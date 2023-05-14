Названы победители Евровидения-2023

Завершился очередной международный музыкальный конкурс
фриков певцов, проходивший в Великобритании.
Выступления всех музыкальных коллективов можно посмотреть в этом посте, ну а мы расскажем кто же победил в конкурсе. В этом году были изменены правила, финалисты выбирались исключительно методом голосования телезрителей. А вот мнение жюри принималось во внимание только при выборе победителя.
Итак, безоговорочную победу одержала Лорин Талхауи из Швеции, выступив с музыкальной композицией Tattoo. Она набрала 583 балла в результате совместного голосования телезрителей и жюри.
Родители 39-летней Лорин Зинеб Нора Талхауи родом из Марокко, но сама певица родилась в Швеции. Победа на Евровидении для Лорин уже вторая, первую она одержала в 2012 году, когда конкурс проходил в Азербайджане. Именно она подвинула наших "Бурановских бабушек" на второе место.
И что самое интересное, Талхауи стала первой в истории конкурса певицей, сумевшей дважды получить первое место.
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Второе место отдали рэперу из Финляндии Йэре Пеухенен, выступающему под псевдонимом Käärijän. Он набрал 526 баллов со своей песней «Cha Cha Cha». Музыкант только в 2020 году выпустил свой первый альбом «Fantastista».
Славится тем, что выступает без рубашки и очень любит миксовать жанры. Создавая композицию для участия в конкурсе, он слепил в кучу рэп, электронную музыку, метал и шлягер. Ну а в танцевальную часть включил бальные танцы и зелёную курточку.
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Ну а третье место досталось певице Ноа Кирель, она представляла Израиль. Она не только певица, но и актриса, танцовщица и по совместительству телеведущая. С 2017 по 2021 годы она получила несколько наград, в том числе и престижную премию MTV Europe Music Award в номинации «Лучший израильский актер».
На Евровидении девушка набрала 242 балла , выступив с песней «Unicorn».
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Россия в этом году не принимала участия в конкурсе.
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Финляндия уже вступила в НАТО, поощерям 2 место.
Израиль, но цеж Израиль, а що ви хотели? 3 место.
Клоуны "демократичные",
Удивляет только разрыв по очкам: 583 - 526 - 242.
А песни-победители "Евровидения" могут похвастать проверкой временем?
А Джонни Логан покурить туда ездил?
Про педика в ... (курточке?) как о покойнике.
Отсюда постигаю, что пялить они хотят не друг дружку, а меня, и судя по всему насильственно.
Лицемерие зашкаливает...
Маккеллен поддержал Московский гей-парад и петербургский ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В 2011 году за отказ проводить гей-парады в Москве Маккеллен назвал мэра города Сергея Собянина «трусом».
В январе 2014 года стал одним из инициаторов написания открытого письма президенту РФ Владимиру Путину с призывом отменить закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
Что скажешь? А ведь Маккеллен тоже талантливый актёр. Так он прав или нет?
Финский петух, ясно дело, победил по петушиным мотивам, просто стул правильный выбрал (а вот маму его жалко).