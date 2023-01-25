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30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

Автор:
25 января 2023 19:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   искусство   уличная фотография   уличный фотограф   фотография   фотомир   
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Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   искусство   уличная фотография   уличный фотограф   фотография   фотомир   
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3  комментария
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2k
просто программист 51 минуту назад
Реально классная подборка, спасибо
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16k
Bill 9 минут назад
«Поцелуй жизни» - если я не ошибаюсь, это делают искусственное дыхание. Электрику, который потерял сознание.
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