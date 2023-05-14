Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета

Многие справедливо замечают, что инфобизнес - это аналог финансовых пирамид. Только сейчас не 1990-е и людям продают не бумаги ОАО «МММ», а курсы «личностного роста» и невероятного, безграничного развития.

Блиновская - одна из самых ярких представительниц инфобизнеса. Её конёк - марафон «Исполнение желаний». Ничего нового в этом нет, лет 15 тому назад широко обсуждали книгу «Секрет» американки Ронды Берн. Она на полном серьёзе утверждала, что нужно лишь правильно мечтать, верно представлять желаемое - и тогда всё сбудется. На основе книжули сняли документальный фильм, Берн обросла кучей последовательниц и стала разъезжать по миру с семинарами.