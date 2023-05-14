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«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»

«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»

Автор:
14 мая 2023 20:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алсу   Евровидение   армения   видео   дима билан   конкурс   конфуз   певица   
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Зрители потом долго обсуждали, чего же она им пропела.

Евровидение завершилось. К этому конкурсу у нас в стране примерно такое же отношение, как к «Голубому огоньку на Шаболовке» - вроде он есть, но его мало кто смотрит.

Например, певица Алсу, она же Алсу Ралифовна Абрамова (в девичестве Сафина), дочь ТОП-менеджера «Лукойла», в 2000 году заняла на этом конкурсе 2 место.

А в 2008-м, народный артист Кабардино-Балкарской республики Дима Билан и вовсе стал первым. Кстати, единственная победа России на «Евровидении».

Кто-нибудь об этом знает/помнит?

Если что-то и откладывается в памяти, так это конфузы. Например, с участницей из Армении в этом году.

В её песне были слова: «Fire in my veins», что значит «Пожар в моих венах». Но она спела это с таким акцентом, что все услышали «Fart in my face», что переводится, мягко говоря, «Пукни мне в лицо».

Ошибочка вышла. Айм соу сорри.

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Метки: Алсу   Евровидение   армения   видео   дима билан   конкурс   конфуз   певица   
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5  комментариев
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18k
Александр 41 минуту назад
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14k
Kucher 14 минут назад
Теперь про это дерьмовидение ещё месяц писать будут? Это ж прям самая животрепещущая тема сейчас.
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3k
poбт Полчаса назад
если всем так послышалось, то почему у нее не первое место, где логика?
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7k
Дмитрий 38 минут назад
Что здесь может "нравиться" в этой новости? Конкурс пи...сов для пи..сов! Нравиться, б...ь, им.......
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33k
Андрей Иванов 38 минут назад
Единственные стоящие победители Евровидения - АВВА
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August

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