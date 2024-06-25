Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей Анастасией Решетовой

Алсу месяц назад сообщила о разводе.
Слухи о том, что Решетова спит с женатым Яном Абрамовым ходят в сети уже несколько лет. Говорят, их видели вместе с Монако, куда Анастасия ездит “на работу”. Кроме того, нельзя не заметить, как сильно Анастасия Решетова похожа на Алсу. О разводе певицы стало известно в мае 2024 года. Алсу перестала отрицать эту тему, но так и не рассказала о причинах, сообщает StarHit.
Однако подписчики Решетовой тут же связали развод Алсу с ней. Они стали задавать Анастасии вопросы о том, завязывала ли она отношения с женатыми. Решетова ответила, что никогда не имела отношения с женатыми.
«У меня за последний год сильно поменялось видение этой ситуации. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, не стала бы смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах», — заверила модель.
Эту историю подхватил “Блокнот”. Неожиданно в социальных сетях Алсу со своего официально аккаунта прокомментировала пост СМИ.
«Врет», — коротко написала звезда, добавив подмигивающий смайлик.
Тем временем в комментариях уже нашлись те, кто заявил, что видел Решетову вместе с Абрамовым в Китае. Пользователи сети ещё раз удостоверились в том, что Решетова всё-таки умудрилась залезть в семью Алсу и Абрамова, которые были женаты 18 лет. Подписчики Решетовой не раз говорили, что она похожа на Алсу.
Певицу обижают эти сравнения. «Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я», — указала она. Кроме того, 25 июня Алсу назвала Решетову "девушкой с низкой социальной ответственностью".
Источник:
«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью», — передает слова Алсу Super.ru.
Источник:
- "Очень некрасиво получается": Юрий Лоза пристыдил Алсу за показную благотворительность
- Алсу и её муж пойдут под суд за афёру с голосованием. Посадить, как Мамаева с Кокориным
- Эрнст определился с судьбой шоу «Голос. Дети»
- Вот как надо! Певица Алсу стала народной артисткой
- Выяснилась сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу "Голос. Дети"