Победители британского конкурса фотографий дикой природы British Wildlife Photography Awards 2023

Организаторы ежегодного фотоконкурса British Wildlife Photography Awards (BWPA) выбрали лучшие снимки из 13 000 работ как профессиональных фотографов, так и любителей.
Абсолютным победителем конкурса стал Чарли Пейдж с фотографией рыжей лисицы на фоне промышленного района. Среди молодежи победил Билли Эванс-Фреке за очаровательное фото совёнка, отдыхающего на дереве.
«Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, предоставили нам уникальную возможность заглянуть в природу Британии, — говорит Уилл Николлс, директор BWPA. — Это важное напоминание о дикой природе и диких местах, которые все еще остаются в Великобритании и нуждаются в нашей заботе и защите».
«Взгляд в будущее», автор Чарли Пейдж. Фотограф года, победитель в категории «Городская дикая природа»
Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Парк Ли Вэлли, Англия.
«Я знал, что в этом районе водятся лисы, и хотел сделать снимок на промышленном фоне. Однажды, пока я настраивал камеру с дистанционным спуском затвора, слева подошла лиса. Не зная, что делать, я замер, и на удивление лиса остановилась прямо в кадре. Я сделал снимок, но недоумевал, почему она подошла так близко. Оглядываясь назад, можно сказать, эта встреча, пожалуй, рассказывает больше, чем сама фотография. Дикая природа привыкла к тому, что мы вторгаемся на ее территорию. Думаю, что срубленное дерево и тоскливое выражение морды лисы прекрасно передают эту трагедию. Я надеюсь, что все фотографии дикой природы в ближайшие годы не будут выглядеть так».
Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) и дождёвка (Haematopota sp.). Лес Девилла, Шотландия.
«Металлический паук-скакун во мху», автор Уилл Аткинс. Второе место в категории «Невидимая Британия»
Паук-скакун (Evarcha arcuata). Пурбек, Дорсет, Англия.
Заяц-русак (Lepus europaeus). Винчестер, Англия.
Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus). Девон, Англия.
Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Лондон, Англия.
Кальмар-бобтейл (Sepiola atlantica). Под пирсом Пейнтон, Девон, Англия.
Пчела-листорез Уиллоуби (Megachile willughbiella). Стаффордшир, Англия.
«Добро пожаловать в зоопарк (планктона)», автор Хенли Спайерс. Победитель категории «Берег и море»
Медуза* (Clytia sp. и Neoturris sp.). Шетланд, Шотландия.
Бук лесной (Fagus sylvatica). Бэдбери-Хилл, Оксфордшир, Англия.
Благородный олень (Cervus elaphus). Западный Хайленд, Шотландия.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Брайтон, Англия.
Обыкновенная жаба (Bufo bufo). Кромарти, Шотландия.
«След полета медоносной пчелы», автор Джон Уотерс. Победитель категории «Невидимая Британия».
Медоносная пчела (Apis mellifera). Бристоль, Англия.
Грейт-Мелл-Фелл, Озерный край, Англия.
Щука обыкновенная (Esox lucius). Стоуни-Коув, Лестершир, Англия.
«Разветвление», автор Билли Эванс-Фрике. Лучший молодой британский фотограф дикой природы 2023 года и победитель в возрастной категории 15-17 лет
Серая неясыть (Strix aluco). Восточный Суссекс, Англия.
Северная олуша (Morus bassanus). Басс-Рок, Шотландия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор что, ё.пнулся?! Это животное. Можно назвать медузой (похоже).
Clytia sp. Научная классификация
Королевство: Животные
Тип: Книдария
Класс: Водоросли
Порядок: Лептотеката
Семья: Campanulariidae
Род: Клития
Виды: C. hemisphaerica
При чём тут иноагент?????!!!!!! Дебил, бл...