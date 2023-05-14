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Названы победители Евровидения-2023

Названы победители Евровидения-2023

Автор:
14 мая 2023 13:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евровидение   Йэре Пеухенен   Лорин Талхауи   Ноа Кирель   звезды   знаменитости   победители   шу бизнес   
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Завершился очередной международный музыкальный конкурс фриков певцов, проходивший в Великобритании.

Выступления всех музыкальных коллективов можно посмотреть в этом посте, ну а мы расскажем кто же победил в конкурсе. В этом году были изменены правила, финалисты выбирались исключительно методом голосования телезрителей. А вот мнение жюри принималось во внимание только при выборе победителя.

Итак, безоговорочную победу одержала Лорин Талхауи из Швеции, выступив с музыкальной композицией Tattoo. Она набрала 583 балла в результате совместного голосования телезрителей и жюри.

Родители 39-летней Лорин Зинеб Нора Талхауи родом из Марокко, но сама певица родилась в Швеции. Победа на Евровидении для Лорин уже вторая, первую она одержала в 2012 году, когда конкурс проходил в Азербайджане. Именно она подвинула наших "Бурановских бабушек" на второе место.

И что самое интересное, Талхауи стала первой в истории конкурса певицей, сумевшей дважды получить первое место.


Второе место отдали рэперу из Финляндии Йэре Пеухенен, выступающему под псевдонимом Käärijän. Он набрал 526 баллов со своей песней «Cha Cha Cha». Музыкант только в 2020 году выпустил свой первый альбом «Fantastista».


Славится тем, что выступает без рубашки и очень любит миксовать жанры. Создавая композицию для участия в конкурсе, он слепил в кучу рэп, электронную музыку, метал и шлягер. Ну а в танцевальную часть включил бальные танцы и зелёную курточку.


Ну а третье место досталось певице Ноа Кирель, она представляла Израиль. Она не только певица, но и актриса, танцовщица и по совместительству телеведущая. С 2017 по 2021 годы она получила несколько наград, в том числе и престижную премию MTV Europe Music Award в номинации «Лучший израильский актер».


На Евровидении девушка набрала 242 балла , выступив с песней «Unicorn».


Россия в этом году не принимала участия в конкурсе.

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Метки: Евровидение   Йэре Пеухенен   Лорин Талхауи   Ноа Кирель   звезды   знаменитости   победители   шу бизнес   
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68  комментариев
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618
Руслана Тарасова 2 часа назад
Кто может вспомнить прошлогоднего победителя и напеть , хотя бы мысленно, мотив песни с которой выступал победитель? А то же самое с победителем два, три, четыре года назад ...? Наверняка 99 процентов этого не смогут сделать. Это все, что надо знать о Евровидении. О его нынешнем уровне и его победителях.
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0
Руслан Мусаев Минуту назад
Еврейская девушка по имени Ноа явно получила всего лишь третье место за то, что ее пестня про единорожку уж слишком напоминает Life on Mars? досточтимого Дэвида Боуи. Блин, неужели так можно было? Хоть какой-то отсев имеется в данной педераче? А когда-то конкурс был очень даже интересный...
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653
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Чёрт меня дёрнул первый клип посмотреть... Поёт, конечно, на уровне нашей престарелой эстрады. Даже удивительно, что это двукратный чемпион. Но ещё более удивляет то, что по голосу очень похоже на мужской. Впринципе, по полному имени уже понятно, откуда это, но всё же крайне сомнительно, что нашлось так много фанатов подобного исполнения.
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307
Maxim Russo 18 минут назад
"Россия в этом году не принимала участия в конкурсе." - Господи! Спасибо! Тошнотворное зрелище тошнотворной Гейропы!
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2k
Товарищ Полчаса назад
Швеция сомневается о вступлении в НАТО 1 место.
Финляндия уже вступила в НАТО, поощерям 2 место.
Израиль, но цеж Израиль, а що ви хотели? 3 место.
Клоуны "демократичные",
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10k
Сатанеев Полчаса назад
На этот раз первые три места вполне себе ничего, некоторое время можно фоном слушать.
Удивляет только разрыв по очкам: 583 - 526 - 242.
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9k
Хатуль Мадан 36 минут назад
Победитель и третье место скучные и банальные, а вот второе место живенько так - на ум приходит что-то типа если бы солистом "скутера" был Джим Керри в образе из фильма "Маска".
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264
устал я от вас 40 минут назад
Какая мерзость..
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2k
Василий Афиногенов 44 минуты назад
фу мля гомосятина!
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8k
Александр Маслов 44 минуты назад
....Посмотрел клипы
, ..."страх на меня напал, ужасть на меня нашла!" [Любим Карпыч]А. Островский.
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1k
TruckerOrphan 48 минут назад
Интересно читать комментарии, очень. При этом если посмотреть на российских артистов или прохожих в центре Москвы, то моё недоумение по комментам разделит весь католический Юг.
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7
Star Lord 50 минут назад
Я даже не помню песен прошлого "Евровидения", но помню песни групп "Дискотека Авария", "O-Zone", "Gigi D'Agostino".
А песни-победители "Евровидения" могут похвастать проверкой временем?
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7
Star Lord Артём 3 минуты назад
"Эта песня чрезвычайно популярна. Звучит постоянно." Уверены? Тогда почему на медийном пространстве и в кино я чаще всего слышу их композиции "Mamma Mia" и "Gimme! Gimme! Gimme!"?
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103
Вадим Дёмушкин 52 минуты назад
"Талхауи стала первой в истории конкурса певицей, сумевшей дважды получить первое место"
А Джонни Логан покурить туда ездил?
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1k
Просто прохожий 56 минут назад
Второе место отдали рэперу из Финляндии Йэре Пеухенен, 3,14...р должен был занять первое место-от так старался
тем более что в финальную часть включил и....бальные танцы и зелёную курточку. Парад 3,14..в и лесбиянок. По хорошему должны выступать только коренные жители стран и петь только на языке страны, а так это просто пропаганда англосаксонского фашизма. Какое отношение имеет к конкурсу израиль??????? Ну понятно что они везде и управляют миром, но формально? Немного раньше был пост где папа римский взасос целует им руки.
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2k
nukaktotak Час назад
победитель сам себя сплагиатил на прошлую победную песню
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29k
Григорий Час назад
Израиль хорошо, Швеция в этот раз так-се. То-ли дело в 2012-м, ух зажгла!
Про педика в ... (курточке?) как о покойнике.
Ссылка youtu.be
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74k
Доктор Джонс Час назад
"Родители 39-летней Лорин Зинеб Нора Талхауи родом из Марокко, но сама певица родилась в Швеции".

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43k
Валерий Час назад
а почему у победительницы песня не про злую Россию которая вот вот оккупирует Швецию? непорядок, мельчает Евровидение
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18k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Михаил Гривин Час назад
Да ладно, брюнеточка из Швеции вполне вдувабельна. И трек неплохой, и вокал мощный. И евреечка на третьем месте тоже вполне музыкально выступила - я такую попсу обычно не слушаю, но поёт-то нормально девчонка.

Финский петух, ясно дело, победил по петушиным мотивам, просто стул правильный выбрал (а вот маму его жалко).
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14k
FatZilla Час назад
Задумался, я за почти полвека своей жизни ни разу не смотрел Евровидение... не знал кто там участвовал, кто там победил и... как-то вот вообще в своей жизни не ощутил от этого какого-то влияния. Так что, вообще пофиг.
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