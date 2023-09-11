Блиновской, которая должна государству 918 миллионов рублей, разрешили выйти из-под домашнего ареста

Она решила проголосовать на выборах мэра Москвы.
«Исполнительница желаний» и «Королева марафонов» снова на связи. Недавно её «приняли» за неуплату налогов - почти миллиард рублей.
Она находится под домашним арестом - в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в Истринском районе Подмосковья. Она задолжала государству 918 миллионов рублей налогов. Как заявила адвокат Блиновской, Наталья Сальникова:
С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это (была) не прогулка, - прокомментировала адвокат информацию о том, что блогер вышла из-под домашнего ареста для прогулки по столице.
Блиновскую задержали в апреле этого года, при попытке выехать в Белоруссию. Её супруг также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Также суд приговорил к 3 годам заключения пособников Блиновской:
Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляду Николая Александровича, 09.05.1988 г. р., и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г. р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.
Как Блиновская будет возвращать миллиард неуплаченных налогов - неизвестно.
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