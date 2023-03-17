Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии

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Знаменитый пассажирский поезд класса «люкс» впервые отправился по маршруту Париж — Константинополь в 1883 году. За долгие годы своего существования «Восточный экспресс» претерпел немало изменений — например, в 50-х годах вагоны «люкс» заменили стандартными, — пока в 2007 году маршрут не закрыли окончательно. Вот один из немногих уцелевших поездов, глазами фотографа, специализирующегося на заброшках.
Фотограф по имени Брайан наткнулся на заброшенный экспресс в Бельгии, и его очаровала красота некогда роскошного поезда.
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«Восточный экспресс» заработал в 1883 году и доставлял пассажиров из Парижа в Константинополь/Стамбул в вагонах класса «люкс».
К 2007 году пассажирские поезда потеряли свою былую популярность, и «Восточный экспресс» перестал приносить прибыль. Все поезда были упразднены.
Этот поезд, Grand Orient Express, теперь является единственным в своем роде, и матушка-природа постепенно отвоевывает его у людей.
Теперь уже можно только представить, насколько комфортным и живописным должно было быть путешествие по Европе на «Восточном экспрессе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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