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Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии

Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии

Автор:
17 марта 2023 19:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Восточный экспресс   заброшки   интересно   поезд   старые поезда   фотография   
1574
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Знаменитый пассажирский поезд класса «люкс» впервые отправился по маршруту Париж — Константинополь в 1883 году. За долгие годы своего существования «Восточный экспресс» претерпел немало изменений — например, в 50-х годах вагоны «люкс» заменили стандартными, — пока в 2007 году маршрут не закрыли окончательно. Вот один из немногих уцелевших поездов, глазами фотографа, специализирующегося на заброшках.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Восточный экспресс   заброшки   интересно   поезд   старые поезда   фотография   
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12  комментариев
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3k
Дмитрий Час назад
Какой уже раз он на него наткнулся?
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6k
semsi 11 минут назад
интересно в каком состоянии Алегро (Питер-Хельсинки)
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145
twincam 12 минут назад
В 2007-м?!?!
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5k
4ijik Полчаса назад
И вот оно откровение! Раз в два месяца на фишках пост про Восточный экспресс, которого никто на видел триста лет!
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20k
Alf Полчаса назад
Да, фоток маловато будет.
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2k
Yus 56 минут назад
Два дивана и общий вид локомотива? Это вот точно «Восточный экспресс»?
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