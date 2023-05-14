«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»

Зрители потом долго обсуждали, чего же она им пропела.
Евровидение завершилось. К этому конкурсу у нас в стране примерно такое же отношение, как к «Голубому огоньку на Шаболовке» - вроде он есть, но его мало кто смотрит.
Например, певица Алсу, она же Алсу Ралифовна Абрамова (в девичестве Сафина), дочь ТОП-менеджера «Лукойла», в 2000 году заняла на этом конкурсе 2 место.
А в 2008-м, народный артист Кабардино-Балкарской республики Дима Билан и вовсе стал первым. Кстати, единственная победа России на «Евровидении».
Кто-нибудь об этом знает/помнит?
Если что-то и откладывается в памяти, так это конфузы. Например, с участницей из Армении в этом году.
В её песне были слова: «Fire in my veins», что значит «Пожар в моих венах». Но она спела это с таким акцентом, что все услышали «Fart in my face», что переводится, мягко говоря, «Пукни мне в лицо».
Источник:
Ошибочка вышла. Айм соу сорри.
Источник:
- Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с бутылкой
- «Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х
- У Украины отобрали «Евровидение-2023»
- Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу
- "Стала ломаным грошом": россияне требуют внести в список иноагентов певицу Монеточку, призвавшую фанатов выкрикнуть проукраинский лозунг