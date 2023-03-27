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35 невероятных фото со смартфона: победители фотоконкурса Mobile Photography Awards 2022

35 невероятных фото со смартфона: победители фотоконкурса Mobile Photography Awards 2022

Автор:
27 марта 2023 21:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: искусство   конкурс мобильной фотографии   конкурс фотографии   красиво   творчество   фото со смартфона   фотография   
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Жюри 12-й ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) назвало победителей и самые выдающиеся работы на конкурсе. Эта подборка — очередное торжество невероятного таланта фотографов со всего мира, которые делают и редактируют снимки исключительно с помощью мобильных телефонов и планшетов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   конкурс мобильной фотографии   конкурс фотографии   красиво   творчество   фото со смартфона   фотография   
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3  комментария
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78
Boka 53 минуты назад
Гленн Хоманн: ВАУ!!!!!
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424
гарри Boka 37 минут назад
Поддерживаю. Интересные фотографии.
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52k
smakido 19 минут назад
Фотографии весьма впечатляют!
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