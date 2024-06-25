Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей Анастасией Решетовой

Слухи о том, что Решетова спит с женатым Яном Абрамовым ходят в сети уже несколько лет. Говорят, их видели вместе с Монако, куда Анастасия ездит “на работу”. Кроме того, нельзя не заметить, как сильно Анастасия Решетова похожа на Алсу. О разводе певицы стало известно в мае 2024 года. Алсу перестала отрицать эту тему, но так и не рассказала о причинах, сообщает StarHit.





Однако подписчики Решетовой тут же связали развод Алсу с ней. Они стали задавать Анастасии вопросы о том, завязывала ли она отношения с женатыми. Решетова ответила, что никогда не имела отношения с женатыми.