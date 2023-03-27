35 невероятных фото со смартфона: победители фотоконкурса Mobile Photography Awards 2022

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Жюри 12-й ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) назвало победителей и самые выдающиеся работы на конкурсе. Эта подборка — очередное торжество невероятного таланта фотографов со всего мира, которые делают и редактируют снимки исключительно с помощью мобильных телефонов и планшетов.
1. Первое место в категории «Портреты и автопортреты»: «Старый приятель», автор Гленн Хоманн (фотограф года)
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5. Категория «Пейзажи и дикая природа», 1-е место: «Геоцентрическое исследование», автор Чжэнцзе Ву
13. Победитель в категории «Архитектура/Дизайн/Натюрморт»: «Сталь. Стекло. И все такое прочее», автор Дорота Ямадаг
14. Выдающаяся работа в категории «Пейзажи и дикая природа»: «В глаза смотри», автор Ярек Брыла
17. Победитель в категории «Путешествие/Приключение/Поездка»: «Горняки вулкана Иджен», автор Чен Лин
20. Победитель в категории «Спецэффекты и цифровое искусство»: «Траектория полёта», автор Хизер Макалистер
22. Выдающаяся работа в категории «Путешествие/Приключение/Поездка»: «Полёт в обрамлении», автор Эмма Мюллан
25. Победитель в категории «Искусственный интеллект»: «Души древнего морского дна», автор Джон Нието
29. Выдающаяся работа в категории «Уличная фотография»: «Fotoautomatica», автор Сара Кампорези
32. Выдающаяся работа в категории «Портреты и автопортреты»: «Паула дома», автор Сантьяго Мартинес де Септьен
Источник: — переведено специально для fishki.net
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