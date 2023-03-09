Фотографии-победители престижного конкурса Travel Photographer Of The Year 2022

«Я побывал в Исландии в июле 2021 года. Поскольку Исландия для меня — самое потустороннее место на планете, я купил и взял с собой специальный реквизит — костюм космонавта и шлем. Пляж Вик выглядит как декорации из «Интерстеллара», так что я попросил друга надеть костюм, и мы пошли гулять, а все остальные туристы вокруг начали улыбаться и фотографировать его. Я сделал там много снимков на профессиональные камеры, но эта фотография с iPhone — моя любимая».