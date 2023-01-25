30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

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Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.
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Еще в 2018 году 83-летний мужчина по имени Али Меше думал, что потерял все. Его дом сгорел в страшном пожаре, лишив его крова и имущества. Но одно сокровище удалось спасени — его крошечного котенка. Фото: Ильхами Четин.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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