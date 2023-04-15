FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3230 постов • 437 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы

В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы

Автор:
15 апреля 2023 11:49
Сообщество : Спорт
Метки: Ереван   Чемпионат Европы   азербайджан   армения   видео   провокация   флаг   
697
3
1

Провокация удалась — азербайджанские атлеты отказались участвовать в соревнованиях.

Вчера вечером в столице Армении во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике мужчина прорвался на сцену, забрал у девушки-знаменоносца азербайджанский флаг, поджёг его и сбежал.

Примечательно, что изначально представительницу Азербайджана освистали зрители, после чего на радость толпе к ней подбежал и выхватил из рук флаг не кто-нибудь, а один из организаторов мероприятия — дизайнер шоу Арам Николян. Мужчину задержали тут же, за кулисами. Но как оказалось впоследствии, наказывать нарушителя не собираются. Как сообщают местные СМИ, правоохранительные органы не нашли в его действиях состава преступления.

После инцидента азербайджанской девушке тут же принесли новый флаг. Но ситуацию это никак не исправило. Азербайджанские спортсмены отказались выступать на соревнованиях и их решение поддержало министерство молодёжи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет. Организации выступили с совместным обращением:


В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из‑за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение. Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ереван   Чемпионат Европы   азербайджан   армения   видео   провокация   флаг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер Полчаса назад
Соросячья работа.... (со всех сторон пытаются мир поджечь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 Полминуты назад
Странное поведение правохранительных органов. Состав преступления явано зафиксирован на видео и есть куча свидетелей. Даже если они боятся признавать попытку терраката со стороны своего соотечественника во избежании дальнейших провокаций - то во всяком случае имеет место хулиганство. Если бы он поджигал не флаг а стул например - все равно это попытка поджога. Ясин пень что хачики и азеры не самые лучшие друзья, но в обязаности принимающей стороны , тем более в мероприятиях международного уровня, входит обеспечение безопасности на должном уровне. Хачики даже не извинились за инциндент, поменяли флаг и просто проигнорировали этот эпизод. Азеров можно понять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Завет Ильича Полминуты назад
Это все враги сделали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 5 минут назад
цру и фонд сороса не дремлют. качают бывшие советские республики по каждому удобному случаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Жан Батист Эммануэль Зорг Полчаса назад
"Ставлю на "Черную каракатицу!""
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

146410



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 удивительных штук, которые не увидишь каждый день
20 удивительных штук, которые не увидишь каждый день
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Набирающие популярность в сообществах
Правила безопасной езды в условиях тумана
Правила безопасной езды в условиях тумана
Божья коровка. «Пятнистый друг» из детства
Божья коровка. «Пятнистый друг» из детства
Блогер сравнил производительность мобильной и полноценной видеокарты RTX 4080
Блогер сравнил производительность мобильной и полноценной видеокарты RTX 4080
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдеподобно

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#животные#машина#Жизнь#авто аварии#знаменитости#Приколы#фильм
#Юмор#факты#автомир#шоу бизнес#дтп#аварии#удивительно#кино#Фотографии#кот
#интересно#подборка#автомобили#интересное#США#люди#забавно#позитив#Прикол#актеры
Блогер сравнил производительность мобильной и полноценной видеокарты RTX 4080 Блогер сравнил производительность мобильной и полноценной видеокарты RTX 4080 Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть" Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть" Конфликт в Нагорном Карабахе: дезинформация, полуправда и 20 тысяч добровольцев-армян из России Конфликт в Нагорном Карабахе: дезинформация, полуправда и 20 тысяч добровольцев-армян из России "Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении "Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с... Протесты, сгоревшая техника и блокпосты. Что стоит за волнениями в Каракалпакии Протесты, сгоревшая техника и блокпосты. Что стоит за волнениями в Каракалпакии

На что жалуетесь?

Вернуться