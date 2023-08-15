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Адвокат Блиновской назвал сумму арестованного у подзащитной имущества

Адвокат Блиновской назвал сумму арестованного у подзащитной имущества

Автор:
15 августа 2023 18:23
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: адвокат   арест   елена блиновская   имущество   марафон желаний   налоги   расследование   
1905
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"Королева марафонов" помимо люксовых авто владела и снегоболотоходом. Зачем он ей, интересно?

Адвокат создательницы "Марафона желаний" Наталия Сальникова рассказала журналистам, что у её подзащитной в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовали имущество на сумму 64 миллиарда рублей. Адвокат уточнила, что речь идёт в том числе об имуществе некоторых компаний, принадлежащих инфоцыганке Блиновской.



На прошлой неделе стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов и 54 расчётных счёта Блиновской и её мужа. Помимо этого под арест попали элитные автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, а также Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

В июле эта же инстанция наложила обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Кроме того, под арест попали 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

По словам адвоката Наталии Сальниковой, сумма задолженности в 918 млн рублей взята с потолка — налоговый орган до сих пор не озвучил истинную сумму ущерба.


Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке побега из страны. Её остановили на границе с Белоруссией. Позже её предъявили обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей и поместили под домашний арест. 21 июля Пресненский суд Москвы продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогерша отбывает в своём подмосковном коттедже. По словам её адвоката, подозреваемая уже заплатила государству 55 млн рублей и делает всё, чтобы выплатить остальное.


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Метки: адвокат   арест   елена блиновская   имущество   марафон желаний   налоги   расследование   
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10  комментариев
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23k
SolomonA Час назад
"Пока живут на свете дураки
Обманом жить нам, стало быть, с руки..."
(С) Песня Кота Базилио и Лисы Алисы
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10k
Juli 4 минуты назад
рожа хабалки с рынка.
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63
AndrushaVictorovich Juli 37 секунд назад
Эта хабалка нажила 64 млрд, я её не защищаю, скорее хочу понять, как это возможно?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 13 минут назад
Сумасшествие какое то.....
Квартира, дача, машина и мне этого хватает погорло так что времени нет!
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24k
sssss3 21 минуту назад
Не совсем понимаю, нахрена люди эти миллиарды ей забашляли????
Или я не совсем понимаю специфику инфоцыганства???
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46
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Поражает не то, что она столько накосила, а то, сколько лохов вокруг.
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1k
Алексей Попов 41 минуту назад
Это кто? Про кого? Нахрен с ялика. Минус
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4k
Parus59 45 минут назад
Лох не мамонт, лох не вымрет, следовательно всегда будут те, кто лоха будет доить. Мне глубоко плевать сколько надоила эта мразь и сколько барахла у нее еще не отжало государство. Зачем этот пост вообще здесь? Что автор хотел сказать? Пожалеть эту сволочь?
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17k
Nikita 52 минуты назад
Это 3.1415здец... 64 миллиарда!!! Не платила налогов и ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ! Кого другого за милую душу посадят лет на 5.....
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5k
Трям Час назад
Да уроните ее в кислоту и забудьте! Уже изрядно .заебали про нее постить.
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