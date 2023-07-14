Да какая разница? Байден перепутал Исландию с Ирландией

Новый день - новый конфуз от господина президента.
Лидер США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Во время пресс-конференции в Хельсинки у него не получилось выговорить имя главы правительства Исландии. Сначала президент поблагодарил министров Швеции, Норвегии, Дании, а вот с Исландией вышла заковыка.
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«Хочу поблагодарить министра Кристерссона из Швеции, <…> премьер-министра Норвегии Стере, премьер-министра Дании Фредериксен и премьер-министра Ирландии», - заявил Байден, после чего споткнулся на имени исландского политика. "Катрин Якобсдоттир" глава США так и не выговорил, после чего попытался оправдаться за географическую ошибку, заявив, что думает о "доме". У Байдена есть родственники в Ирландии. Может, он считает Ирландию и Исландию одной и той же страной?
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Этакий козёл отпущения.
Мол старенький, маразм...
Просто, ширма под названием "президент" выглядит немного более убедительно в виде пожилого мужчины, чем ребенка.