаемся на ее территорию. Думаю, что срубленное дерево и тоскливое выражение морды лисы прекрасно передают эту трагедию. Я надеюсь, что все фотографии дикой природы в ближайшие годы не будут выглядеть так».

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) и дождёвка (Haematopota sp.). Лес Девилла, Шотландия.

Паук-скакун (Evarcha arcuata). Пурбек, Дорсет, Англия.

Заяц-русак (Lepus europaeus). Винчестер, Англия.

Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus). Девон, Англия.

Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Лондон, Англия.

Кальмар-бобтейл (Sepiola atlantica). Под пирсом Пейнтон, Девон, Англия.

Пчела-листорез Уиллоуби (Megachile willughbiella). Стаффордшир, Англия.

Медуза* (Clytia sp. и Neoturris sp.). Шетланд, Шотландия.

Бук лесной (Fagus sylvatica). Бэдбери-Хилл, Оксфордшир, Англия.

Благородный олень (Cervus elaphus). Западный Хайленд, Шотландия.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Брайтон, Англия.

Обыкновенная жаба (Bufo bufo). Кромарти, Шотландия.

Медоносная пчела (Apis mellifera). Бристоль, Англия.

Грейт-Мелл-Фелл, Озерный край, Англия.

Щука обыкновенная (Esox lucius). Стоуни-Коув, Лестершир, Англия.

Серая неясыть (Strix aluco). Восточный Суссекс, Англия.

Северная олуша (Morus bassanus). Басс-Рок, Шотландия.

* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   красота   природа   фотография   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Света Полчаса назад
"* Медуза признана судом России иноагентом".......


Автор что, ё.пнулся?! Это животное. Можно назвать медузой (похоже).
Clytia sp. Научная классификация
Королевство: Животные
Тип: Книдария
Класс: Водоросли
Порядок: Лептотеката
Семья: Campanulariidae
Род: Клития
Виды: C. hemisphaerica
При чём тут иноагент?????!!!!!! Дебил, бл...
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Porky Pig

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