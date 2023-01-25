30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.