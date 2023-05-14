Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета

При этом она продолжает продавать свои курсы.
Многие справедливо замечают, что инфобизнес - это аналог финансовых пирамид. Только сейчас не 1990-е и людям продают не бумаги ОАО «МММ», а курсы «личностного роста» и невероятного, безграничного развития.
Блиновская - одна из самых ярких представительниц инфобизнеса. Её конёк - марафон «Исполнение желаний». Ничего нового в этом нет, лет 15 тому назад широко обсуждали книгу «Секрет» американки Ронды Берн. Она на полном серьёзе утверждала, что нужно лишь правильно мечтать, верно представлять желаемое - и тогда всё сбудется. На основе книжули сняли документальный фильм, Берн обросла кучей последовательниц и стала разъезжать по миру с семинарами.
Это вообще очень популярно в женской тематике тренингов: найти себя, исполнить мечту, пофантазировать. Главное - не напрягаться. Под таким соусом и продаются десятки и сотни курсов. Та же Блиновская заработала на них несколько миллиардов рублей. А её общая задолженность перед налоговой - 918 миллионов. Как заявил председатель СК Александр Бастрыкин:
Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей.
Также Александр Бастрыкин считает, что «тренеры и коучи» обязаны подтверждать свою компетенцию.
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность.
Что касается Блиновской: всё началось с того, что в сети всё чаще стали обсуждать шикарные машины, коттеджи, ювелирку и брендовые вещи «исполнительницы желаний». Многие до конца не верили, что всё это можно «намарафонить». Оказалось, что можно. Но только если «забыть» про налоговые отчисления.
Елену задержали - она пыталась уехать из России в Белоруссию. Для этого Блиновская выбрала самый неприметный автомобиль, «Майбах». А когда её тормознули, растерянно стояла возле машины и всё не могла поверить, что её арестовали.
Счета Елены заблокировали, ей предъявили обвинение в неуплате налогов и до 26 июня отправили под домашний арест. Перед этим сутки провела в камере и заявляла, что всю задолженность погасит. Видимо, пока ещё в процессе.
Тем временем, сообщают: команда Блиновской продолжает продавать места на игру «Путь Желаний», она должна состоятся 21 мая, а её ценник начинается с 10 и доходит до 285 тысяч рублей. На это обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и попросил заблокировать соцсети Блиновской. Как передаёт RT, лишь на сообщении о скором повышении цены на игру, Блиновская заработала 5 миллионов рублей.
Источник:
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Я к тому, что такие люди как она...
Поверь, не пройдет и месяца, как о ней все и всё позабудут.
Такие люди как она, они скользкие и телом и умом.