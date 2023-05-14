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Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета

Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета

Автор:
14 мая 2023 19:15
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: александр бастрыкин   домашний арест   елена блиновская   задержание   инфрбизнес   марафон желаний   налоги   прокуратура   тренинги   
2629
6

При этом она продолжает продавать свои курсы.

Многие справедливо замечают, что инфобизнес - это аналог финансовых пирамид. Только сейчас не 1990-е и людям продают не бумаги ОАО «МММ», а курсы «личностного роста» и невероятного, безграничного развития.

Блиновская - одна из самых ярких представительниц инфобизнеса. Её конёк - марафон «Исполнение желаний». Ничего нового в этом нет, лет 15 тому назад широко обсуждали книгу «Секрет» американки Ронды Берн. Она на полном серьёзе утверждала, что нужно лишь правильно мечтать, верно представлять желаемое - и тогда всё сбудется. На основе книжули сняли документальный фильм, Берн обросла кучей последовательниц и стала разъезжать по миру с семинарами.

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Это вообще очень популярно в женской тематике тренингов: найти себя, исполнить мечту, пофантазировать. Главное - не напрягаться. Под таким соусом и продаются десятки и сотни курсов. Та же Блиновская заработала на них несколько миллиардов рублей. А её общая задолженность перед налоговой - 918 миллионов. Как заявил председатель СК Александр Бастрыкин:

Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей.

Также Александр Бастрыкин считает, что «тренеры и коучи» обязаны подтверждать свою компетенцию.

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность.

Что касается Блиновской: всё началось с того, что в сети всё чаще стали обсуждать шикарные машины, коттеджи, ювелирку и брендовые вещи «исполнительницы желаний». Многие до конца не верили, что всё это можно «намарафонить». Оказалось, что можно. Но только если «забыть» про налоговые отчисления.

Елену задержали - она пыталась уехать из России в Белоруссию. Для этого Блиновская выбрала самый неприметный автомобиль, «Майбах». А когда её тормознули, растерянно стояла возле машины и всё не могла поверить, что её арестовали.

Счета Елены заблокировали, ей предъявили обвинение в неуплате налогов и до 26 июня отправили под домашний арест. Перед этим сутки провела в камере и заявляла, что всю задолженность погасит. Видимо, пока ещё в процессе.

Тем временем, сообщают: команда Блиновской продолжает продавать места на игру «Путь Желаний», она должна состоятся 21 мая, а её ценник начинается с 10 и доходит до 285 тысяч рублей. На это обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и попросил заблокировать соцсети Блиновской. Как передаёт RT, лишь на сообщении о скором повышении цены на игру, Блиновская заработала 5 миллионов рублей.

Источник:

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Метки: александр бастрыкин   домашний арест   елена блиновская   задержание   инфрбизнес   марафон желаний   налоги   прокуратура   тренинги   
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32  комментария
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Миллиард - это только налоги, максимум 33%, то есть какие то долбени наплатили ей на 3 лярда? Даже не за сиськи, а за голимую муйню? Фото этих дебилов можно?
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8k
Trenzel2003 3 минуты назад
А слабо её в СИЗО закрыть??? А то, домашний арест явно ума и совести не добавляет.
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2k
STRiX 12 минут назад
Какое же мерзкое и противное хлебало. Ну на роже же написано жирными буквами МРАЗЬ и КРЫСА. Что за идиоты ей бабки несут, олени бл...
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2k
Василий Афиногенов 20 минут назад
ля,какая же она уё...бище
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4k
Алексей 23 минуты назад
Прямо напомнило 2-й сезон Фарго, там как раз одна из главных героинь заморочена на курсе личностного роста.
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14k
a_komolow Полчаса назад
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7k
Дмитрий Полчаса назад
По чему я против либерализации наказания по таким статьям. Был(не у меня конечно, а одного товарища) такой случай. Воровал он кур у бабушки и одну курицу поймал, а вторая от него улетела. Но т.к. умысел был у него на кражу двух кур то, естественно, ему и вменили обе курицы и в добавок пол ящика сгущённого молока. А так как он был рецидивист, то дали ему за 2 курицы и пол ящика молока 8 лет!!!! Восемь!!!! И это абсолютная реальная история. Потом я читаю вот такую историю о том, что человек укравший миллиард(без малого) получает фактически ничего. А если как-то(ну может же такое случится!) она выплатит этот миллиард, то вообще избежит наказания. И теперь на одной стороне курица и 15 банок сгущённого молока, а на другой миллиард!!!! ......Справедливости ни какой!!!! Наказание должно быть максимальным!!!!! Вплоть до смертной казни!!!!! Не может человек укравший миллиард не понести ни какой ответственности!!!! Не может!!!!
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4k
Трям Полчаса назад
Шли бы вы отседова, петушки...
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4k
Григорий 36 минут назад
у "блин"а морда как лепёшка кизяка, но это походу оскорбление кизяка.
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195
AnSal 44 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что у нас в стране всё-таки нет столько долбоящеров, чтоб столько лярдов ей подарили. Скорее всего, отмывала чьё-то бабло.
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1k
ВазгенСемёнович Час назад
Место пастыря для глупых овец вакантно, долго пустовать не станет.
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9k
uehl Час назад
Как на Буншу (зачеркнуто) Бузову нашу похожа! ))))
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71k
Пётровыч Час назад
Задолбали эту курицу в ленту пихать!!! Лучше что-нибудь научно познавательное запилите, а не полоскание трусов какой-то человеческой самки!
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66
Александра С Час назад
Она баба умная. Не сомневайтесь, выкарабкается. Они все такие.
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66
Александра С Игорь Полчаса назад
Они мне такие-же знакомые, как и тебе.
Я к тому, что такие люди как она...
Поверь, не пройдет и месяца, как о ней все и всё позабудут.
Такие люди как она, они скользкие и телом и умом.
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17k
RDen Час назад
не ну всегда нужно смотреть с разных сторон - вот подскажу. У неё есть обиженные подписчики, покупатели, защитники и т.д.? Ну вот же - перепись дебилов. А если дебил - налог повышенный на всё и обязательные работы дворниками. Ну и да - присвоение почётного звания - Дебил им. Блиновской
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13k
Kostick 2 часа назад
ууу, это вы ещё про топбум не слышали)) сколько туда лохов отнесли бабла, той блиновской и не снится.
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161
Андрей 2 часа назад
вешает лапшу на уши простакам ,а они и рады обманыватся ! чем она отличаеться от святошь которые чешут про чувака распьятого на кресте ?
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Время тянет лядина. Надеется выкрутиться.
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66
Александра С Максим Т. Час назад
Выкрутится она. Эти ляди и такие как она, умеют изворачиваться. К сожалению.
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