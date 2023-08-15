Адвокат Блиновской назвал сумму арестованного у подзащитной имущества

"Королева марафонов" помимо люксовых авто владела и снегоболотоходом. Зачем он ей, интересно?
Адвокат создательницы "Марафона желаний" Наталия Сальникова рассказала журналистам, что у её подзащитной в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовали имущество на сумму 64 миллиарда рублей. Адвокат уточнила, что речь идёт в том числе об имуществе некоторых компаний, принадлежащих
инфоцыганке Блиновской.
На прошлой неделе стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов и 54 расчётных счёта Блиновской и её мужа. Помимо этого под арест попали элитные автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, а также Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.
В июле эта же инстанция наложила обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Кроме того, под арест попали 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.
По словам адвоката Наталии Сальниковой, сумма задолженности в 918 млн рублей взята с потолка — налоговый орган до сих пор не озвучил истинную сумму ущерба.
Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке побега из страны. Её остановили на границе с Белоруссией. Позже её предъявили обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей и поместили под домашний арест. 21 июля Пресненский суд Москвы продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогерша отбывает в своём подмосковном коттедже. По словам её адвоката, подозреваемая уже заплатила государству 55 млн рублей и делает всё, чтобы выплатить остальное.
Источник:
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Обманом жить нам, стало быть, с руки..."
(С) Песня Кота Базилио и Лисы Алисы
Квартира, дача, машина и мне этого хватает погорло так что времени нет!
Или я не совсем понимаю специфику инфоцыганства???