В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы

Провокация удалась — азербайджанские атлеты отказались участвовать в соревнованиях.
Вчера вечером в столице Армении во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике мужчина прорвался на сцену, забрал у девушки-знаменоносца азербайджанский флаг, поджёг его и сбежал.
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Примечательно, что изначально представительницу Азербайджана освистали зрители, после чего на радость толпе к ней подбежал и выхватил из рук флаг не кто-нибудь, а один из организаторов мероприятия — дизайнер шоу Арам Николян. Мужчину задержали тут же, за кулисами. Но как оказалось впоследствии, наказывать нарушителя не собираются. Как сообщают местные СМИ, правоохранительные органы не нашли в его действиях состава преступления.
После инцидента азербайджанской девушке тут же принесли новый флаг. Но ситуацию это никак не исправило. Азербайджанские спортсмены отказались выступать на соревнованиях и их решение поддержало министерство молодёжи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет. Организации выступили с совместным обращением:
В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из‑за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение. Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.
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