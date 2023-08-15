Адвокат Блиновской назвал сумму арестованного у подзащитной имущества

Адвокат создательницы "Марафона желаний" Наталия Сальникова рассказала журналистам, что у её подзащитной в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовали имущество на сумму 64 миллиарда рублей. Адвокат уточнила, что речь идёт в том числе об имуществе некоторых компаний, принадлежащих инфоцыганке Блиновской.

На прошлой неделе стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов и 54 расчётных счёта Блиновской и её мужа. Помимо этого под арест попали элитные автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, а также Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.



В июле эта же инстанция наложила обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Кроме того, под арест попали 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.