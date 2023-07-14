Да какая разница? Байден перепутал Исландию с Ирландией

«Хочу поблагодарить министра Кристерссона из Швеции, <…> премьер-министра Норвегии Стере, премьер-министра Дании Фредериксен и премьер-министра Ирландии», - заявил Байден, после чего споткнулся на имени исландского политика. "Катрин Якобсдоттир" глава США так и не выговорил, после чего попытался оправдаться за географическую ошибку, заявив, что думает о "доме". У Байдена есть родственники в Ирландии. Может, он считает Ирландию и Исландию одной и той же страной?