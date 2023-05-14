Названы победители Евровидения-2023

Выступления всех музыкальных коллективов можно посмотреть в этом посте, ну а мы расскажем кто же победил в конкурсе. В этом году были изменены правила, финалисты выбирались исключительно методом голосования телезрителей. А вот мнение жюри принималось во внимание только при выборе победителя.

Итак, безоговорочную победу одержала Лорин Талхауи из Швеции, выступив с музыкальной композицией Tattoo. Она набрала 583 балла в результате совместного голосования телезрителей и жюри.