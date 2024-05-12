По традиции музыканту, прошедшему все этапы конкурса вручают трофей в виде микрофона, сделанного из стекла.
Вот его-то и разбил прямо на сцене после вручения
особь пола неопределенного небинарная персона рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии.
Очень символично получилось.
Nemo выступало с песней «Broke the code» и получило суммарный 591 балл. В песне The Code говорится о том, как исполнитель понял, что стал таким.
Источник:
Второе место в конкурсе заняла Хорватия. Ее представитель Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim. На третьем месте Украина.
Источник:
Не обошлось и без скандалов. Нидерланды отстранили от конкурса.
Кляйн, 26-летний голландский певец и рэпер, был любимцем как букмекеров, так и фанатов со своей песней "Europapa". Он был исключен с мероприятия после того, как на него написала жалобу одна из сотрудниц Евровидения.
Представители певца отмечают, что Кляйн не прикасался к камере или женщине-оператору и назвала его исключение "очень тяжелым и непропорциональным" наказанием.
Источник:
Ну и вот вам еще из "прекрасного". Бэмби Таг из Ирландии с песней "Doomsday Blue" в первом полуфинале конкурса. Дабы дальше не травмировать вашу психику, больше участников показывать не буду.
Источник:
Россия не участвует в конкурсе с февраля 2022 года.
Источник:
- Стали известны победители "Евровидения-2021"
- «Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»
- На финале Лиги чемпионов у болельщиков решили отобрать флаг Украины
- В Швейцарии появились кинотеатры с настоящими кроватями
- Сестры не стали драться с друг другом в финале турнира и по-своему определили победителя
Ceйчac ищy любyю рaбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдитcя. Гoтoв нa любyю пoдрaбoткy, a ceйчac дoмa ecть aбcoлютнo нeчeгo. Oт гoлoдa пoчти тeряю coзнaниe. Oдoлжить прocтo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйcтa, нa eдy рyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгрaмм кaртoшки.
Ecли ocтaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вeрнyть c пeрвoй зaрплaты (пeрeвeдy нa кaртy или нoмeр тeлeфoнa). В этoм cлyчae ocтaвьтe cвoи кoнтaкты в личных cooбщeниях. Я вeрнy 100%!
Пoпoлнитe, пoжaлyйcтa, нoмeр тeлeфoнa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc нoмeрa тeлeфoнa y oпeрaтoрa или пo CБП)
Зaрaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчecкoe cпacибo.
Чисто прочитал, кто победил и этого достаточно.
Сейчас это вообще превратилось в какую-то вакханалию!