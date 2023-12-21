«Абсолютно дикие людоеды-дикари»: активисты потребовали разобраться с участниками «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан и прочие звёзды могут остаться без новогодних корпоративов.
Об Анастасии Ивлеевой узнали, когда она стала вести программу «Орёл и решка» - когда-то очень популярную на отечественном ТВ. Потом она занялась блогингом и очень удачно, вскоре у неё была многомиллионная аудитория и большие гонорары.
Ну а чтобы популярность не падала, Ивлеева время от времени поддаёт жару - например, как на вчерашней вечеринке. Мероприятие уже обозвали в сети «фрик-шоу» и «цирком уродов».
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Люди посмотрели на это «шоу» и возмутились. Общественники потребовали проверить вечеринку на пропаганду веществ и ЛГБТ*.
К главе СК (Александру) Бастрыкину, генеральному прокурору (Игорю) Краснову и министру МВД (Владимиру) Колокольцеву составили обращение о проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков.
Ивлеева не осталась в стороне:
А присутствующая на тусовке Ксения Собчак позже заявила:
На отвязное мероприятие обратила внимание Екатерина Мизулина:
Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрировать эксклюзивность. Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что всё - ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе.
Шокирующая безвкусица, люди просто публично смеются над всеми. Нацепить колье за 23 миллиона, это настолько унизительно, когда в стране такие серьёзные задачи, когда мы живём совсем другим. Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой.
По поводу возможного наказания для хозяйки вечера Ивлеевой, парламентарий менее категоричен:
Самым лучшим для неё станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью.
Всем, кто присутствовал на вечеринке и тряс разными частями тела, может светить административный штраф. Он доходит до 400 тысяч рублей. Для звёзд это смешные деньги. Но вот возможное отлучение от корпоративов, за которые они получают от 5 до 10 миллионов - вот это уже ощутимо.
Впрочем, сначала нужно дождаться результатов проверки мероприятия.
*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.
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Не позвали, вот и бесится.
Если кто не в курсе, интерьер там очень сильно далеко не гламурный)
Просто старые цеха, в которых навели порядок.
Это место больше для рейв, техно вечеринок.
Таких туалетов как там думаю они давно не видели
Плевать я хотел на этих двуличных мразей, вместо того чтобы показывать семейные ценности, они выставляют свои голые тела и говорят, что это здорово и что на них нужно равняться.
Содом и Гоморра с этого начиналась, надо жестче реагировать на такое мракобесие.