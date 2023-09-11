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Блиновской, которая должна государству 918 миллионов рублей, разрешили выйти из-под домашнего ареста

Блиновской, которая должна государству 918 миллионов рублей, разрешили выйти из-под домашнего ареста

Автор:
11 сентября 2023 00:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: елена блиновская   задержание   инфоцыгане   исполнительница желаний   марафон   налоги   полиция   
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Она решила проголосовать на выборах мэра Москвы.

«Исполнительница желаний» и «Королева марафонов» снова на связи. Недавно её «приняли» за неуплату налогов - почти миллиард рублей.

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Она находится под домашним арестом - в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в Истринском районе Подмосковья. Она задолжала государству 918 миллионов рублей налогов. Как заявила адвокат Блиновской, Наталья Сальникова:

С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это (была) не прогулка, - прокомментировала адвокат информацию о том, что блогер вышла из-под домашнего ареста для прогулки по столице.

Блиновскую задержали в апреле этого года, при попытке выехать в Белоруссию. Её супруг также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Также суд приговорил к 3 годам заключения пособников Блиновской:

Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляду Николая Александровича, 09.05.1988 г. р., и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г. р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.

Как Блиновская будет возвращать миллиард неуплаченных налогов - неизвестно.

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Метки: елена блиновская   задержание   инфоцыгане   исполнительница желаний   марафон   налоги   полиция   
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6  комментариев
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16k
ss 2 часа назад
Укради с голоду булочку в магазине - до суда будешь в СИЗО сидеть и потом загремишь лет на пять. А укради миллиард и... Домашний арест и прогулки по Москве с возможностью пользоваться конституционными правами. Так всё мило...
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3k
RaiJu 16 минут назад
Ну и морда
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20k
Александр 39 минут назад
Каким же надо было быть идиотом чтобы платить ей, пипец.
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7k
Echo 43 минуты назад
Верхнее фото ( справа ) вылитый Шура
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