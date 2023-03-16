Победители британского конкурса фотографий дикой природы British Wildlife Photography Awards 2023

Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Парк Ли Вэлли, Англия.

«Я знал, что в этом районе водятся лисы, и хотел сделать снимок на промышленном фоне. Однажды, пока я настраивал камеру с дистанционным спуском затвора, слева подошла лиса. Не зная, что делать, я замер, и на удивление лиса остановилась прямо в кадре. Я сделал снимок, но недоумевал, почему она подошла так близко. Оглядываясь назад, можно сказать, эта встреча, пожалуй, рассказывает больше, чем сама фотография. Дикая природа привыкла к тому, что мы вторгаемся на ее территорию. Думаю, что срубленное дерево и тоскливое выражение морды лисы прекрасно передают эту трагедию. Я надеюсь, что все фотографии дикой природы в ближайшие годы не будут выглядеть так».