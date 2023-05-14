«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»

Евровидение завершилось. К этому конкурсу у нас в стране примерно такое же отношение, как к «Голубому огоньку на Шаболовке» - вроде он есть, но его мало кто смотрит.

Например, певица Алсу, она же Алсу Ралифовна Абрамова (в девичестве Сафина), дочь ТОП-менеджера «Лукойла», в 2000 году заняла на этом конкурсе 2 место.