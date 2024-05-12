Победитель Евровидения случайно разбил статуэтку сразу после вручения

Не обошлось и без скандалов. Нидерланды отстранили от конкурса.

Кляйн, 26-летний голландский певец и рэпер, был любимцем как букмекеров, так и фанатов со своей песней "Europapa". Он был исключен с мероприятия после того, как на него написала жалобу одна из сотрудниц Евровидения.



Представители певца отмечают, что Кляйн не прикасался к камере или женщине-оператору и назвала его исключение "очень тяжелым и непропорциональным" наказанием.