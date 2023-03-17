Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии

Знаменитый пассажирский поезд класса «люкс» впервые отправился по маршруту Париж — Константинополь в 1883 году. За долгие годы своего существования «Восточный экспресс» претерпел немало изменений — например, в 50-х годах вагоны «люкс» заменили стандартными, — пока в 2007 году маршрут не закрыли окончательно. Вот один из немногих уцелевших поездов, глазами фотографа, специализирующегося на заброшках.