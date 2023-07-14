FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6652 поста • 3051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Да какая разница? Байден перепутал Исландию с Ирландией

Да какая разница? Байден перепутал Исландию с Ирландией

Автор:
14 июля 2023 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Джо Байден   Исландия или Ирландия   Хельсинки   конфуз   ошибся   пресс-конференция   
932
2
1

Новый день - новый конфуз от господина президента.

Лидер США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Во время пресс-конференции в Хельсинки у него не получилось выговорить имя главы правительства Исландии. Сначала президент поблагодарил министров Швеции, Норвегии, Дании, а вот с Исландией вышла заковыка.


«Хочу поблагодарить министра Кристерссона из Швеции, <…> премьер-министра Норвегии Стере, премьер-министра Дании Фредериксен и премьер-министра Ирландии»,  - заявил Байден, после чего споткнулся на имени исландского политика. "Катрин Якобсдоттир" глава США так и не выговорил, после чего попытался оправдаться за географическую ошибку, заявив, что думает о "доме". У Байдена есть родственники в Ирландии. Может, он считает Ирландию и Исландию одной и той же страной?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Джо Байден   Исландия или Ирландия   Хельсинки   конфуз   ошибся   пресс-конференция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
АнтонПолднев Час назад
Вы требуете от старика невозможного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 11 минут назад
Пусть попробует выговорить название самого знаменитого вулкана в Исландии (Э йяфьядлайё кюдль, если кто не знает) и будут в Пиндостане досрочные выборы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 16 минут назад
не надо всё на его старость списывать..он просто..очередной пиндоский дебил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
turyst 20 минут назад
Есть такое ощущение, что его поставили для того, чтобы потом на него списать все грехи.
Этакий козёл отпущения.

Мол старенький, маразм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 20 минут назад
А я заметил, что turkey очень часто почему-то пишут с большой буквы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 Полчаса назад
Это у американцев такая фишка еб@нутых выбирать...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Легендарный В-ий Полчаса назад
ну "Якобсдоуттир" и я трезвым сразу не скажу) хотя бабенка симпотишная почти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
thrashbox Легендарный В-ий 20 минут назад
Дочь Якоба, что там не выговорить ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 48 минут назад
Ну и какой это президент. Назначить на его место 8-летнего ребёнка и то будет больше толку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 48 минут назад
Да пусть холопы спасибо скажут, что он вообще попытался по имени назвать... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 56 минут назад
долбанное посмешище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133114



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#интересно#ДТП#полиция#Китай#драка#СССР#подборка
#Прикол#история#позитив#кино#животные#авария#Прошлое#фильм#ЧП#Германия
#Юмор#интересное#в мире#Ynews#факты#Еда#шоу бизнес#космос#улыбнуло#книга
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться