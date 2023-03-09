Фотографии-победители престижного конкурса Travel Photographer Of The Year 2022

Объявлены победители ежегодного конкурса туристической фотографии Travel Photographer of the Year. Из 20 000 работ профессионалов и любителей со всего мира главного приза удостоились снимки одного из двух последних оставшихся в мире северных белых носорогов. Это первая победа Матьяжа Кривича, фотографа-документалиста с 25-летним опытом, который ежегодно участвовал в конкурсе с момента его основания в 2003 году.
Заповедник Ol Pejeta Conservancy, Наньюки, Кения.
Наджин, самка одного из двух последних оставшихся в мире северных белых носорогов, отдыхает под жарким полуденным солнцем со своим другом и смотрителем Закари Мутаем в заповеднике Ol Pejeta. Северный белый носорог практически вымер — два последних самца умерли несколько лет назад. Две самки все еще с нами, но слишком слабы, чтобы рожать детей. Их яйцеклетки, искусственно оплодотворенные спермой ныне покойных самцов, хранят в итальянской лаборатории при температуре минус 196 градусов по Цельсию в надежде, что суррогатные носороги из другого подвида помогут спасти северных белых носорогов от вымирания.
2. Категория «Зеленая планета, голубая планета», особое упоминание: Скотт Портелли, Австралия
Антарктида.
Птенцы пингвинов Адели укрываются в сложной системе туннелей, проложенных в близлежащих айсбергах. Используя эти проходы, чтобы избежать хищников, они группируются в целях безопасности. Морские леопарды патрулируют окружающие воды, а поморники высматривают уязвимых птенцов сверху.
Баренцево море, за полярным кругом, Шпицберген, Северная Норвегия.
Белый медведь внимательно изучает камеру фотографа.
Марса Алам, Египет.
Петля Мебиуса под водой. Большинство фотографий волн делаются над водой с берега, но этот снимок был сделан под водой во время шторма.
5. Лучшее фото в портфолио «От пустынь к тропическим лесам», победитель: Джон Сигер, Великобритания
Салар-де-Аризаро, Пуна-де-Аргентина, Аргентина.
Впечатляющее геологическое образование «Эль-Коно-Арита» — почти идеальный конус, образовавшийся естественным путем, который словно затерялся в огромной пустыне Салар-де-Аризаро.
Город Иса, Кагосима, Япония.
Водопад Соги-но-таки в рассветном тумане.
Город Шаоян, провинция Хунань, Китай.
Горный бюльбюль (короткопалый дрозд) собирает дикие ягоды.
Дельта Окаванго, Ботсвана.
Крупный самец льва выглядывает из-за останков буйвола, убитого накануне.
Кеннедибукта, Шпицберген, Норвегия.
Эта истощенная самка белого медведя и два ее детеныша давно ничего не ели, поскольку лед растаял раньше положенного. Из-за сильного голодания молоко матери давно высохло, и через два дня после того, как была сделана эта фотография, оба детеныша погибли. Это изображение свидетельствует о последствиях изменения климата.
Самбуру, Кения.
Группа зебр Греви, находящихся под угрозой исчезновения.
Каноза-ди-Пулья, Италия.
La Desolata — одно из самых ярких шествий в христианском мире во время Страстной недели в деревне Каноза-ди-Пулья, Италия.
Эль-Пасо, Ла-Пальма, Испания.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма стало самым продолжительным извержением вулкана на острове. 7000 человек покинули свои дома в ходе эвакуации; вулкан уничтожил более 1700 зданий.
13. Категория «Зеленая планета, голубая планета», особое упоминание: Джейсон Эдвардс, Австралия
Озеро Трес-Чимбадас-Оксбоу, национальный заповедник Тамбопата, Перу.
Бежука, или обыкновенная попугайная змея, обвивает своим длинным телом ветку над старичным озером.
Промыслы Макгадикгади, Ботсвана.
Одинокая зебра Берчелла пересекает сухие соляные промыслы Макгадикгади.
Северный Серенгети/Танзания.
Переход антилоп гну через реку Мара в северном Серенгети. Толпа животных подняла огромные облака пыли, пересекая реку.
Сесрием, пустыня Намиб, Намибия.
Изгибы пустыни Намиб, снятые с вертолета.
Стратфорд, Коннектикут, США.
Белая сова летит сквозь снегопад.
Ямагата, Япония.
Упавшие деревья, ставшие рассадниками для светлячков.
Понго-Сонго, Камерун.
Шимпанзе в Камеруне находятся под постоянной угрозой из-за браконьерства, вырубки лесов и торговли детёнышами. Остров Понго-Сонго — это заповедник на реке Санага под управлением Папайе, Франция, где спасенные раненые и осиротевшие шимпанзе могут свободно и безопасно бродить в своей естественной среде обитания.
Национальный парк Хванге, Зимбабве.
Африканский слон среди стада.
Бреккускогюр, Исландия.
Вид с воздуха на Бруарфосс, который часто называют самым голубым водопадом в Исландии, демонстрирующий поток ледниковой воды через реку.
Диксон-Фьорден, Шпицберген, Норвегия.
Песец, заинтересовавшийся камерой фотографа.
«Я побывал в Исландии в июле 2021 года. Поскольку Исландия для меня — самое потустороннее место на планете, я купил и взял с собой специальный реквизит — костюм космонавта и шлем. Пляж Вик выглядит как декорации из «Интерстеллара», так что я попросил друга надеть костюм, и мы пошли гулять, а все остальные туристы вокруг начали улыбаться и фотографировать его. Я сделал там много снимков на профессиональные камеры, но эта фотография с iPhone — моя любимая».
Исландия.
Ледниковые реки, видные только с высоты птичьего полета. Их называют «плетеными речными системами», поскольку они выглядят как замысловатый клубок разноцветных узоров, переплетающихся почти необъяснимым образом.
Юго-восток Камеруна.
В течение тысяч лет пигмеи бака жили в гармонии с великолепными джунглями на юго-востоке Камеруна, но в течение одного поколения большая часть их уникального образа жизни исчезнет навсегда из-за вырубки лесов и промышленных интересов, политики оседлости и сохранения охраняемых территорий, которая вынудила их отказаться от традиционного образа жизни.
Долина Калаш, Читрал, Пакистан.
Калаша — коренной народ дардов, считающийся уникальным среди народов Пакистана. Их богато вышитая одежда служит наиболее очевидным символом идентичности калашей.
Чардис, Южная Морава, Чехия.
Свет раннего утра окрашивает волны так называемой «Моравской Тосканы» в Южной Мораве.
Западная Гренландия.
С приближением лета на кромке льда появляются большие талые озера, которые стекают в море сетью ручьев, рек и трещин. Вода отфильтровывает все спектральные цвета дневного света до тех пор, пока не остаются только голубые тона, которые рассеиваются и отражаются на ледяном дне озер. Фото с самолета.
Безымянная деревня народа яномани на юге Венесуэлы.
Дети яномами встали круг в центре своего шабоно, традиционного жилья. Яномани — это коренные жители, которые живут примерно в 250-300 деревнях в тропических лесах Амазонки вдоль границы между Венесуэлой и Бразилией.
Мекка, Саудовская Аравия.
Паломники прикасаются к двери Святой Каабы, Баб ар-Рахма, которую называют Дверью Милосердия, чтобы попросить прощения и помолиться об исполнении желаний. Кааба расположена недалеко от центра Великой мечети в Мекке, Саудовская Аравия, и считается мусульманами во всем мире самым священным местом на Земле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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