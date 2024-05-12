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Победитель Евровидения случайно разбил статуэтку сразу после вручения

Победитель Евровидения случайно разбил статуэтку сразу после вручения

Автор:
12 мая 2024 06:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: final   Видео   Евровидение   Победитель   Швейцария   стеклянный микрофон   
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По традиции музыканту, прошедшему все этапы конкурса вручают трофей в виде микрофона, сделанного из стекла.

Вот его-то и разбил прямо на сцене после вручения особь пола неопределенного небинарная персона рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии.

Очень символично получилось.

Nemo выступало с песней «Broke the code» и получило суммарный 591 балл. В песне The Code говорится о том, как исполнитель понял, что стал таким.



Второе место в конкурсе заняла Хорватия. Ее представитель Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim. На третьем месте Украина.


Не обошлось и без скандалов. Нидерланды отстранили от конкурса.


Кляйн, 26-летний голландский певец и рэпер, был любимцем как букмекеров, так и фанатов со своей песней "Europapa". Он был исключен с мероприятия после того, как на него написала жалобу одна из сотрудниц Евровидения.

Представители певца отмечают, что Кляйн не прикасался к камере или женщине-оператору и назвала его исключение "очень тяжелым и непропорциональным" наказанием.

Ну и вот вам еще из "прекрасного". Бэмби Таг из Ирландии с песней "Doomsday Blue" в первом полуфинале конкурса. Дабы дальше не травмировать вашу психику, больше участников показывать не буду.

Россия не участвует в конкурсе с февраля 2022 года.

Источник:

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Метки: final   Видео   Евровидение   Победитель   Швейцария   стеклянный микрофон   
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16  комментариев
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28k
Влад 46 минут назад
Дураку стеклянный "микрофрн" не на долго.
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37k
Юрий 6 секунд назад
Дай [мат]у стеклянный пенис.... Ну хоть не порезался.
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5k
SmartCat101 Минуту назад
какие мерзкие рожи!!!
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14k
Андрей А Минуту назад
Хорваты: Как будто Боря Моисеев поет Рамштайн
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9k
Ntvl 3 минуты назад
шоу уродов и фриков. удивляюсь, что хохлы в этот раз не выиграли.
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3k
pilot66 8 минут назад
Дай дураку стеклянный хер, и хер разобьет и руки изрежет. Народная мудрость, однако!
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504
Александр Портениер 13 минут назад
Из всего евровидения за все годы в памяти отложились только Алсу и Александр Рыбак .
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1k
Евгений 17 минут назад
А мне ирландская песенка понравилась, милая, душевная, ну и немножко сатанины в припеве.
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−10
Игорь 18 минут назад
Здрaвcтвyйтe. Извинитe, чтo пишy здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчac ищy любyю рaбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдитcя. Гoтoв нa любyю пoдрaбoткy, a ceйчac дoмa ecть aбcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoдa пoчти тeряю coзнaниe. Oдoлжить прocтo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйcтa, нa eдy рyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгрaмм кaртoшки.

Ecли ocтaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вeрнyть c пeрвoй зaрплaты (пeрeвeдy нa кaртy или нoмeр тeлeфoнa). В этoм cлyчae ocтaвьтe cвoи кoнтaкты в личных cooбщeниях. Я вeрнy 100%!

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Зaрaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчecкoe cпacибo.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
сатанинские западлоидные мрази...друзья Опиума тутошнего, кстати.)
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570
Игорь 57 минут назад
Дебилизм полнейший! Кроме отвращения ничего не вызывает...
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14k
Андрей А Час назад
За все время существования этого конкурса-ни разу его не смотрел.
Чисто прочитал, кто победил и этого достаточно.
Сейчас это вообще превратилось в какую-то вакханалию!
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
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4k
Taf Taffus Час назад
Существо честно пропело что верхние конечности у него под х..й заточены.
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