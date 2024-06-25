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Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей Анастасией Решетовой

Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей Анастасией Решетовой

Автор:
25 июня 2024 19:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алсу   Решетова   блогера   измена   любовницы   любовь   ссоры   шоу бизнес   
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Алсу месяц назад сообщила о разводе.

Слухи о том, что Решетова спит с женатым Яном Абрамовым ходят в сети уже несколько лет. Говорят, их видели вместе с Монако, куда Анастасия ездит “на работу”. Кроме того, нельзя не заметить, как сильно Анастасия Решетова похожа на Алсу. О разводе певицы стало известно в мае 2024 года. Алсу перестала отрицать эту тему, но так и не рассказала о причинах, сообщает StarHit.


Однако подписчики Решетовой тут же связали развод Алсу с ней. Они стали задавать Анастасии вопросы о том, завязывала ли она отношения с женатыми. Решетова ответила, что никогда не имела отношения с женатыми.

«У меня за последний год сильно поменялось видение этой ситуации. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, не стала бы смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах», — заверила модель.

Эту историю подхватил “Блокнот”. Неожиданно в социальных сетях Алсу со своего официально аккаунта прокомментировала пост СМИ.

«Врет», — коротко написала звезда, добавив подмигивающий смайлик.

Тем временем в комментариях уже нашлись те, кто заявил, что видел Решетову вместе с Абрамовым в Китае. Пользователи сети ещё раз удостоверились в том, что Решетова всё-таки умудрилась залезть в семью Алсу и Абрамова, которые были женаты 18 лет. Подписчики Решетовой не раз говорили, что она похожа на Алсу.

Певицу обижают эти сравнения. «Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я», — указала она. Кроме того, 25 июня Алсу назвала Решетову "девушкой с низкой социальной ответственностью".

«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью», — передает слова Алсу Super.ru.

Источник:

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Метки: Алсу   Решетова   блогера   измена   любовницы   любовь   ссоры   шоу бизнес   
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20k
Роберт Шекли 36 минут назад
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Zhora 6 минут назад
Да они вообще одинаковые, вторая просто моложе)
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Валерий 8 минут назад
ну так то у блогерши сиськи побольше будут
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Евгений Бобр 9 минут назад
Взял по моложе
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Juli 17 минут назад
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4k
Rom Полчаса назад
Почти всем, это 99% примерно, насрать.
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Robin Hood 39 минут назад
Из алсу такая же певиСа как из меня китайский император.
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ЦСКА 40 минут назад
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5159 постов (4944 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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