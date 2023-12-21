«Абсолютно дикие людоеды-дикари»: активисты потребовали разобраться с участниками «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрировать эксклюзивность. Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что всё - ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе.

Шокирующая безвкусица, люди просто публично смеются над всеми. Нацепить колье за 23 миллиона, это настолько унизительно, когда в стране такие серьёзные задачи, когда мы живём совсем другим. Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой.