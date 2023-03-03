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Как искусство помогает людям справиться с последствиями катастрофы в Турции и Сирии

Как искусство помогает людям справиться с последствиями катастрофы в Турции и Сирии

Автор:
03 марта 2023 20:39
Сообщество : Искусство
Метки: Коллажи   Сирия   Турция   благотворительность   землетрясение   искусство   фотография   
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Недавно Турция и Сирия пережили самое страшное стихийное бедствие в современной истории стран: на юге региона произошло землетрясение силой 7,8 балла, за которым через 9 часов последовало еще одно. Около 47 тысяч человек погибли, еще больше получили ранения. Многие художники и фотографы обратились к своему таланту, чтобы распространить информацию о катастрофе по всему миру и вселить надежду в пострадавших. Вот лишь часть таких работ.

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«Наши люди, которые оказались под обломками в результате землетрясения в моей стране, нуждаются в вашей помощи», — Хусейн Шахин.

Проживающий в Праге художник Фуад аль-Имани поделился своим наброском сирийских спасателей, разгребающих завалы в поисках выживших после землетрясения. Фуад сказал, что потратил много времени, пытаясь найти лучший способ отразить ту боль, что наблюдается в зонах бедствия. «Не думаю, что существует способ выразить ту трагедию и боль, которые вызвала эта катастрофа», — написал он в своем Instagram*.

Волонтеры в Турции разместили красные воздушные шары на руинах разрушенных зданий, чтобы почтить память детей, пострадавших от недавних землетрясений. Под руководством фотографа Огуна Севера Окура они взобрались на обломки в Хатае и привязали воздушные шары к арматурам, торчащим из кучи обломков.

Художница превратила шкалу интенсивности землетрясения в сад тюльпанов (национальный цветок региона), где все тюльпаны окрашены в серый цвет, кроме одного, который выражает стойкость и надежду.

Сирийская художница Салам Хамед стоит со своей дочерью рядом с граффити, которое Салам нарисовала на обломках разрушенного здания после смертельного землетрясения в Джандарисе, Сирия, 22 февраля 2023 года.

Сирийские художники Азиз Асмар и Салам Хамед рисуют граффити на обломках разрушенных зданий после землетрясения.

Знаменитый фэшн-фотограф и дизайнер очков и украшений Джон-Пол Петрус каждый год проводит благотворительную распродажу своих принтов, а в этом году он организовал сбор средств в пользу жертв турецко-сирийского землетрясения.

«Я провожу благотворительную распродажу очков и украшений с подписанным галерейным принтом этой фотографии, которую я сделал в Каппадокии, Турция, для Harper's Bazaar. Я много раз бывал в этом регионе, и Турция занимает особое место в моем сердце. Я убит горем, как и многие из нас, в связи с последними событиями», — поделился дизайнер в своем Instagram*.

«Мы боремся с самой крупной катастрофой в истории Турции. Мы потеряли тысячи людей и скорбим о наших потерях. Мы вместе залечим раны и вместе преодолеем эту катастрофу. Потому что вместе мы сильны и мы один кулак!».

«Мой рисунок на песке с надписью «Возьмитесь за руки, чтобы спасти жертв землетрясения» на пляже Пури в Индии», — написал художник в Твиттере.

 

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   Сирия   Турция   благотворительность   землетрясение   искусство   фотография   
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3  комментария
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
а не надо фашистам оружие продавать , в бога не верю но высшая справедливость на земле есть . за сбитых русских летчиков вам по Рихтеру за байрактары для фашистов вам руины.
можете минусить мне плевать но турки те еще твари , что в прошлые века что ныне . знаю что минусить придут те кто ездит к туркам члены сосать .
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
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22k
SolomonA Полчаса назад
Вот те люди, которые строили эти дома практически без цемента и арматуры - они спокойно спят? Если верить тому, что в Эрзине, который подвергся тому же удару, практически нет разрушений - в остальных разрушенных городах виновата не природа - виноваты люди.
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