FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8366 постов • 897 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Абсолютно дикие людоеды-дикари»: активисты потребовали разобраться с участниками «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

«Абсолютно дикие людоеды-дикари»: активисты потребовали разобраться с участниками «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Автор:
21 декабря 2023 17:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   дима билан   лолита   филипп киркоров   шоубиз   
8566
8
5

Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан и прочие звёзды могут остаться без новогодних корпоративов.

Об Анастасии Ивлеевой узнали, когда она стала вести программу «Орёл и решка» - когда-то очень популярную на отечественном ТВ. Потом она занялась блогингом и очень удачно, вскоре у неё была многомиллионная аудитория и большие гонорары.

Ну а чтобы популярность не падала, Ивлеева время от времени поддаёт жару - например, как на вчерашней вечеринке. Мероприятие уже обозвали в сети «фрик-шоу» и «цирком уродов».

Люди посмотрели на это «шоу» и возмутились. Общественники потребовали проверить вечеринку на пропаганду веществ и ЛГБТ*.

К главе СК (Александру) Бастрыкину, генеральному прокурору (Игорю) Краснову и министру МВД (Владимиру) Колокольцеву составили обращение о проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков.

Ивлеева не осталась в стороне:

А присутствующая на тусовке Ксения Собчак позже заявила:

На отвязное мероприятие обратила внимание Екатерина Мизулина:

И депутат Виталий Милонов:

Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрировать эксклюзивность. Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что всё - ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе.

Шокирующая безвкусица, люди просто публично смеются над всеми. Нацепить колье за 23 миллиона, это настолько унизительно, когда в стране такие серьёзные задачи, когда мы живём совсем другим. Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой.

По поводу возможного наказания для хозяйки вечера Ивлеевой, парламентарий менее категоричен:

Самым лучшим для неё станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью.

Всем, кто присутствовал на вечеринке и тряс разными частями тела, может светить административный штраф. Он доходит до 400 тысяч рублей. Для звёзд это смешные деньги. Но вот возможное отлучение от корпоративов, за которые они получают от 5 до 10 миллионов - вот это уже ощутимо.

Впрочем, сначала нужно дождаться результатов проверки мероприятия.

*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   дима билан   лолита   филипп киркоров   шоубиз   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
77  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Kucher 4 часа назад
А может не ждать проверок и самим объявить бойкот подобным тварям и компании МТС, чьим лицом является эта прости господи Ивлеева?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
BAMBRA Минуту назад
Был на голой вечеринке. Пошлость, мерзость и гнусь! Завтра опять пойду! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 4 минуты назад
богатенькие развлекаются, и делают это уже давно. Всю историю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 17 минут назад
Проясните ,дрочить можно или это противоречит линии и задачам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 23 минуты назад
вот что там пенсионеры забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пчёлкин 24 минуты назад
Всё, что нам врали совки про капитализм - оказалось правдой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Полчаса назад
У шмары какой-то бриллиант на заднице висит за 23 млн., а мы пацанам на коптеры и транспорт всем миром собираем и сети маскировочные сами плетем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав Полчаса назад
Я согласен с Собчак. Там взрослые люди и им решать как им ходить в закрытой вечеринке. У нас больше забот не осталось в стране как за клоунами следить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
zu4ara Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Seryi_spb Полчаса назад
Складывается такое впечатление, что если подобные мероприятия перестанут происходить, то Милонов, Мизулина и иже с ними, начнут по домам ходить и проверять не содержится ли пропаганды ЛГБТ, или чего ещё в процессе улучшения демографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель 36 минут назад
Майки в сетку всё время назывались пиддоравскими,судя по контингенту я не удивлён
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kreza 36 минут назад
Какие сложные, долгие и дорогие предварительные ласки, чтобы в конце концов дать кому-то в }|{0пу или пристроить дряблую дырку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Дементий Мурзич 46 минут назад
какая мерзость эта ваша "заливная рыба"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 46 минут назад
Ну это вечеринка для своих. я понимаю что некоторым депутатам обидно что их не пригласили туда где потенциально можно трахнуть сладкожопого мальчика . Но 90% об этом мероприятие узнали именно по этой рекламе и истерики Мелонова. Пропаганды я тут не вижу ибо детей там нет, доступ только для "Избранных" и лично я о ней не хотел знать и забуду, а Милонов и прочие не попавшие сгоняют в церковь и там "разрядится" в привычной обстановке ,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Алексей Павлиди 56 минут назад
Старики со старухами трясли седыми мудями. В чём прикол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer Час назад
>> На отвязное мероприятие обратила внимание Екатерина Мизулина

Не позвали, вот и бесится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Дешёвый говнопиар. Главное наказание для них - забыть их, не делать посты, тем более не слушать, не покупать то, что они рекламируют. И главное не мечтать, не стремиться оказаться среди них)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Час назад
А ведь была когда-то сисястой и месистой колозанкой, что вела вполне себе годную передачу. А деньги и популярность среди малоледних идиотов превратили её в это. Надо бы запретить...всех кто там был - нахер со сцены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир Час назад
Так странно их в Мутаборе видеть

Если кто не в курсе, интерьер там очень сильно далеко не гламурный)
Просто старые цеха, в которых навели порядок.
Это место больше для рейв, техно вечеринок.
Таких туалетов как там думаю они давно не видели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
superfox47 Час назад
Вам не пофигу на это ? Ведь на то и было расчитанно сие мероприятие, ради дешевого пиара, а вы повылазили, надо было мимо пройти и делов то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Tralay superfox47 Час назад
И ты вылез...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Александр Чирков Час назад
Зачем они пропагандируют шлюхизм и разврат, чтобы дальше мозги несовершеннолетним промывать????? И еще этим гордятся!
Плевать я хотел на этих двуличных мразей, вместо того чтобы показывать семейные ценности, они выставляют свои голые тела и говорят, что это здорово и что на них нужно равняться.
Содом и Гоморра с этого начиналась, надо жестче реагировать на такое мракобесие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев (из 49)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266554



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Что в нем такого особенного?
Что в нем такого особенного?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что тебе заказать?

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересно#кино#ДТП#забавно#Ynews#история#Россия
#животные#автомобили#люди#Юмор#фильм#авто аварии#США#подборка#кот#полиция
#в мире#автомир#Прикол#интересное#аварии#Автовсячина#новый год#природа#дети#Великобритания
Что в нем такого особенного? Что в нем такого особенного? «Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении» «Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении» А где фанаты? Филиппа Киркорова никто не встретил на перроне в Улан-Удэ А где фанаты? Филиппа Киркорова никто не встретил на перроне в Улан-Удэ Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений» Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды... На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три... "Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников "Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями...

На что жалуетесь?

Вернуться